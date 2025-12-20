రష్యా యుద్ధంలో హైదరాబాద్ యువకుడు - సురక్షితంగా ఇంటికి చేరుకున్న మహమ్మద్ అహ్మద్
రష్యా యుద్ధభూమిలో చిక్కుకున్న హైదరాబాద్ యువకుడు - సైన్యం నుంచి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నం - తనను కాపాడాలని రష్యా నుంచే వీడియోలు, వాయిస్ మెసేజ్లు - కేంద్ర ప్రభుత్వ జోక్యంతో స్వదేశానికి రాక
Published : December 20, 2025 at 3:35 PM IST
Hyderabad Mohammed Ahmed Stuck up in Russia : హైదరాబాద్లోని ఖైరతాబాద్కు చెందిన మొహమ్మద్ అహ్మద్ జీవితం ఇటీవల దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఉపాధి కోసం విదేశాలకు వెళ్లే యువత ఎదుర్కొనే ప్రమాదాలకు ఈ సంఘటన ఓ ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంగా నిలిచింది. రష్యాలో మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుందన్న ఆశతో వెళ్లిన మొహమ్మద్ అహ్మద్ అనూహ్యంగా యుద్ధభూమిలో చిక్కుకుని ప్రాణాలతో పోరాడాల్సి వచ్చింది. చివరకు అనేక ఇబ్బందుల నడుమ స్వదేశానికి చేరుకోవడం ఆయన కుటుంబానికి మాత్రమే కాదు, దేశ ప్రజలకు కూడా ఊరట కలిగించిందనే చెప్పవచ్చు.
రష్యా నుంచే వీడియోలు, వాయిస్ మెసేజ్లు : ఖైరతాబాద్కు చెందిన మహమ్మద్ అహ్మద్ స్థానికంగా బౌన్సర్గా పని చేసేవాడు. ముంబైకి చెందిన ఓ ఏజెంట్ ద్వారా మెరుగైన ఉద్యోగ నిమిత్తం రష్యాకు వెళ్లాడు. అయితే అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. అయితే, అక్కడికి వెళ్లాక అతడిని మోసం చేశారు. స్థానిక అధికారులే తనను బలవంతంగా యుద్ధ రంగానికి పంపించారని ఆయన ఆరోపించారు. తుపాకులు పట్టి యుద్ధంలో పాల్గొనాలని ఒత్తిడి చేయడంతో అహ్మద్ తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యాడు. ఈ పరిస్థితిని ప్రపంచానికి తెలియజేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఆయన రష్యా నుంచే వీడియోలు, వాయిస్ మెసేజ్ల ద్వారా మీడియాకు తన గోడు వినిపించాడు. తనతో పాటు శిక్షణ తీసుకున్న 30 మందిలో ఇప్పటికే 17 మంది యుద్ధంలో మృతి చెందారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. తన ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందని, భారత ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవాలని వేడుకున్నాడు.
తప్పించుకునేందుకు మహమ్మద్ అహ్మద్ ప్రయత్నం : మహమ్మద్ అహ్మద్తో పాటు మరో 30 మందికి రష్యా సైన్యం కొన్ని రోజుల పాటు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. అనంతరం, ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం చేయాలంటూ అతనితో పాటు కొంతమందిని ఇటీవల సరిహద్దులకు తరలించింది. యుద్ధానికి వారి నుంచి తప్పించుకునేందుకు మహమ్మద్ అహ్మద్ ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ ప్రయత్నంలో కింద పడటంతో అహ్మద్ కాలు విరిగిపోయింది.ఆ సమయంలో రష్యా ఆర్మీ ఆధ్వర్యంలో చికిత్స పొందాడు.
సురక్షితంగా భారత్కు మరో 57 మంది : ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియా ద్వారా వైరల్ కావడంతో విషయం జాతీయ స్థాయిలో ప్రధాన వార్తగా మారింది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు అహ్మద్ భద్రతపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించి రష్యా అధికారులతో చర్చలు మొదలుపెట్టింది. దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాల ఫలితంగా అహ్మద్తో పాటు మరో 57 మంది భారతీయులను కూడా సురక్షితంగా భారత్కు తీసుకువచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇది భారత దౌత్య వ్యవస్థ సామర్థ్యానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అహ్మద్ కుటుంబం కృతజ్ఞతలు : అహ్మద్ తిరిగి స్వదేశానికి చేరుకోవడంతో ఆయన కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరిసింది. మొహమ్మద్ అహ్మద్ స్వదేశానికి చేరుకోవడంలో ఆయన మేనకోడలు రెష్మా బేగం కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆమె మాట్లాడుతూ కుటుంబమంతా ఎన్నో రోజులు భయంతో గడిపామని, ప్రస్తుతం ఊపిరిపీల్చుకున్నామని తెలిపారు. అహ్మద్ ప్రాణాలతో తిరిగివచ్చినందుకు దేవుడికి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అహ్మద్ కుటుంబం కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
రష్యా తరపున పోరాడుతూ మృతి : గత సంవత్సరం మార్చిలో ఉద్యోగం కోసం రష్యాకు వెళ్లిన హైదరాబాద్ యువకుడు మహ్మద్ అఫ్సాన్ (30) ప్రాణాలు వదిలాడు. అక్కడి ఏజెన్సీ చేతిలో మోసపోయి సైన్యంతో కలిసి పనిచేయాల్సి వచ్చింది. చివరకు యుద్ధంలో చనిపోయాడు. ఇలాగే రష్యా యుద్ధంలో చిక్కుకుపోయిన రాష్ట్రానికి చెందిన సోఫియన్ ఏడాది క్రితం సురక్షితంగా ఇంటికి తిరిగొచ్చాడు. నారాయణపేటకు చెందిన సోఫియన్ 9 నెలలు రష్యా సైన్యంలో నరకం అనుభవించి, గత ఏడాది సెప్టెంబర్లో ఇంటికి చేరుకున్నాడు.
ఏజెంట్ చేతిలో మోసం - రష్యా మిలటరీలో 9 నెలల నరకం - ఎట్టకేలకు భారత్కు
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో హైదరాబాద్ వాసి మృతి, రష్యాలో భారత ఎంబసీ అధికారుల ప్రకటన