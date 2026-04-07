డ్రగ్స్ అడ్డాలపై కొనసాగుతున్న రైడ్స్ - రూ.65 లక్షలు విలువ చేసే మత్తుపదార్థాలు స్వాధీనం

నగరంలో మూడు చోట్లు ప్రత్యేక డ్రైవ్‌లు నిర్వహించిన నార్కోటిక్స్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ పోలీసులు - వివిధ రకాల డ్రగ్స్‌ స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు - విలువ సుమారు రూ.65 లక్షలు ఉంటుందని అంచనా

Drugs Seized In Hyderabad
Drugs Seized In Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 7, 2026 at 8:07 PM IST

Drugs Seized In Hyderabad : హైదరాబాద్ నార్కోటిక్స్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ పోలీసులు నగరంలో మూడు చోట్లు ప్రత్యేక డ్రైవ్‌లు నిర్వహించారు. పెద్ద మొత్తంలో వివిధ రకాల డ్రగ్స్‌ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటి విలువ సుమారు రూ.65 లక్షలు ఉంటుందని టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ వైభవ్ గైక్వాడ్ వెల్లడించారు. ఈ మూడు కేసుల్లో ఒక అంతర్‌రాష్ట్ర డ్రగ్‌ పెడ్లర్‌తో పాటు స్థానిక డ్రగ్‌ పెడ్లర్‌, ముగ్గురు సబ్‌ పెడ్లర్‌లను అరెస్టు చేసినట్లు డీసీపీ తెలిపారు. వివరాల్లోకి వెళితే,

నగరంలో మూడు చోట్ల ప్రత్యేక డ్రైవ్​ : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మొదటి కేసు చిలకలగూడ పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలో సాయినిఖిల్ ​యాదవ్‌ అనే యువకుడిపై నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేశామన్నారు. ఇతని నుంచి 150 గ్రాముల ఎండీఎంఏ స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. రెండో కేసులో సనత్​నగర్​లో అంతరాష్ట్ర డ్రగ్ పెడ్లర్‌ సింహాచలంను అరెస్ట్ చేశామని తెలిపారు. మూడో కేసు ఆదిభట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నమోదు చేశామని ఈ కేసులో అబ్దుల్లాపూర్​కు చెందిన అక్షర్ పటేల్, ఆదిత్య వర్ధన్​లను అరెస్ట్ చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఇద్దరు నుంచి ఎల్​ఎస్​డీ బ్లాట్స్, ఎస్టేసీ పిల్స్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నమని డీసీపీ వైభవ్‌ గైక్వాడ్ పేర్కొన్నారు.

"ఈ కేసులో సబ్​ పెడ్లర్​ ఆదిత్య వర్ధన్​ బిజనెస్​ చేస్తారు. ఈ కేసులో నిందితుడి నుంచి 360 గ్రాముల ఎస్టేసీ పిల్స్​, ఓజీ గంజా 41 గ్రాములు, ఎల్​ఎస్​డీ బ్లాట్స్ నాలుగు 0.12 గ్రాములతో పాటు, రూ.51 వేల నగదు, మొబైల్​ ఫోన్, బైక్​లను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. వాటి మొత్తం విలువ రూ.39.49 లక్షలు​. వీరు రెగ్యులర్​గా డీటీడీసీ, మిగతా కొరియర్​ సర్వీసులను వినియోగించి గోవా నుంచి మెటీరియల్​ను తెప్పించుకునేవారు. దీనిని ఇక్కడ ఉన్న సబ్​ పెడ్లర్లకు సరఫరా చేశారు. ఈ మూడు కేసుల్లో మొత్తం స్వాధీనం చేసుకున్న డ్రగ్స్ విలువ రూ.63,65,500లుగా అంచనా వేశాం. వీరిని జ్యుడీషియల్​ కస్టడీకి పంపించాం" - వైభవ్‌ గైక్వాడ్, టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ

ఈజీ మనీ కోసం డ్రగ్స్​ వ్యాపారం : ఈ మూడు కేసుల్లో నిందితులు తొలుత డ్రగ్స్​కు అలవాటు పడినట్లు చెప్పారు. ఈజీ మనీ కోసం డ్రగ్స్ బిజినెస్ మొదలు పెట్టారని వివరించారు. డ్రగ్స్‌ కన్స్యూమర్లను కూడా గుర్తించామని అన్నారు. వారిని కూడా అదుపులోకి తీసుకుంటామని తెలిపారు.

"నిందితుల్లో అక్షయ పటేల్​ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తయ్యాక ఓ ప్రైవేటు సంస్థలో ఉద్యోగంలో చేరారు. తర్వాత టైల్స్ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. దీనిలో నష్టాలు రావడంతో నెమ్మదిగా మత్తుకు అలవాటు పడ్డారు. కొంతకాలానికి సబ్​ పెడ్లర్​గా, తరువాత పెడ్లర్​గా ఎదిగారు. ఈ మూడు కేసుల్లో నిందితులు మొదట్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులకు లోనైన వారిగానే గుర్తించాం. వారి కష్టాల కారణంగా చదువును మధ్యలోనే నిలిపివేసి, డ్రగ్స్​ వాడకానికి అలవాటు పడినట్లు తెలిసింది. తర్వాత డ్రగ్​ పెడ్లర్లుగా మారారు" - వైభవ్‌ గైక్వాడ్, టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ

కేసు నమోదైతే ఉద్యోగంపై ప్రభావం : తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరిస్తోందని డీసీపీ తెలిపారు. డ్రగ్స్ దందా కొనసాగిస్తున్న వారిపై, వినియోగదారులపై ప్రభుత్వం నిఘా పెట్టిందన్నారు. వినియోగదారుల్లో అనేక మంది చదువుకున్నవారు, ఐటీ ఉద్యోగులు, వైద్య వృత్తిలో ఉన్నారు. ఇలా అనేక మంది మత్తుకు అలవాటు పడుతున్నారని చెప్పారు. ఈ తరహా కేసులో పేరు నమోదైతే ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉద్యోగాలు పొందే విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. యువత ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇంట్లో ఉండే కుటుంబ సంభ్యుల ప్రవర్తనలో తేడా కనిపిస్తే వారిని గమనించాలని సూచించారు. అనుమానం వస్తే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయమని తెలిపారు.

