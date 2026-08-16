హైదరాబాద్లో రోడ్డు దాటడమంటే ప్రాణాలతో చెలగాటమే! - మరణాల్లోనూ రెండో స్థానం పాదచారులదే
హైదరాబాద్ నగరంలో రోడ్డు దాటేందుకు జంకుతున్న ప్రజలు - ఈ ఏడాది 154 మంది పాదచారులు బలి - రోడ్డు ప్రమాద మరణాల్లో రెండోస్థానం - ఎల్బీనగర్, హయత్నగర్లో తీవ్రంగా వేధిస్తున్న సదుపాయాల కొరత
Published : August 16, 2026 at 11:14 AM IST
Pedestrians Safety in Hyderabad : హైదరాబాద్ మహానగరంలో రోడ్డు దాటడం అనేది దినదిన గండంగా మారింది. రద్దీగా ఉండే కూడళ్లలో ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జిలు, ఇతర సౌకర్యాలు లేకపోవడం వల్ల పాదచారులు ఈ ప్రాంతాలలో నిత్యం ప్రాణాలు అరచేత పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. నగరంలో పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్, వాహనదారులకు అనుగుణంగా రోడ్ల నిర్మాణం, విస్తరణ, కొత్త ఫ్లైఓవర్లు నిర్మిస్తున్నప్పటికీ పాదచారుల భద్రతా చర్యలకు సంబంధించి మాత్రం ఆ దిశగా అడుగులు పడటం లేదు. దీనికి పర్యవసానంగా ప్రతి సంవత్సరం వందలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
వందల మంది పాక్షిక లేదా శాశ్వత వైకల్యాలతో బాధపడుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం మొదటి ఆరు నెలల్లోనే నగరంలో 154 మంది పాదచారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ మరణాల్లో చాలా వరకు రోడ్డు దాటుతుండగా వాహనాలు ఢీకొనడంతో సంభవించినవే.
ఇక్కడ రోడ్డు దాటాలంటే బిక్క చూపులే! : నగరంలో ప్రధానంగా ఎల్బీనగర్ జంక్షన్లో ఈ సమస్య తీవ్రంగా ఉంది. ఇక్కడ రెండు ఫ్లైఓవర్లు, ఒక వెడల్పాటి రహదారి, ఒక భూగర్భ అండర్పాస్ ఉన్నాయి. రూ.కోట్ల వ్యయంతో ఈ జంక్షన్ను అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దినప్పటికీ పాదచారులు ఇప్పటికీ రోడ్డు దాటడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రతిరోజూ లక్షల మంది ప్రజలు ఈ జంక్షన్ గుండా ప్రయాణిస్తుంటారు. నగరానికి కొత్తగా వచ్చిన వారు ఎక్కడ, ఎలా దాటాలో తెలియక బిత్తర పోతుంటారు. ఉప్పల్లో ఉన్న స్కైవాక్ తరహాలోనే ఇక్కడ కూడా నిర్మించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికీ ఆ పని ఎప్పుడు పూర్తవుతుందనే దానిపై స్పష్టత లేదు.
ప్రమాదాలు జరిగుతున్నా చర్యలు లేవు : నగరంలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే కూడళ్లలో ఒకటి హయత్నగర్ టీ జంక్షన్. ఇక్కడ పాదచారులు సురక్షితంగా రోడ్డు దాటడానికి ఎలాంటి సదుపాయాలు లేవు. నిత్యం వేలాది మంది ప్రజలు వేగంగా వెళ్లే వాహనాల మధ్య తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి రోడ్డు దాటుతున్నారు. ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఈ జంక్షన్ను ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగే బ్లాక్ స్పాట్గానూ గుర్తించారు. 2025 జనవరి నుంచి జూన్ మధ్య 27 ప్రమాదాలు జరగ్గా ఈ ఒక్క సంవత్సరంలోనే 19 ప్రమాదాలు సంభవించాయి. అయినప్పటికీ పాదచారుల భద్రత, సురక్షితంగా రోడ్డు దాటడానికి వీలు కల్పించడానికి ఎలాంటి ప్రాథమిక చర్యలూ తీసుకోలేదు.
ప్రమాదకరంగా జాతీయ రహదారి-65 : రోడ్డు ప్రమాద మరణాలలో ద్విచక్ర వాహనదారుల తర్వాత పాదచారులే అత్యధిక సంఖ్యలో ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. సగటున మొత్తం మరణాలలో 33 శాతం వీరే ఉంటున్నారు. ఈ సంవత్సరం జనవరి నుంచి జూన్ నెలల మధ్య హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ల పరిధిలో 5,051 ప్రమాదాలు జరిగాయి. వీటిలో 528 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ మృతుల్లో దాదాపు 150 మంది పాదచారులే ఉండటం గమనార్హం.
ఉదాహరణకు ఎల్బీ నగర్, హయత్ నగర్ మధ్య ఉన్న జాతీయ రహదారి-65 మార్గానికి అటు, ఇటు కలిపి కొన్ని లక్షలాది ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. ఈ 6.5 కిలోమీటర్ల మేర ఆరు లేన్ల రహదారిపై ఆటో నగర్, హయత్నగర్ సమీపంలో తప్ప మరెక్కడా ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జిలు లేవు. ఫలితంగా వాహనాలు అధిక వేగంతో ప్రయాణిస్తాయి. 2023 నుంచి 2025 మధ్య ఈ మార్గంలో 66 మంది పాదచారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
"పాదచారుల భద్రత కోసం మేము పటిష్టమైన చర్యలను అమలు చేస్తున్నాము. రహదారులపై వారి రాకపోకలను సురక్షితం, సులభతరం చేయడానికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశాం. ప్రధాన కూడళ్లు, జంక్షన్ల వద్ద వాహనాల వేగాన్ని నియంత్రించడానికి కూడా ఏర్పాట్లు చేశాం" - నవీన్రెడ్డి, ఏసీపీ, ఎల్బీనగర్ ట్రాఫిక్ పోలీస్స్టేషన్
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