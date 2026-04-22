ఆర్టీసీ, మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్​ అన్నింటికీ ఒకటే టికెట్! - ఏచోట నుంచి ఏచోటికైనా వెళ్లిపోవచ్చు

కామన్​ మొబిలిటీ యాప్​ను సిద్ధం చేస్తున్న ఉమ్టా - టికెట్​ తీసుకుని ఎక్కడికైనా నచ్చిన సర్వీసులో ప్రయాణించే సౌలభ్యం - యాప్​ రూపొందించడానికి కన్సల్టెంట్​ నియామకానికి టెండర్లు పిలిచిన హెఎండీఏ

Published : April 22, 2026 at 12:41 PM IST

One Ticket For All Public Transport : మెట్రో, ఆర్టీసీ, ఎంఎంటీఎస్​, ఓలా, ఊబర్ ఇలా ఏ రవాణా సౌకర్యాన్నైనా ఒకే టికెట్​తో ఉపయోగించుకునే సువర్ణ అవకాశం త్వరలో హైదరాబాద్​ నగరవాసులకు రానుంది. ఇందుకు అవసరమైనటువంటి కామన్ మొబిలిటీ యాప్​ను యూనిఫైడ్​ మెట్రోపాలిటన్​ డెవలప్​మెంట్ అథారిటీ(ఉమ్టా) అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. యాప్​ను రూపొందించేందుకు కన్సల్టెంట్​ సంస్థ నియామకానికి మంగళవారం మహానగరాభివృద్ధి సంస్థ టెండర్లను ఆహ్వానించింది. ఈ యాప్​ ద్వారా టికెట్​ తీసుకుని హైదరాబాద్​ నగరంలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా నచ్చినటువంటి సర్వీసులో ప్రయాణించవచ్చు.

యాప్​ ప్రత్యేకతలు ఇవే :

  • ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి అమీర్​పేట నుంచి సుచిత్ర జంక్షన్​కు వెళ్లాలంటే, ప్రస్తుతం బస్సు లేదా మెట్రో రైలులో సికింద్రాబాద్​ వరకు, అక్కడి నుంచి ఓలా ఊబర్​లో ఆటో లేదా క్యాబ్​ను బుక్​ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అతి తక్కువ ఖర్చులో అనుకుంటే ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించాలి.
  • స్మార్ట్​ఫోన్​లో కామన్​ మొబిలిటీ యాప్​ను డౌన్​లోడ్ చేసుకుని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్లాలనుకుంటున్నారనే వివరాలు అందులో ఎంటర్ చేస్తే చాలు. ఆయా ప్రంతాలకు ఏవిధంగా చేరవచ్చో తెలిసిపోతుంది. మెట్రో లేదా ఎంఎంటీఎస్​, బస్సు సర్వీసులు ఎక్కడ వరకు ఉన్నాయి. తర్వాత ఎలా వెళ్లాలి అనే వివరాలను సూచిస్తుంది.
  • యాప్​లోనే టికెట్​ను బుక్​ చేసుకుని నగదు చెల్లిస్తే క్యూఆర్​ కోడ్​ వస్తుంది. దానిని ఉపయోగించి మెట్రో ఎంఎంటీఎస్​, ఆర్టీసీలో నచ్చిన ప్రాంతానికి ప్రయాణించవచ్చు.
  • నిర్ణీత ప్రాంతానికి చేరుకున్న అనంతరం అక్కడ నుంచి ఓలా, ఊబర్‌ను ప్రత్యేకంగా బుక్‌ చేయకుండానే తొలుత తీసుకున్న టికెట్‌పై ప్రయాణించవచ్చు. ప్రయాణికులు సంబంధిత స్టేషన్‌కు చేరుకునే సమయానికి అక్కడ ఆయా అగ్రిగేటర్లు రెడీగా ఉంటారు. అందుకు సంబంధించిన వాళ్ల పూర్తి వివరాలు సైతం యాప్‌లో కన్పిస్తాయి.
  • గతంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ‘మీ టికెట్‌’ మొబైల్‌ యాప్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. నగరంలోని పబ్లిక్‌ పార్కులు, ఆలయాలు, చారిత్రక ప్రదేశాల సందర్శనకు ఈ యాప్‌ ద్వారా టికెట్‌ కొనుగోలు చేయొచ్చు. కామన్‌ మొబిలిటీ యాప్‌లో ఈ సేవలనూ అనుసంధానం చేయనున్నారని తెలుస్తోంది.

ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్​ పట్టేందుకు ప్యాడ్ ట్యాక్సీలు : భాగ్యనగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్య అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. దీంతో తరచూ ప్రధాన మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తుతోంది. దీనికి చెక్​ పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఈ క్రమంలోనే హైదరాబాద్​లో మరో ఆధునిక రవాణా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. దీన్ని సచివాలయం, ఐటీ కారిడార్ తదితర ప్రాంతాల్లో పర్సనల్ ర్యాపిడ్ ట్యాన్సిట్ పేరిట ప్రభుత్వం తీసుకురాబోతున్నట్లుగా సమాచారం. దీనిని పీపీపీ(పబ్లిక్ ప్రైవేటు పార్టనర్​షిప్​) పద్ధతిలోనే చేపట్టాలనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆలోచన. ఈ మేరకు డిజైన్, బిల్డ్, ఫైనాన్స్, ఆపరేట్, ట్రాన్స్​ఫర్ విధానంలో సాంకేతికత, ఆర్థిక సాధ్యాసాధ్యాలను అధ్యయనం చేసేందుకు కన్సల్టెంట్ ఎంపికకు సంబంధించి హెచ్​ఎంఆర్​ఎల్​ కొద్దిరోజుల క్రితమే రిక్వెస్ట్​ ఫర్ ప్రపోజల్​ నోటిఫికేషన్​ను జారీ చేసింది.

ట్రాఫిక్​ చిక్కుల్లేకుండా : మెట్రో స్టేషన్లలో దిగిన తర్వాత ప్రస్తుతం ప్రయాణికులు ఆటోలు, ద్విచక్రవాహనాలతో గమ్యస్థానాలకు చేరుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ట్రాఫిక్ చక్రబంధనంలో ఇరుక్కుంటున్నారు. ఇలాంటి ఇబ్బందుల నుంచి విముక్తి కలిగించేందుకు మెట్రో స్టేషన్​ల నుంచి రహదారులపైకి రాకుండానే నేరుగా పాడ్​ట్యాక్స్​ లాంటి పర్సనల్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్​ ద్వారా ప్రయాణికుల గమ్యస్థానాలకు చేరుకునే విధంగా వినూత్న రవాణా వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతోంది. అయితే మొదట కొన్ని రూట్​లలో ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారు.

