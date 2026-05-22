హెచ్ఎండీఏ పరిధిలోని భూములకు ఈ-వేలం - ఎకరా కనీస ధర రూ.99 కోట్లు
8.24 ఎకరాలకు ఆన్లైన్ వేలం షురూ - ఒక్క పార్సిల్ ద్వారానే రూ.వెయ్యి కోట్లు రాబట్టాలని చూస్తున్న ప్రభుత్వం - ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ అమ్మకానికి సిద్ధం - నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన హెచ్ఎండీఏ
Published : May 22, 2026 at 12:39 PM IST
HMDA Notification For Hakimpet Lands : హైదరాబాద్ మహానగర పరిధిలోని విలువైన భూములను ఆన్లైన్లో వేలం వేసేందుకు మరోసారి హెచ్ఎండీఏ గురువారం ప్రకటనను జారీ చేసింది. పలు ప్రాంతాల్లో మిగిలిన ప్లాట్లు కొన్ని భూపార్సిళ్లను ఆన్లైన్ వేలంలో విక్రయించనున్నట్లు తెలిపింది. ఇందులో భాగంగా షేక్పేట్ మండలం హకీంపేట గ్రామంలోని సర్వే నంబరు 102/1లోని 8 ఎకరాల 24 గుంటల భూమిని హెచ్ఎండీఏ అమ్మకం చేయనుంది. ఇక్కడ కనీస ధర రికార్డుస్థాయిలో చూపడం ప్రస్తుతం ఆసక్తిగా మారింది. ఎకరా ధరను ఏకంగా రూ.99 కోట్లుగా కోట్ చేయడం ఇప్పుడు ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. మొత్తం 8.24 ఎకరాల భూమి కనీస ధరే దాదాపు రూ.851 కోట్లుగా ఉండేవిధంగా హెచ్ఎండీఏ నిర్ణయించింది. ఈ ఒక్క పార్సిల్ ద్వారానే సమారు రూ.వెయ్యి కోట్ల వరకు ఆదాయం ఆర్జించాలని భావిస్తోంది. ఇంకా తమ పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లో భూములు, ప్లాట్లను విక్రయించనున్నట్లు హెచ్ఎండీఏ పేర్కొంది.
ఎక్కడెక్కడ భూముల వేలం అంటే..
- శంకర్పల్లి పరిధిలో మోకిలా లే అవుట్లో సర్వే నంబరు 96/ఏలో 100 ప్లాట్లను హెచ్ఎండీయే విక్రయించనుంది. ఒక్కో ప్లాట్ విస్తీర్ణం 300 నుంచి 500 చదరపు గజాల వరకు ఉంటుంది. కనీస ధర చదరపు గజానికి రూ.50 వేలుగా నిర్ణయించారు.
- మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా బౌరంపేట్లో 2,420 చదరపు గజాలు(కనీస ధర రూ.30 వేలు), అదే జిల్లా కుత్బుల్లాపూర్లోని సూరారంలో సర్వే నంబరు 694లోని 4840 చదరపు గజాలు(కనీస ధర రూ.60 వేలు), పీర్జాదిగూడలోని సర్వే నంబరు 199లో 2,057 చదరపు గజాలు(కనీస ధర రూ.40 వేలు), ఇదే సర్వే నంబరులో 726 చదరపు గజాలు(చదరపు గజానికి రూ.40 వేలు)గా పేర్కొన్నారు.
- శేరిలింగంపల్లి మండలం చందానగర్లోని సర్వే నంబరు 174లో 484 చదరపు గజాలు (కనీస ధర రూ.60 వేలు), గండిపేట మండలం బైరాగిగూడలో 2,420 చదరపు గజాలు (కనీస ధర రూ.50 వేలు), గండిపేట మండలం నార్సింగిలో సర్వే నంబరు 57లో 5,687 చదరపు గజాలు (కనీస ధర రూ.45 వేలు)గా నిర్ణయించారు.
- మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి ప్రాంతంలోని మేడిపల్లి లే అవుట్లో 68 ప్లాట్లను వేలంలో విక్రయించనున్నారు. ఇందులో కనీసం 231 నుంచి 643 చదరపు గజాల వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కనీస ధర చదరపు గజానికి రూ.45 వేలుగా నిర్ణయించారు.
భారీగా డాక్యుమెంట్ ఫీజు పెంపు : గతంలో హెచ్ఎండీఏ పలు ప్రాంతాల్లో భూములు వేలం వేసినప్పుడు ధర భారీగా పెంచి తర్వాత మళ్లీ విరమించుకున్నారు. హెచ్ఎండీఏ భూముల పక్కన ఉన్న తమ భూముల ధరలు పెంచుకునేందుకు కొంతమంది ఇలా వేలం పాటలో పాల్గొని కృత్రిమంగా ధరలు సృష్టిస్తున్నారనే ఆరోపణలు పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి. దీంతో ఈసారి బిడ్ డాక్యుమెంట్ ఫీజు భారీ స్థాయిలో పెంచారు. ఒకసారి బిడ్ డాక్యుమెంట్(జీఎస్టీతో కలిపి) చెల్లించిన తర్వాత తిరిగి వాపసు చేయడం లాంటివి ఉండవు. రిజిస్ట్రేషన్లు జూన్ 15 నుంచి 27 వరకు, ఆన్లైన్లో వేలం ప్రక్రియ జూన్ 17 నుంచి 29 వరకు నిర్వహించనున్నట్లు హెచ్ఎండీఏ పేర్కొంది. వివరాల కోసం హెచ్ఎండీఏ వెబ్సైట్ను సంప్రదించాలని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు.
