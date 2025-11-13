ETV Bharat / state

ఒక్క ఫోన్​కాల్​తో ఇంటికే కొకైన్​ - నైజీరియన్​ డ్రగ్​ స్మగ్లర్​ అరెస్ట్​

నైజీరియన్‌ డ్రగ్‌ స్మగ్లర్‌ కెలేఛి విక్టర్‌ డిపోర్టేషన్‌ - 2021లో స్టూడెంట్ వీసాపై బెంగళూరులో అడుగుపెట్టిన విక్టర్​ - బెంగళూరును కేంద్రంగా చేసుకొని నగరంలోని 50 మందికి కొకైన్​ చేరవేస్తున్నట్టు అంచనా

Nigerian Drug Smugglers team in Hyderabad
Nigerian Drug Smugglers team in Hyderabad (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 13, 2025 at 1:44 PM IST

Nigerian Drug Smugglers in Hyderabad : ఫోన్​కాల్​తో కొనుగోలుదారుల ఇంటికే కొకైన్​ను చేరవేసే నైజీరియన్​ డ్రగ్​ స్మగ్లర్​ కెలేఛి విక్టర్​(28)ను బుధవారం దిల్లీ విమానాశ్రయం నుంచి నైజీరియా డిపోర్టేషన్​ చేసినట్టు టాస్క్​ఫోర్స్​/హెచ్​న్యూ డీసీపీ వై.వి.ఎస్​ సుధీంద్ర తెలిపారు.

నైజీరియాకు చెందిన విక్టర్​ 2021లో స్టూడెంట్​ వీసాపై బెంగళూరులోని నోబెల్​ కళాశాలలో చేరాడు. బీసీఓ రెండో సంవత్సరంలో ఉండగానే మత్తుపదార్థాల సరఫరాదారుగా మారాడు. ఇతను నైజీరియాలోని ప్రధాన సూత్రధారి నుంచి వచ్చిన ఆదేశాలతో హైదరాబాద్​, బెంగళూరు నగరాల్లోని పెడ్లర్లకు 50-100 గ్రాముల కొకైన్​ చేరవేస్తున్నాడు. వచ్చిన కమీషన్​ డబ్బులతో విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతున్నాడు.

ఇటీవల హైదరాబాద్​ నార్కోటిక్స్​ ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ వింగ్​ (హెచ్​న్యూ) తనిఖీల్లో పట్టుబడిన పెడ్లర్​ ద్వారా విక్టర్​ ఆచూకీ గుర్తించారు. బెంగళూరును కేంద్రంగా చేసుకొని నగరంలోని 50 మందికి కొకైన్​ చేరవేస్తున్నట్టు అంచనాకు వచ్చారు. అయితే ఇటీవల బంజారాహిల్స్​ వచ్చినట్టు గుర్తించిన హెచ్​న్యూ ఇన్​స్పెక్టర్​ జి.ఎస్​, డానియేల్​, ఎస్సై సి.వెంకటరాములు బృందం విక్టర్​ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

ఎఫ్​ఆర్​ఆర్​వో సహకారంతో డిపోర్టేషన్​ : అతడి వీసా గడువు ముగిసిందని, కొద్దిరోజుల క్రితమే 2028 జులై వరకు పొడిగించుకున్నట్టు పేర్కొన్నారు. సరైన పత్రాల్లేకుండా దేశంలో అక్రమంగా నివాసం ఉండడం, పెద్ద ఎత్తున డ్రగ్స్​ స్మగ్లింగ్​కు పాల్పడడంతో ఎఫ్​ఆర్​ఆర్​వో సహకారంతో ఇతడిని సొంతదేశానికి డిపోర్టేషన్​ చేసినట్టు డీసీపీ స్పష్టం చేశారు. 2022 నుంచి ఇప్పటి వరకు అక్రమంగా ఉంటూ చీకటి కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్న 23 మంది విదేశీయులను హెచ్​న్యూ ఆధ్వర్యంలో డిపోర్టేషన్​ చేశారు. ఈ సంవత్సరం ఇప్పటి వరకు 11 మందిని డిపోర్టేషన్​ చేశారు.

డ్రగ్స్​ పెడ్లర్లు పట్టుకునేందుకు టీన్యాబు ఏర్పాటు : తెలంగాణను డ్రగ్స్​ ఫ్రీ రాష్ట్రంగా మార్చేందుకు, మాదకద్రవ్యాల మహమ్మారిని అరికట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ నార్కొటిక్స్​ కంట్రోల్​ బ్యూరో(టీన్యాబ్​)ను ఏర్పాటు చేసింది. దీని ద్వారా మాదక ద్రవ్యాల వ్యాపారం, వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు ఈ టీన్యాబ్​ ఎంతో కృషి చేస్తోంది. దేశంలో డ్రగ్స్​ పెడ్లర్లు ఎక్కుడున్నా వారిని పట్టుకుని చట్టం ముందు నిలబెడుతున్నారు. అలాగే డ్రగ్స్​ కేసుల నమోదులో ఎఫ్​ఐఆర్​లను జారీ చేయడానికి టీన్యాబ్​కు అధికారాన్ని కల్పించారు. తెలంగాణ డ్రగ్స్​, మాదకద్రవ్యాల సరఫరా సమాచారాన్ని టోల్ ఫ్రీ నంబరు 8712671111కు తెలియజేలాలని టీన్యాబ్​ అధికారులు సూచించారు.

సూత్రధారుల కోసం కీలకంగా మారిన టీన్యాబ్​ : రాష్ట్రంలో మాదకద్రవ్యాల మహమ్మారి నివారణకు పోలీసులు ఇతర రాష్ట్రాల్లో నక్కిన సూత్రధారుల భరతం పట్టేందుకు టీన్యాబ్​ అనేది ఎంతో కీలకంగా మారింది. ముంబయి, గోవా, బెంగళూరుతో పాటు ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో పాగా వేసిన అనేక మంది సూత్రధారులు, ఏజెంట్లు ద్వారా రాష్ట్రంలోకి మత్తును తీసుకువస్తున్నారు. వీరిని కట్టడి చేస్తేనే మాదకద్రవ్యాల రవాణా అడ్డుకోగలమని గ్రహించిన తెలంగాణ నార్కొటిక్స్​ కంట్రోల్​ బ్యూరో అధికారులు అందుకు తగిన వ్యూహాలను రచిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. ఇలా వేల కోట్లు విలువ చేసే డ్రగ్స్​ను పూర్తిగా నాశనం చేశారు. డ్రగ్స్​ మాఫియాలోని కీలక వ్యక్తులను, ప్లెడ్లర్లను అరెస్టు చేసి కీలక సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారు.

జల్సాల కోసం నేరాల బాట పడుతున్న యువత - కేసుల్లో చిక్కి భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకం!

అంతా ఫోన్​లోనే : 'స్మార్ట్'గా మాదక ద్రవ్యాల చేరవేత - గుట్టుచప్పుడు కాకుండా డ్రగ్స్​ దందా

