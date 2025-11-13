ఒక్క ఫోన్కాల్తో ఇంటికే కొకైన్ - నైజీరియన్ డ్రగ్ స్మగ్లర్ అరెస్ట్
నైజీరియన్ డ్రగ్ స్మగ్లర్ కెలేఛి విక్టర్ డిపోర్టేషన్ - 2021లో స్టూడెంట్ వీసాపై బెంగళూరులో అడుగుపెట్టిన విక్టర్ - బెంగళూరును కేంద్రంగా చేసుకొని నగరంలోని 50 మందికి కొకైన్ చేరవేస్తున్నట్టు అంచనా
Published : November 13, 2025 at 1:44 PM IST
Nigerian Drug Smugglers in Hyderabad : ఫోన్కాల్తో కొనుగోలుదారుల ఇంటికే కొకైన్ను చేరవేసే నైజీరియన్ డ్రగ్ స్మగ్లర్ కెలేఛి విక్టర్(28)ను బుధవారం దిల్లీ విమానాశ్రయం నుంచి నైజీరియా డిపోర్టేషన్ చేసినట్టు టాస్క్ఫోర్స్/హెచ్న్యూ డీసీపీ వై.వి.ఎస్ సుధీంద్ర తెలిపారు.
నైజీరియాకు చెందిన విక్టర్ 2021లో స్టూడెంట్ వీసాపై బెంగళూరులోని నోబెల్ కళాశాలలో చేరాడు. బీసీఓ రెండో సంవత్సరంలో ఉండగానే మత్తుపదార్థాల సరఫరాదారుగా మారాడు. ఇతను నైజీరియాలోని ప్రధాన సూత్రధారి నుంచి వచ్చిన ఆదేశాలతో హైదరాబాద్, బెంగళూరు నగరాల్లోని పెడ్లర్లకు 50-100 గ్రాముల కొకైన్ చేరవేస్తున్నాడు. వచ్చిన కమీషన్ డబ్బులతో విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతున్నాడు.
ఇటీవల హైదరాబాద్ నార్కోటిక్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వింగ్ (హెచ్న్యూ) తనిఖీల్లో పట్టుబడిన పెడ్లర్ ద్వారా విక్టర్ ఆచూకీ గుర్తించారు. బెంగళూరును కేంద్రంగా చేసుకొని నగరంలోని 50 మందికి కొకైన్ చేరవేస్తున్నట్టు అంచనాకు వచ్చారు. అయితే ఇటీవల బంజారాహిల్స్ వచ్చినట్టు గుర్తించిన హెచ్న్యూ ఇన్స్పెక్టర్ జి.ఎస్, డానియేల్, ఎస్సై సి.వెంకటరాములు బృందం విక్టర్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఎఫ్ఆర్ఆర్వో సహకారంతో డిపోర్టేషన్ : అతడి వీసా గడువు ముగిసిందని, కొద్దిరోజుల క్రితమే 2028 జులై వరకు పొడిగించుకున్నట్టు పేర్కొన్నారు. సరైన పత్రాల్లేకుండా దేశంలో అక్రమంగా నివాసం ఉండడం, పెద్ద ఎత్తున డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్కు పాల్పడడంతో ఎఫ్ఆర్ఆర్వో సహకారంతో ఇతడిని సొంతదేశానికి డిపోర్టేషన్ చేసినట్టు డీసీపీ స్పష్టం చేశారు. 2022 నుంచి ఇప్పటి వరకు అక్రమంగా ఉంటూ చీకటి కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్న 23 మంది విదేశీయులను హెచ్న్యూ ఆధ్వర్యంలో డిపోర్టేషన్ చేశారు. ఈ సంవత్సరం ఇప్పటి వరకు 11 మందిని డిపోర్టేషన్ చేశారు.
డ్రగ్స్ పెడ్లర్లు పట్టుకునేందుకు టీన్యాబు ఏర్పాటు : తెలంగాణను డ్రగ్స్ ఫ్రీ రాష్ట్రంగా మార్చేందుకు, మాదకద్రవ్యాల మహమ్మారిని అరికట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ నార్కొటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో(టీన్యాబ్)ను ఏర్పాటు చేసింది. దీని ద్వారా మాదక ద్రవ్యాల వ్యాపారం, వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు ఈ టీన్యాబ్ ఎంతో కృషి చేస్తోంది. దేశంలో డ్రగ్స్ పెడ్లర్లు ఎక్కుడున్నా వారిని పట్టుకుని చట్టం ముందు నిలబెడుతున్నారు. అలాగే డ్రగ్స్ కేసుల నమోదులో ఎఫ్ఐఆర్లను జారీ చేయడానికి టీన్యాబ్కు అధికారాన్ని కల్పించారు. తెలంగాణ డ్రగ్స్, మాదకద్రవ్యాల సరఫరా సమాచారాన్ని టోల్ ఫ్రీ నంబరు 8712671111కు తెలియజేలాలని టీన్యాబ్ అధికారులు సూచించారు.
సూత్రధారుల కోసం కీలకంగా మారిన టీన్యాబ్ : రాష్ట్రంలో మాదకద్రవ్యాల మహమ్మారి నివారణకు పోలీసులు ఇతర రాష్ట్రాల్లో నక్కిన సూత్రధారుల భరతం పట్టేందుకు టీన్యాబ్ అనేది ఎంతో కీలకంగా మారింది. ముంబయి, గోవా, బెంగళూరుతో పాటు ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో పాగా వేసిన అనేక మంది సూత్రధారులు, ఏజెంట్లు ద్వారా రాష్ట్రంలోకి మత్తును తీసుకువస్తున్నారు. వీరిని కట్టడి చేస్తేనే మాదకద్రవ్యాల రవాణా అడ్డుకోగలమని గ్రహించిన తెలంగాణ నార్కొటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో అధికారులు అందుకు తగిన వ్యూహాలను రచిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. ఇలా వేల కోట్లు విలువ చేసే డ్రగ్స్ను పూర్తిగా నాశనం చేశారు. డ్రగ్స్ మాఫియాలోని కీలక వ్యక్తులను, ప్లెడ్లర్లను అరెస్టు చేసి కీలక సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారు.
