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అవయవాల తరలింపు కోసం గ్రీన్‌ఛానెల్‌ ఏర్పాటు చేసిన హైదరాబాద్‌ మెట్రో

గుండె, ఊపిరితిత్తుల తరలింపునకు సహకరించిన మెట్రో రైలు అధికారులు - గచ్చిబౌలి కేర్‌ ఆస్పత్రి నుంచి సికింద్రాబాద్‌ కిమ్స్‌కు అవయవాలు తరలింపు - ప్రాణాలను కాపాడే వైద్య చర్యలకూ సహకారం ఉంటుందన్న మెట్రో అధికారులు

Hyderabad Metro
Hyderabad Metro (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 1, 2026 at 5:48 PM IST

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Updated : August 1, 2026 at 6:02 PM IST

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Organ Transport in Hyderabad Metro : అత్యవసర వైద్య చికిత్స కోసం అవయవాలు తరలించేందుకు హైదరాబాద్ మెట్రో అధికారులు గ్రీన్ ఛానెల్ ఏర్పాటు చేశారు. గచ్చిబౌలి కేర్ ఆస్పత్రి నుంచి సికింద్రాబాద్ కిమ్స్‌కు గుండె, ఊపిరితిత్తుల్ని తరలించేందుకు సహకరించారు. డాక్టర్లు 14 కి.మీ దూరంలోని కిమ్స్‌కు కేవలం 25 నిమిషాల్లో వాటిని విజయవంతంగా చేర్చారు. అత్యవసర ఆరోగ్య కార్యక్రమాల కోసం మెట్రో మద్దతు ఇస్తుందని ఈ సందర్భంగా అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ప్రాణాలు రక్షించే వైద్య చర్యలకూ తమ వంతు సహకారం ఉంటుందని వెల్లడించారు.

Last Updated : August 1, 2026 at 6:02 PM IST

TAGGED:

ORGAN TRANSPORT IN HYDERABAD METRO
మెట్రోలో అవయవాల తరలింపు
ORGANS TRANSPORTED TO KIMS
ORGAN TRANSPORT IN HYDERABAD METRO

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