ఇక ఇంటి నుంచే ఓపీ తీసుకోవచ్చు - నిమ్స్ ఆసుపత్రి సరికొత్త ఆలోచన
నిమ్స్ ఆసుపత్రి అభివృద్ధిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి - వచ్చే ఏడాది నుంచి కొత్తగా రెండు వేల పడకలు - రోగ నిర్ధారణ పరీక్షలకు ఏఐతో అనుసంధానం
Published : December 28, 2025 at 8:44 PM IST
Hyderabad NIMS Hospital : హైదరాబాద్లోని నిజామ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (నిమ్స్)లో అత్యాధునిక వైద్య సేవల విస్తరణ వేగం అందుకుంటోంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించి దిల్లీ ఎయిమ్స్ స్థాయిలో నిమ్స్ సేవలు అందించేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది. సేవల ఆధునికీకరణతోపాటు పరిశోధనలకు పెద్దపీట వేయనుంది.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచనలతో వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ తరచూ అధికారులతో సమీక్షిస్తూ నిమ్స్కు ఆధునిక వసతులు కల్పించే దిశగా కృషి చేస్తున్నారు. గత రెండు సంవత్సరాలల్లో ప్రభుత్వ బడ్జెట్, సీఎస్ఆర్ తదితర వనరుల ద్వారా సమకూరిన నిధుల్లో రూ.150 కోట్లకు పైగా వెచ్చించి ఆధునిక సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఆసుపత్రిలో మరిన్ని పడకల ఏర్పాటుకు అదనపు భవనాలు నిర్మిస్తున్నారు. వచ్చే సంవత్సరం డిసెంబరు నాటికి ఇవి పూర్తై మరో 2,000 పడకలు సమకూరనున్నాయి.
4 బ్లాకుల్లో ఒకేచోట సేవలు అందనున్నాయి. ప్రతి విభాగానికి ఏఐ అనుసంధానించే ప్రక్రియ వేగంగా జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ల్యాబ్ టెస్టుల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని వినియోగిస్తున్నారు. ఇందులో హైదరాబాద్ ట్రిపుల్ ఐటీ, ఐఐటీలు భాగస్వాములు అయ్యాయి. థలసీమియా, సికిల్సెల్ ఎనీమియా వంటి రక్త సంబంధిత జబ్బుల చికిత్సకు నిమ్స్ను తెలంగాణలోనే ఏకైక సెంటర్ ఫర్ ఎక్స్లెన్స్ (నోడల్ కేంద్రం)గా కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది.
ఇంటి నుంచే అపాయింట్మెంట్ తీసుకునే వెసులుబాటు : ఓపీ ఏటా దాదాపు 20 శాతం పెరుగుతుండడంతో ఆ సేవలను మెరుగుపరుస్తున్నారు. సీనియర్ సిటిజన్స్, ప్రభుత్వ, సింగరేణి ఉద్యోగులు ఇలా ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. జనరల్ కౌంటర్లలో కూడా ఆరోగ్య శ్రీ రోగులకు టోకెన్లు ఇస్తున్నారు. ఓపీ యాప్ కూడా సిద్ధం అవుతోంది. దీని ద్వారా ఇంటి నుంచే అపాయింట్మెంట్ తీసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. ఓపీ కోసం ఆసుపత్రిలో రెండు కియోస్క్లు పెట్టారు.
రూ.12 కోట్లతో డీఎస్ఏ ల్యాబ్ : నిమ్స్లో ప్రస్తుతం 34 విభాగాల్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యం అందిస్తున్నారు. కార్పొరేట్ స్థాయి వసతులు కల్పిస్తూ అక్కడితో పోల్చితే నాలుగో వంతు తక్కువ ఫీజుకే చికిత్స చేస్తున్నారు. నూతనంగా రూ.12 కోట్లతో డిజిటల్ సబ్ట్రాక్షన్ యాంజియోగ్రఫీ (డీఎస్ఏ) ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేశారు. అంతర్గత బ్లీడింగ్ నివారణ, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ చికిత్సలకు ఈ ల్యాబ్ అవసరం. రూ.8 కోట్లతో ఆధునిక ఎంఆర్ఐ యంత్రం కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. క్యాథ్ల్యాబ్, స్కిల్ ల్యాబ్, న్యూరో సర్జరీ, డయాలసిస్, యూరాలజీ విభాగాల్లోనూ నూతన పరికరాలను సమకూర్చారు. ఇలా కేవలం పరికరాల కోసమే సుమారు రూ.80 కోట్లు ఖర్చు చేశారు.
