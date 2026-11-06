ప్రయాణికులకు దీపావళి కానుక - మెట్రో-ఆర్టీసీ కామన్ పాస్ ధర భారీగా తగ్గింపు
Metro, RTC Common Pass : నెలవారీ మెట్రో, ఆర్టీసీ కామన్ పాస్ ధరను రూ.8500 నుంచి రూ.4000కు తగ్గించినట్లు రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు.
మెట్రో-ఆర్టీసీ కామ్న్ పాస్ (ETV Bharat)
Published : November 6, 2026 at 10:32 AM IST
తెలంగాణ ప్రజలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీపావళి కానుకను 2 రోజుల ముందే ప్రకటించింది. మెట్రో-ఆర్టీసీ కామన్ పాస్ ధరలను భారీగా తగ్గించింది. రూ.8500 ఉన్న నెలవారీ పాస్ ధరను రూ.4 వేలకు తగ్గించినట్లు రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ప్రజలపై రవాణా ఖర్చుల భారం తగ్గించి, సేవలను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు.