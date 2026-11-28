పదో వసంతంలోకి హైదరాబాద్ మెట్రో - 9 ఏళ్లలో 94.2 కోట్ల మంది ప్రయాణం
Hyderabad Metro Key Rail Milestones : హైదరాబాద్ నగర రవాణా వ్యవస్థలో మెట్రో రైలు కీలకపాత్ర పోషిస్తోంది. మెట్రో ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటివరకు తొమ్మిదేళ్లలో ప్రయాణ ట్రిప్పుల సంఖ్య వంద కోట్లకు చేరువైంది.
Published : November 28, 2026 at 8:55 AM IST
హైదరాబాద్ నగర ప్రజారవాణా వ్యవస్థలో అత్యంత కీలకమంగా మారిన మెట్రో రైలు పదో వసంతంలోకి అడుగుపెట్టింది. తొమ్మిదేళ్ల క్రితం 2017 నవంబరు 28వ తేదీన హైదరాబాద్ మెట్రోని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, నాటి సీఎం కేసీఆర్ ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాతి రోజు నుంచి మెట్రోరైలు సేవలు దశలవారీగా ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ తొమ్మిదేళ్ల కాలంలో మెట్రోరైలు ఎన్నో మైలురాళ్లను సాధించింది. మెట్రోరైలు రాకతో ప్రధాన మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్యల నుంచి కొంతవరకు ఊరట లభించిందని చెప్పవచ్చు. సమయానికి గమ్యస్థానం చేరుతుండటంతో మిగిలిన రూట్లలోనూ త్వరగా మెట్రోని విస్తరించాలని కోరుతున్నారు.
వందకోట్లకు చేరుకున్న ట్రిప్పుల సంఖ్య
హైదరాబాద్ మెట్రోలో సగటున ప్రతిరోజూ నాలుగున్నర లక్షల మంది ప్రయాణాలు సాగిస్తున్నారు. ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి వరకు తొమ్మిదేళ్ల కాలంలో ప్రయాణ ట్రిప్పుల సంఖ్య వందకోట్లకు చేరుకుంది. మొత్తం 94.2కోట్ల మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగించగా సగటున ప్రతిరోజూ నాలుగున్నర లక్షల మంది ప్రయాణిస్తున్నారు. రోజుకు గరిష్ఠంగా 5 లక్షల 20 వేల వరకు చేరిన రోజులు ఉన్నాయి. నిత్యం ఎంతో మంది ప్రయాణికులకు మెట్రోరైలు గమ్యస్థానానికి చేరుస్తుంది.
ప్రభుత్వం ఇటీవల మెట్రో- ఆర్టీసీ కామన్పాస్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇందుకు నెలవారీ పాస్ రూ.4 వేలు, రోజువారీ రూ.275గా నిర్ణయించారు. మెట్రోను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు కొత్తగా 60 కోచ్లు కొనుగోలు చేసేందుకు మన మెట్రో తరఫున టెండర్లను దిల్లీ మెట్రో రైలు కార్పొరేషన్ ఆహ్వానించింది.
సవాళ్లను దాటుకుంటూ
మెట్రో సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో కొన్ని ఒడిదొడుకులు కూడా ఉన్నాయి. 2020 సంవత్సరంలో కొవిడ్తో 169 రోజులు లాక్డౌన్ కారణంగా మెట్రోకు తీవ్ర కుదుపు ఎదురైంది. అప్పట్లో రోజుకు 5 లక్షల మంది మెట్రోరైలులో ప్రయాణించేవారు. ఆరేళ్లలో ఆ సంఖ్యను ఇప్పటికీ చేరుకోవడం లేకపోవడం గమనార్హం. మెట్రోలో ప్రస్తుతం 57 ట్రైన్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్ మెట్రోకు ఉన్న ఆస్తులు, నష్టాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని రూ.22 వేల కోట్ల విలువ కట్టిన మెట్రోరైలు ఫేజ్-1 ప్రాజెక్ట్ను పదిహేను వేల కోట్లకు కొనుగోలుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈమేరకు ఎల్ అండ్ టీ హైదరాబాద్ మెట్రోరైలు సంస్థతో ఏప్రిల్ 29న ఒప్పందం చేసుకుంది.
తగ్గిన కాలుష్య ఉద్గారాలు
- కరెంట్తో నడిచే మెట్రో ద్వారా 629 మిలియన్ కిలోల కార్బన్ డైయాక్సైడ్ ఉద్గారాలను ఆదా చేసింది.
- మొత్తం విద్యుత్తు వినియోగంలో 15 శాతం సోలార్ పవర్ను వినియోగిస్తోంది. మెట్రో డిపోలు, స్టేషన్లపై 12.4 మెగావాట్ల క్యాప్టివ్ సౌర విద్యుదుత్పత్తి జరుగుతోంది.
- మెట్రోలో రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ అనే విధానం ద్వారా మెట్రోరైలు నడిపే విద్యుత్తు అవసరాల్లో 40 శాతాన్ని తిరిగి ఉత్పత్తి చేస్తోంది.
7 దశలో 1229 పనులకు ప్రతివపాదన
మెట్రో ఆపరేషన్ ద్వారా లాభాల్లోనే ఉన్నప్పటికీ ప్రాజెక్ట్ నిర్మించేందుకు చేసిన అప్పులపై చెల్లిస్తున్న అధిక వడ్డీల కారణంగా మొత్తం ప్రాజెక్ట్ నష్టాల్లో కొనసాగుతోంది. తొమ్మిదేళ్ల కాలంలో నష్టాలు రూ.7 వేల కోట్లను దాటాయి. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి 6 నెలల్లోనే రూ.405 కోట్ల నష్టాలు వచ్చాయి.100 వాటా స్వాధీనానికి ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకున్నప్పటికీ ఐఆర్ఎఫ్సీ వద్ద రూ.13,600 కోట్ల రుణ మంజూరు ప్రక్రియ నిలిచిపోవడంతో ప్రతిష్ఠంభన నెలకొంది. డిసెంబరు నెల నాటికి మెట్రో స్వాధీన ప్రక్రియ పూర్తిచేసి పూర్తిగా ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి తీసుకోవాలనేది సర్కారు లక్ష్యం. రెండోదశలో 7 మార్గాల్లో 122.9 కిలోమీటర్లకు ప్రతిపాదించారు. కేంద్రం వద్ద రెండేళ్లుగా ఇవి పెండింగ్లో ఉన్నాయి.
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