పిల్లల్లో మూర్ఛ వ్యాధి నివారణకు : నూతనంగా 18 పడకలతో ఆధునిక పీడియాట్రిక్ మూర్ఛ వ్యాధి యూనిట్, న్యూరో సర్జరీలో ఎండోస్కోపీ సర్జికల్ సిస్టమ్, రోబోటిక్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్, నెఫ్రాలజీలో డీఎస్ఏ ల్యాబ్, గ్రీన్ డయాలసిస్ యూనిట్, ఇరవై పడకలతో కొత్త సీటీ ఐసీయూ,పెద్దల్లో వచ్చే మూమెంట్ డిజార్డర్ క్లినిక్, రక్త వ్యాధులకు ప్రత్యేక కేంద్రం, క్యాన్సర్ చికిత్స కోసం ఆధునిక హైపెక్ మిషన్, క్యాథటర్తో గుండె కవాటాల మార్పు చికిత్సలు అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
అదనపు సూపర్ స్పెషాలిటీ సేవలు : సూపర్ స్పెషాలిటీ కింద కొత్తగా పీడియాట్రిక్ కార్డియాలజీ, పీడియాట్రిక్ నెఫ్రాలజీ, పీడియాట్రిక్ రుమటాలజీ, ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ, క్రిటికల్ కేర్ మెడిసిన్, న్యూరో అనస్థీషియా, హెడ్ అండ్ నెక్ ఆంకాలజీ, ఆంకో పాథాలజీ లాంటి సేవలు లభిస్తున్నాయి. వాటికి అనుసంధానంగా డీఎం, ఎంసీహెచ్, డీఎన్బీ కోర్సులు ప్రవేశపెడతారు.
రెండు పథకాలతో : తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆరోగ్య శ్రీ సహాయాన్ని రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షలకు పెంచడంతో గత రెండు సంవత్సరాలల్లో నిమ్స్ ద్వారా అధిక మంది రోగులు లబ్ధి పొందారు. తద్వారా ఫీజుల రూపేణా వచ్చే ఆదాయం వృద్ధి చెందింది.
- ఇన్పేషెంట్ (ఐపీ) రోగులు 36.6 శాతం ఆరోగ్యశ్రీ ఓపీ రోగులు 29.3 శాతం పెరిగారు. ముఖ్యంగా డే కేర్ కీమోథెరపీ తీసుకునే క్యాన్సర్ రోగులు 43.3 శాతం, డయాలసిస్ రోగులు 12.1 శాతం అదనంగా సేవలు పొందారు. ఆరోగ్య శ్రీ కింద శస్త్రచికిత్సలు గత 2 సంవత్సరాల్లో 56 శాతం పెరిగాయి.
- ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి (సీఎంఆర్ఎఫ్) ద్వారా 40 % రోగులు అదనంగా లబ్ధి పొందారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల పరంగా అవయవ మార్పిడుల్లో నిమ్స్ అగ్రస్థానంలో ఉంది. ప్రతీ సంవత్సరం 200 నుంచి 250 వరకు జరిగే అవయవ మార్పిడుల్లో 90 % ఆరోగ్య శ్రీ, ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి రోగులవే. ఇప్పటికే 1,100 కిడ్నీ మార్పిడి చికిత్సలతో నిమ్స్ రికార్డు సాధించింది. ఊపిరితిత్తులు, కాలేయం, గుండె, గుండె కవాటాల మార్పిడి చికిత్సలు సైతం రోగులకు తక్కువ ఖర్చుతోనే వైద్యం చేస్తున్నారు.
-
ప్రైవేట్కు వెళితే రూ.25 లక్షలు - నిమ్స్లో ఫ్రీగానే ఆపరేషన్