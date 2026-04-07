డ్రగ్స్ అడ్డాలపై కొనసాగుతున్న రైడ్స్ - రూ.65 లక్షలు విలువ చేసే మత్తుపదార్థాలు స్వాధీనం
నగరంలో మూడు చోట్లు ప్రత్యేక డ్రైవ్లు నిర్వహించిన నార్కోటిక్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పోలీసులు - వివిధ రకాల డ్రగ్స్ స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు - విలువ సుమారు రూ.65 లక్షలు ఉంటుందని అంచనా
Published : April 7, 2026 at 8:07 PM IST
Drugs Seized In Hyderabad : హైదరాబాద్ నార్కోటిక్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పోలీసులు నగరంలో మూడు చోట్లు ప్రత్యేక డ్రైవ్లు నిర్వహించారు. పెద్ద మొత్తంలో వివిధ రకాల డ్రగ్స్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటి విలువ సుమారు రూ.65 లక్షలు ఉంటుందని టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ వైభవ్ గైక్వాడ్ వెల్లడించారు. ఈ మూడు కేసుల్లో ఒక అంతర్రాష్ట్ర డ్రగ్ పెడ్లర్తో పాటు స్థానిక డ్రగ్ పెడ్లర్, ముగ్గురు సబ్ పెడ్లర్లను అరెస్టు చేసినట్లు డీసీపీ తెలిపారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
నగరంలో మూడు చోట్ల ప్రత్యేక డ్రైవ్ : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మొదటి కేసు చిలకలగూడ పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలో సాయినిఖిల్ యాదవ్ అనే యువకుడిపై నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేశామన్నారు. ఇతని నుంచి 150 గ్రాముల ఎండీఎంఏ స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. రెండో కేసులో సనత్నగర్లో అంతరాష్ట్ర డ్రగ్ పెడ్లర్ సింహాచలంను అరెస్ట్ చేశామని తెలిపారు. మూడో కేసు ఆదిభట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నమోదు చేశామని ఈ కేసులో అబ్దుల్లాపూర్కు చెందిన అక్షర్ పటేల్, ఆదిత్య వర్ధన్లను అరెస్ట్ చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఇద్దరు నుంచి ఎల్ఎస్డీ బ్లాట్స్, ఎస్టేసీ పిల్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నమని డీసీపీ వైభవ్ గైక్వాడ్ పేర్కొన్నారు.
"ఈ కేసులో సబ్ పెడ్లర్ ఆదిత్య వర్ధన్ బిజనెస్ చేస్తారు. ఈ కేసులో నిందితుడి నుంచి 360 గ్రాముల ఎస్టేసీ పిల్స్, ఓజీ గంజా 41 గ్రాములు, ఎల్ఎస్డీ బ్లాట్స్ నాలుగు 0.12 గ్రాములతో పాటు, రూ.51 వేల నగదు, మొబైల్ ఫోన్, బైక్లను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. వాటి మొత్తం విలువ రూ.39.49 లక్షలు. వీరు రెగ్యులర్గా డీటీడీసీ, మిగతా కొరియర్ సర్వీసులను వినియోగించి గోవా నుంచి మెటీరియల్ను తెప్పించుకునేవారు. దీనిని ఇక్కడ ఉన్న సబ్ పెడ్లర్లకు సరఫరా చేశారు. ఈ మూడు కేసుల్లో మొత్తం స్వాధీనం చేసుకున్న డ్రగ్స్ విలువ రూ.63,65,500లుగా అంచనా వేశాం. వీరిని జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపించాం" - వైభవ్ గైక్వాడ్, టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ
ఈజీ మనీ కోసం డ్రగ్స్ వ్యాపారం : ఈ మూడు కేసుల్లో నిందితులు తొలుత డ్రగ్స్కు అలవాటు పడినట్లు చెప్పారు. ఈజీ మనీ కోసం డ్రగ్స్ బిజినెస్ మొదలు పెట్టారని వివరించారు. డ్రగ్స్ కన్స్యూమర్లను కూడా గుర్తించామని అన్నారు. వారిని కూడా అదుపులోకి తీసుకుంటామని తెలిపారు.
"నిందితుల్లో అక్షయ పటేల్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తయ్యాక ఓ ప్రైవేటు సంస్థలో ఉద్యోగంలో చేరారు. తర్వాత టైల్స్ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. దీనిలో నష్టాలు రావడంతో నెమ్మదిగా మత్తుకు అలవాటు పడ్డారు. కొంతకాలానికి సబ్ పెడ్లర్గా, తరువాత పెడ్లర్గా ఎదిగారు. ఈ మూడు కేసుల్లో నిందితులు మొదట్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులకు లోనైన వారిగానే గుర్తించాం. వారి కష్టాల కారణంగా చదువును మధ్యలోనే నిలిపివేసి, డ్రగ్స్ వాడకానికి అలవాటు పడినట్లు తెలిసింది. తర్వాత డ్రగ్ పెడ్లర్లుగా మారారు" - వైభవ్ గైక్వాడ్, టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ
కేసు నమోదైతే ఉద్యోగంపై ప్రభావం : తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరిస్తోందని డీసీపీ తెలిపారు. డ్రగ్స్ దందా కొనసాగిస్తున్న వారిపై, వినియోగదారులపై ప్రభుత్వం నిఘా పెట్టిందన్నారు. వినియోగదారుల్లో అనేక మంది చదువుకున్నవారు, ఐటీ ఉద్యోగులు, వైద్య వృత్తిలో ఉన్నారు. ఇలా అనేక మంది మత్తుకు అలవాటు పడుతున్నారని చెప్పారు. ఈ తరహా కేసులో పేరు నమోదైతే ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉద్యోగాలు పొందే విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. యువత ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇంట్లో ఉండే కుటుంబ సంభ్యుల ప్రవర్తనలో తేడా కనిపిస్తే వారిని గమనించాలని సూచించారు. అనుమానం వస్తే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయమని తెలిపారు.
హైదరాబాద్లో మరోసారి డ్రగ్స్ పార్టీ కలకలం - ఆరుగురికి పాజిటివ్ - నిందితుల్లో బాలీవుడ్ నటుడు
హైదరాబాద్లోని పలు పబ్బుల్లో ఈగల్ టీం తనిఖీలు - ఐఏఎస్ అధికారి కుమారుడికి డ్రగ్స్ పాజిటివ్