మెట్రో రైలు టైమింగ్స్ మారాయ్ - ఆఖరి ట్రైన్ ఎప్పుడో తెలుసా?
ఈనెల 3 నుంచి హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు టైమింగ్స్ మార్పు - అన్ని టెర్మినల్స్లో అన్ని రోజుల్లో ప్రయాణ సదుపాయం - ఈ అవకాశం ప్రయాణికులు సద్వినియోగం చేసుకోండి
Published : November 1, 2025 at 4:52 PM IST
Hyderabad Metro Rail Timings Change : హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు సమయాల్లో ఈనెల 3 నుంచి స్వల్పంగా మార్పు చేసినట్లు ఎల్ అండ్ టీ సంస్థ ప్రకటించింది. ప్రతిరోజూ అన్ని టెర్మినల్స్ నుంచి ఉదయం 6 గంటలకు మొదటి రైలు బయలుదేరుతుందని, రాత్రి 11 గంటలకు చివరి మెట్రో రైలు అని తెలిపింది. అంటే ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న సమయాన్ని 45 నిమిషాలు కుదించినట్లు ఎల్అండ్టీ యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది. ఈనెల 3వ తేదీ నుంచి ఈ సమయాలు అందుబాటులోకి వస్తాయని, ప్రయాణికులు గమనించాలని ఎల్అండ్టీ సంస్థ ఒక ప్రకటనలో తెలియజేసింది.
ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న మెట్రో సమయాలు సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు ఉదయం 6 గంటలకు మొదటి మెట్రో, రాత్రి 11.45 గంటలకు చివరి మెట్రో రైలు బయలుదేరుతుంది. శనివారం ఉదయం 6 గంటలకు మొదటి మెట్రో, రాత్రి 11 గంటలకు చివరి మెట్రో రైలు బయలుదేరుతుంది. ఆదివారం మాత్రం ఉదయం 7 గంటలకు మొదటి మెట్రో రైలు, రాత్రి 11 గంటలకు చివరి మెట్రో రైలు బయలుదేరుతుంది. ఈనెల 3వ తేదీ నుంచి అన్ని రోజుల్లో అన్ని టెర్మినల్స్ నుంచి ఉదయం 6 గంటలకు మొదటి మెట్రో, రాత్రి 11 గంటలకు చివరి మెట్రో బయలుదేరుతుందని మెట్రో యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది.
