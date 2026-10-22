హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రయాణికులకు గుడ్న్యూస్! - కొత్తగా 60 కోచ్ల కొనుగోలుకు ఏర్పాట్లు
Hyderabad Metro : హైదరాబాద్ మెట్రోలో రద్దీని తగ్గించడానికి కీలక అడుగు పడింది. 60 కొత్త కోచ్ల కొనుగోలుకు సంస్థ సిద్ధమైంది. దిల్లీ మెట్రోరైల్ కార్పొరేషన్ ఈ ప్రక్రియను పర్యవేక్షిస్తూ టెండర్ నోటిఫికేషన్ జారీచేసింది.
Published : October 22, 2026 at 10:03 AM IST
New Coaches For Hyderabad Metro : హైదరాబాద్ మహానగరంలోని మెట్రో ప్రయాణీకులకు ఊరట లభించనుంది. రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ప్రయాణీకుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ కొత్త కోచ్లను ప్రవేశపెట్టే దిశగా కీలక అడుగు వేసింది. అదనంగా 60 స్టాండర్డ్ గేజ్ కోచ్లను కొనుగోలు చేయాలని మెట్రో అధికారులు నిర్ణయించారు. ఈ ప్రక్రియను పర్యవేక్షిస్తున్న దిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ ఈ కోచ్లను డిజైన్ చేయడం, సరఫరా, టెస్టింగ్, కమిషనింగ్, 15 సంవత్సరాలపాటు నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు, అంతర్జాతీయ బిడ్లను ఆహ్వానిస్తూ అధికారికంగా టెండర్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ పనులకు అంచనా వ్యయంగా సుమారు రూ.923.62 కోట్లుగా హైదరాబాద్ మెట్రో పేర్కొంది.
125 వారాల సమయం పట్టొచ్చు
ఆసక్తి గల సంస్థలు జనవరి 13, 2027 వరకు తమ బిడ్లను సమర్పించవచ్చని హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ సంస్థ ప్రకటించింది. సాంకేతిక బిడ్లను జనవరి 14న తెరవనున్నారు. ఈ గడువు ముగిసిన తర్వాత సాంకేతిక, ఆర్థిక మూల్యాంకనాల ఆధారంగా కాంట్రాక్టర్ను ఎంపిక చేయనున్నారు. ఒప్పందం ప్రకారం కొత్త కోచ్లను డిజైన్ చేయడం, తయారు చేయడం, సరఫరా చేయడం, తదితర మొత్తం ప్రక్రియకు 125 వారాల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది.
కొత్త కోచ్లతో ప్రయాణం మరింత సౌకర్యం
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మెట్రోలో 57 రైళ్లు నడుస్తున్నాయి. ఒక్కో రైల్లో 3 కోచ్లు ఉండగా, వీటి ద్వారా నిత్యం సుమారు 4.5 లక్షల మంది ప్రయాణిస్తున్నారు. కొత్తగా రానున్న 60 కోచ్లతో ఒక్కోటి 6 కోచ్లు గల 10 రైళ్లను నడుపొచ్చు. ఈ కొత్త కోచ్లను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ద్వారా రైళ్ల ఫ్రీక్వెన్సీని పెంచడం లేదా కీలక మార్గాల్లో రైళ్ల సామర్థ్యాన్ని విస్తరించడానికి సాధ్యమవుతుంది. దీంతో ప్లాట్ఫారాలు, రైళ్లలో రద్దీ తగ్గి, మరింత సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణం చేసేందుకు వెసులుబాటు కలగనుంది.
ఇతర పరిణామాలతో సంబంధం లేకుండా
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్ మెట్రో తన సామర్థ్యానికి మించి నడుస్తోంది. దీంతో ప్రయాణీకులు కొంత అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లోని పీక్ అవర్స్లో ఐటీ కారిడార్ మార్గాల్లో తీవ్ర రద్దీ నెలకొంటోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న రైళ్లలో కేవలం 3 కోచ్లు మాత్రమే ఉండటంతో పెరుగుతున్న రద్దీని తట్టుకోవడం కష్టంగా మారింది. ప్రాజెక్ట్ ఫేజ్-1కి సంబంధించి యాజమాన్య బదిలీ, ఫేజ్-2 ఆమోద ప్రక్రియలతో సంబంధం లేకుండా హైదరాబాద్ మెట్రో ఈ కార్యాచరణ వేగవంతం చేయడం కీలక పరిణామం.
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