ఇదీ బాలాపూర్ గణేశుడి క్రేజ్ - 'లడ్డూ' కోసం ఏకంగా లండన్ నుంచి హైదరాబాద్కు
బాలాపూర్ గణేశ్ లడ్డూ ప్రసాదాన్ని వేలం ద్వారా దక్కించుకునేందుకు ఓ ప్రవాస భారతీయుడు లండన్ నుంచి వచ్చాడు. నిమజ్జన ఊరేగింపు కోసం ఇతర రాష్ట్రాల బ్యాండ్ మేళాలను, డప్పు బృందాలను రప్పించారు.
Published : September 26, 2026 at 10:38 AM IST|
Updated : September 26, 2026 at 10:45 AM IST
NRI Arrived From London for Balapur Laddu : హైదరాబాద్లో గణేశ్ నిమజ్జనం సందర్భంగా ఏటికేడు కొత్త విశేషాలు, ఆసక్తికర ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. బాలాపూర్ గణేశ్ లడ్డూ ప్రసాదాన్ని వేలం ద్వారా దక్కించుకునేందుకు సామ దయానంద్ రెడ్డి అనే ప్రవాస భారతీయుడు లండన్ నుంచి వచ్చారు. గతేడాది వేలంలో పాల్గొని రూ.34 లక్షల వరకూ వెళ్లి ఆగిపోయారు. ఈసారైనా లడ్డూను సొంతం చేసుకోవాలన్న గట్టి నిర్ణయంతో మళ్లీ వచ్చారు. ఈసారి గతేడాది కంటే ఎక్కువ ధర (రూ..39 లక్షలు) పలకడంతో రెండోసారీ ఆగిపోయారు. వచ్చే సంవత్సరం ఎన్ని రూ.లక్షలైనా వెచ్చించి వేలంలో లడ్డూను దక్కించుకుంటానని పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు నివసిస్తున్న సికింద్రాబాద్, మారేడ్పల్లి, బన్సీలాల్పేట, మాదాపూర్, బేగంబజార్ ప్రాంతాల్లో వినాయక విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేసేందుకు ఊరేగింపులో తమ, తమ రాష్ట్రాల బ్యాండ్ మేళాలను, డప్పు బృందాలను రప్పించగా వారు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.
బాలాపూర్ లడ్డూకు ఎన్నో రికార్డులు
రికార్డుల్లో నా పేరు ఉండడం కాదు. నా పేరు మీదే రికార్డులు ఉంటాయి. ఇది ఇటీవలి ఓ సినిమాలో హీరో చెప్పిన డైలాగ్. అచ్చం ఇదే డైలాగ్ బాలాపూర్ గణేశ్ లడ్డూ వేలం విషయంలో సరిపోతుంది. ఏటికేడు ఆయన రికార్డులను ఆయనే తిరగరాస్తూ కొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తున్నారు. బాలాపూర్కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు వచ్చిందంటే లడ్డూ వేలం వల్లే అనేది కాదనలేని సత్యం. అయితే ఆ లడ్డూ వేలం ఎలా సాగుతుంది? పాల్గొనే వారు ఏం చేయాలనే విషయం ఇప్పుడు చూద్దాం.
మొదటిసారి రూ.450
బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగువారి చూపు అక్కడే ఉంటుంది. అనేక విశేషాలు కలిగిన లడ్డూ తమ ఆపదలను తొలగించి, స్వామివారి కృపకు పాత్రుల్ని చేస్తుందనే నమ్మకమే ఇన్నాళ్లుగా లడ్డూ ధర రూ.లక్షల్లో పలకడానికి ప్రధాన కారణం. 1994లో మొదలైన లడ్డూ వేలం ఇప్పుడు 33వ సారి జరిగింది. మొదటిసారి బాలాపూర్కు చెందిన కొలను మోహన్ రెడ్డి రూ.450కి దక్కించుకున్న తర్వాత అతనికి సకల శుభాలు కలగడంతో మరో ఏడాది కూడా తీసుకున్నాడు. అలా అలా బాలాపూర్ అంతా ఆ విషయం పాకడమే కాకుండా చుట్టుపక్కల కూడా బాలాపూర్ లడ్డూ ఫేమస్గా మారింది.
