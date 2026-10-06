కిల్లర్ స్పాట్స్గా మారుతున్న హోటల్ రూమ్స్ - వరుసగా ఓయో గదుల్లో మూడు హత్యోందంతాలు
సరదాగా గడుపుదామని ప్రియుడ్ని నమ్మి వచ్చిన యువతి అతని చేతిలోనే దారుణంగా హతమైంది. ప్రియురాల్ని చంపేందుకు ఆ ప్రియుడు వేసుకున్న పథకానికి ఓ హోటల్ గది వేదికైంది. నిందితుల్లోని వైఖరి పోలీసులకు సవాల్గా మారింది.
Published : October 6, 2026 at 12:54 PM IST
OYO Rooms Turning into Death Traps : సహజీవనం చేస్తున్న ప్రియుడితో సరదాగా గడుపుదామని ఒకరు, ప్రేమిస్తున్న వాడితో మనువు గురించి మాట్లాడుదామని మరొకరు, అప్పుగా ఇచ్చిన సొమ్ము తిరిగి తీసుకుందామని ఇంకొకరు నమ్మిన వారి వెంట వచ్చి తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లారు. జంటనగరాల్లో వరుసగా జరిగిన ఈ మూడు హత్య కేసులకు అనూహ్యాంగా ఒకే చోటు వేదికైంది. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఆయా ప్రాంతాల్లో ముమ్మర తనిఖీలు చేపట్టారు. ఆ జంటల మధ్య వివాదాలకు కారణం ఏదైనా వారి హత్య జరిగిన తీరు, ఆ చోటు మాత్రం ఇప్పుడు సర్వత్రా చర్చనీయాంశంగా మారింది. అసలేం జరిగింది.? అనుమానస్పద మృతి కేసుల్లో కీలకంగా మారిన ఆ చోటేంటి.? దీనిపై పోలీసులు తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి వారు ఏం చెబుతున్నారు.? ప్రస్తుతం నగరాల్లో కలకలం సృష్టించిన హత్యోందంతాలపై ప్రత్యేక కథనం ఇప్పుడు చూద్దాం.
సరదాగా గడుపుదామని ప్రియుడ్ని నమ్మి వచ్చిన యువతి అతని చేతిలోనే దారుణంగా హతమైంది. ప్రియురాల్ని చంపేందుకు ఆ ప్రియుడు వేసుకున్న పథకానికి ఓ హోటల్ గది వేదికైంది. కేవలం ఇది ఒక్కటే కాదు ఇటీవల రాష్ట్రంలో కలకలం సృష్టించిన వరుస హత్యలు అనూహ్యాంగా హోటల్ గదుల్లోనే జరిగాయి. తప్పుడు వివరాలతో గదులు తీసుకుని నిందితులు తమ పథకాన్ని అమలు చేసి తప్పించుకుందామని చూస్తున్నారు. నిందితుల్లోని ఈ వైఖరి పోలీసులకు సవాల్గా మారింది.
''నిఖిత అనే అమ్మాయి హైదరాబాద్లో ఉంటుంది. తన స్నేహితుడు రవితేజతో కలిసి ఉంటున్నారు. 21వ తేదీన ఓయోలో ఓ గది తీసుకున్నారు. ఆ రోజు సాయంత్రం ఏమైందో తెలియదు శారీరం మొత్తం గాయాలు ఉండటంతో ఆ అమ్మాయిని అపోలో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాక, చనిపోయింది. ఆ తర్వాత ఆ అబ్బాయి పారిపోయాడు అని చెప్పి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశారు - సుబ్బారావు , మాదాపూర్ ఇన్స్పెక్టర్
హత్యకు వేదికగా ఓయో గదులు
వికారాబాద్ జిల్లా ధారూర్ మండలం నాగసమందర్ గ్రామానికి చెందిన బేగరి శిరీష అనే మహిళ పెళ్లి చేసుకుంటామని చెప్పిన ప్రియుడైన శ్రీనివాస్ను గుడ్డిగా నమ్మి వచ్చింది. చివరకు అతని చేతిలోనే దారుణంగా హతమైంది. అప్పటికే పెళ్లై, భర్త నుంచి విడాకులు తీసుకున్న ఆమె శ్రీనివాస్తో మరోసారి ప్రేమలో పడింది. సెప్టెంబర్ 2వ తేదీన అతని వెంట అమీర్పేట్లోని ఓ లాడ్జికి వెళ్లిన శిరీష 28వ తేదీన వారు తీసుకున్న గదిలో విగతజీవిగా మారింది. మరో ఘటనలో మెడికల్ పీజీ విద్యార్థిని సృజన ఓయో గదిలో ప్రియుడి చేతిలో హతమైంది. తండ్రి ఫిర్యాదుతో ఫోన్ లొకేషన్ ద్వారా పోలీసులు ఈ కేసును ఛేదించారు. వైజాగ్ నుంచి సహజీవన భాగస్వామి రవితేజతో వచ్చిన నిఖిత అనే యువతి సైతం ఇదే తరహాలో ఓయో గదిలో దారుణ హత్యకు గురైంది.
నిర్వాహకుల నిర్లక్ష్యమే కారణామా?
ఈ వరుస ఉదంతాలతో పోలీసులు హోటళ్లలో ముమ్మర తనిఖీలు చేపట్టారు. నిర్వాహకుల నిర్లక్ష్యమే ఇటువంటి ఘటనలకు ప్రధాన కారణమన్న ఆరోపణ సర్వత్రా చర్చకు దారితీస్తోంది. తమ గల్ల పెట్టె నిండితే చాలన్న వారి ధోరణే నిర్వహణ లోపానికి తావిస్తుందని ఇటువంటి వైఖరి సరైనది కాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గది కోసం వచ్చే వారిని క్షుణంగా ప్రశ్నించడం, వారి పూర్తి వివరాలు కనుక్కుని వాటిని నిర్ధారించుకోవడం తప్పని సరి చేయాలని హోటల్ నిర్వహకులకు సూచించారు.
ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా అటు పోలీసులు, ఇటు హోటల్ నిర్వాహకులు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి అవసరం ఉందని మరోసారి నిరూపితమైంది. హోటల్ నిర్వహకులు సైతం తమ నిర్వహణ సంబంధిత వివరాలను రికార్డుల్లో పొందుపరిచి పోలీసులకు సహకరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
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