న్యూఇయర్​ వేళ హైదరాబాద్​ వాసులకు గుడ్​న్యూస్​ - అర్ధరాత్రి 1 గంట వరకు మెట్రో రైళ్లు

కొత్త సంవత్సరం వేడుక‌ల‌ దృష్ట్యా ఇవాళ రాత్రి మెట్రో రైలు వేళ‌లు పొడిగింపు - ఇవాళ అర్ధరాత్రి ఒంటిగంట వ‌ర‌కు సర్వీసులు - ప్రారంభ స్టేషన్ల నుంచి రాత్రి ఒంటిగంట‌కు బ‌య‌లుదేరనున్న చివరి రైలు

Hyderabad Metro Rail
Hyderabad Metro Rail (ETV Bharat)
Published : December 31, 2025 at 7:33 AM IST

Hyderabad Metro Rail Timings Extend : న్యూ ఇయర్​ వేడుకలకు హైదరాబాద్​ ముస్తాబైంది. ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈ ఏడాది కూడా నూతన సంవత్సర వేడుకలను పురస్కరించుకొని మెట్రో రైలు వేళలు పొడిగించింది. కొత్త ఏడాది వేడుకల దృష్ట్యా ఇవాళ రాత్రి మెట్రో రైలు వేళలు పొడిగించారు. ఇవాళ అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట వరకు మెట్రో రైళ్లు నడవనున్నాయి. ప్రారంభ స్టేషన్ల నుంచి రాత్రి ఒంటి గంటకు చివరి మెట్రో రైలు బయలుదేరనుంది. దీంతో ట్యాంక్​బండ్​ లేదా హైటెక్​ సిటీకి వెళ్లి న్యూ ఇయర్​ వేడుకల్లో పాల్గొనే వారికి ఇది ఎంతగానే ఉపయోగపడనుంది.

న్యూ ఇయర్​ వేడుకల సందర్భంగా మెట్రో రైలు టైమింగ్స్​ను మార్చడంతో ప్రయాణికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా, గమ్యస్థానానికి సేఫ్​గా చేరుకోవచ్చని ఆనందిస్తున్నారు. అర్ధరాత్రి న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్​ పూర్తి కాగానే, ట్రాఫిక్​తో ఇబ్బంది పడే పని లేకుండా హాయిగా మెట్రోలో ఇంటికి వెళ్లిపోవచ్చని సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

మారిన మెట్రో రైలు టైమింగ్స్​ : హైదరాబాద్​ మెట్రో రైలు సమయాల్లో స్వల్పంగా మార్పు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రతిరోజూ అన్ని టెర్మినల్స్​ నుంచి ఉదయం 6 గంటలకు మొదటి రైలు బయలుదేరుతుంది. రాత్రి 11.45 గంటలకు చివరి మెట్రో రైలు నడుస్తుంది. అంటే గతంలో ఉన్న సమయాన్ని 45 నిమిషాలు కుదించారు. నవంబరు 3వ తేదీ నుంచి ఈ సేవలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆదివారం మాత్రం ఉదయం 7 గంటలకు మొదటి మెట్రో రైలు, రాత్రి 11 గంటలకు చివరి మెట్రో రైలు బయలుదేరుతుంది.

హైదరాబాద్​ మెట్రో రైలులో స్మార్ట్​ లాకర్లు : హైదరాబాద్​ అంటేనే ట్రాఫిక్​ కష్టాలకు చిరునామా. ట్రాఫిక్​ కష్టాల నుంచి గట్టెక్కించేందుకు మెట్రో రైలు ఎన్నో కొత్త కొత్త పథకాలతో మెట్రో సేవలను ప్రయాణికులకు అందిస్తూ వస్తుంది. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా, ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం మెట్రో స్టేషన్లలో స్మార్ట్​ లాకర్ల సదుపాయం ఇటీవల కల్పించింది. మెట్రో ప్రయాణికులు హెల్మెట్లు, సామగ్రి, షాపింగ్​ బ్యాగులు, బ్యాక్​ప్యాక్​లు, ఇతర వ్యక్తిగత వస్తువులను సురక్షితంగా భద్రపర్చుకునేందుకు ఈ స్మార్ట్​ లాకర్లు ఉపయోగపడుతున్నాయి.

ఈ టక్కీట్​ స్మార్ట్​ లాకర్​ సేవలు ప్రారంభంలో మియాపూర్​, అమీర్​పేట్​, ఎల్బీనగర్​, ఉప్పల్​, పంజాగుట్ట, పరేడ్​ గ్రౌండ్​, హై-టెక్​ సిటీ స్టేషన్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం http://www.tuckit.in/ సందర్శిస్తే సరిపోతుంది. ప్రయాణికులు స్మార్ట్​ లాకర్​ సొల్యూషన్​ ప్రక్రియను మూడు సులభమైన దశల ద్వారా 30 సెకన్లలోపు చేయవచ్చు.

120 నిమిషాల సమయం దాటితే అదనపు ఛార్జీలు : మెట్రోలో ప్రయాణిస్తే 1.30 గంటల సమయం దాటితే అదనంగా రూ.15 ఛార్జీని వసూలు చేస్తున్నారు. అలాగే మెట్రో స్టేషన్​లోకి ప్రవేశించి రెండు గంటల తర్వాత బయటకు వస్తే అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు. ప్రయాణికులు మెట్రో టికెట్​ తీసుకున్న తర్వాత అరగంట లోపే స్టేషన్​లోకి ప్రవేశించాలని, అలాగే మళ్లీ తర్వాత 120 నిమిషాల్లోపే బయటకి రావాలి. దీనిపై అవగాహన లేకనే చాలా మంది అదనపు ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. సో మీరు ఇవాళ రాత్రి మెట్రో రైలులో నగరం మొత్తం చుట్టేస్తాను అంటే కుదరదు. దానికి ఈ సమయం మించిపోతే అదనపు డబ్బులు ఇవ్వక తప్పదు. ఆ విషయం గుర్తుంచుకోండి.