వేలంలో పాల్గొనాలంటే రూ.5000 చెల్లించాలి
లడ్డూ వేలంలో పాల్గొనేందుకు 2023 వరకు కేవలం స్థానికులకు మాత్రమే అనుమతి ఉండేది. 2023లో మార్చిన నిబంధనలకు అనుగుణంగా స్థానికేతరులు కూడా వేలంలో పాల్గొంటున్నారు. అయితే వేలంలో పాల్గొనాలంటే ముందు రూ.5 వేలు చెల్లించి రసీదు తీసుకోవాలి. అయితే గతేడాది లడ్డూ ఎంత ధర పలికిందో అంత మొత్తాన్ని డిపాజిట్గా చెల్లించిన తర్వాతే వేలంలో పాల్గొనే అవకాశం దక్కుతుంది. లడ్డూ విజేత తేలిన తర్వాత మిగతా వారికి ఆ డిపాజిట్ను ఉత్సవ సమితి తిరిగి చెల్లిస్తుంది.
గుర్రం బండిలో ఊరేగింపు - బంగారు గొలుసు
వేలంలో లడ్డూ గెలుచుకున్న వారు ఏడాదిలోపు ఆ మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మేరకు బాండ్ రాసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. అయితే ఈ ఏడాది లడ్డూ గెలుచుకున్న వారిని వచ్చే ఏడాది వేలం సమయంలో గుర్రం బండిలో ఊరేగించి, వారికి ఉత్సవ సమితి తరఫున బంగారు గొలుసు బహూకరించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. కాగా ఇప్పటివరకు లడ్డూ దక్కించుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ తమకు శుభం జరిగిందని, గణనాథుడు తమ విఘ్నాల్ని తొలగించాడని చెప్పడం విశేషం.
1994 నుంచి 2026 వరకు బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం విన్నర్స్ లిస్ట్ :
|క్ర.సం.
|లడ్డూ విజేత
|సంవత్సరం
|లడ్డూ ధర (రూపాయల్లో)
|01
|కొలను మోహన్రెడ్డి
|1994
|450
|02
|కొలను మోహన్రెడ్డి
|1995
|4,500
|03
|కొలను కృష్ణా రెడ్డి
|1996
|18,000
|04
|కొలను కృష్ణా రెడ్డి
|1997
|28,000
|05
|కొలను మోహన్రెడ్డి
|1998
|51,000
|06
|కళ్లెం అంజి రెడ్డి
|1999
|65,000
|07
|కళ్లెం ప్రతాప్ రెడ్డి
|2000
|66,000
|08
|జీ రఘునందన్ చారి
|2001
|85,000
|09
|కందాడ మాధవ రెడ్డి
|2002
|1,05,000
|10
|చిగిరింత బాల రెడ్డి
|2003
|1,55,000
|11
|కొలను మోహన్రెడ్డి
|2004
|2,01,000
|12
|ఇబ్రామ్ శేఖర్
|2005
|2,08,000
|13
|చిగిరింత తిరుపతి రెడ్డి
|2006
|3,00,000
|14
|జీ రఘునందన్ చారి
|2007
|4,15,000
|15
|కొలను మోహన్రెడ్డి
|2008
|5,07,000
|16
|సరిత
|2009
|5,10,000
|17
|కొడాలి శ్రీధర్ బాబు
|2010
|5,35,000
|18
|కొలను బ్రదర్స్
|2011
|5,45,000
|19
|పన్నాల గోవర్ధన్ రెడ్డి
|2012
|7,50,000
|20
|తీగల కృష్ణా రెడ్డి
|2013
|9,26,000
|21
|సింగిరెడ్డి జైహింద్ రెడ్డి
|2014
|9,50,000
|22
|కళ్లెం మదన్ మోహన్ రెడ్డి
|2015
|10,32,000
|23
|కందాడి స్కైలాబ్ రెడ్డి
|2016
|14,65,000
|24
|నాగం తిరుపతి రెడ్డి
|2017
|15,60,000
|25
|తేరేటిపల్లి శ్రీనివాస్ గుప్తా
|2018
|16,60,000
|26
|కొలను రామ్ రెడ్డి
|2019
|17,60,000
|27
|నాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్
|2020
|కరోనా కారణంగా వేలం నిర్వహించలేదు
|28
|రమేశ్ యాదవ్, మర్రి శశాంక్ రెడ్డి
|2021
|18,90,000
|29
|వంగేటి లక్ష్మా రెడ్డి
|2022
|24,60,000
|30
|దాసరి దయానంద రెడ్డి
|2023
|27,00,000
|31
|కొలను శంకర్ రెడ్డి
|2024
|30,01,000
|32
|లింగాల దశరథ్ గౌడ్
|2025
|35,00,000
|33
|సామ ప్రణీత్రెడ్డి
|2026
|39,00,000
రికార్డ్ బ్రేక్ : రూ.39 లక్షలు పలికిన బాలాపూర్ లడ్డూ - ఈసారి ఎవరికి దక్కిందంటే?
బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం పాటకు సర్వం సిద్ధం - ఈసారి ఎంత పలుకుతుందో? ఎవరికి దక్కుతుందో?