మరోసారి మెట్రో ఫేజ్-1 విలువల లెక్కింపు - పూర్తిగా కేంద్రం పర్యవేక్షణలో
మొదటిదశ ప్రాజెక్ట్ మదింపుతో సహా రెండోదశ విస్తరణ, ఇతర అంశాలపై తిరిగి సమగ్ర అధ్యయనం - వచ్చేవారం రంగంలోకి దిగనున్న ఎస్బీఐ క్యాప్స్ - సీఎస్తో ఎల్అండ్టీ ప్రతినిధులు భేటి
Published : June 25, 2026 at 10:51 AM IST
Hyderabad Metro Phase-1 Valuation : హైదరాబాద్ మెట్రోపై కేంద్రంలో రెండు రోజుల పాటు జరిగిన చర్చల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి, కేంద్ర మంతులు అశ్వీని వైష్ణవ్, ఖట్టర్లు ఓ నిర్ణయానికి వచ్చారు. మెట్రో మొదటిదశ ప్రాజెక్ట్ విలువ నిర్ధారణను మరోసారి చేపట్టనున్నారు. ఈసారి పూర్తిగా కేంద్రం పర్యవేక్షణలోనే జరగనుంది. దీనికోసం ఎస్బీఐ క్యాప్స్ను కన్సల్టెంట్గా నియమించారు. వీరు మొదటిదశ ప్రాజెక్ట్ మదింపుతో సహా రెండోదశ విస్తరణ, ఇతర అంశాలపై తిరిగి సమగ్ర అధ్యయనం చేయనున్నారు. అయితే మదింపుకు సంబంధించి ఇంకా కేంద్రం నుంచి ఆదేశాలు వెలువడలేదు. వచ్చిన వెంటనే ఎస్బీఐ రంగంలోకి దిగనుంది. మదింపు ప్రక్రియ వచ్చేవారం నుంచి ప్రారంభిస్తారని సమాచారం.
మదింపు ప్రక్రియపై సర్వత్రా ఆసక్తి : గతంలో మెట్రో ఫేజ్-1ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలోకి తీసుకోవాలని నిర్ణయించిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ విలువను లెక్కించారు. టెండర్ ప్రక్రియ ద్వారా ఐడీబీఐ క్యాపిటల్కు మదింపు ప్రక్రియను అప్పగించారు. ఆ ఏజెన్సీ ఆర్థిక, న్యాయపరమైన అంశాలు లెక్కించి నివేదికను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించారు. నివేదికలోని వివరాల ఆధారంగా ఎస్బీఐ క్యాప్స్ తిరిగి నిర్ధారణ చేస్తారా? లేక పూర్తిగా మొదటి నుంచి మదింపు చేపడతారా అనేది ప్రస్తుతం సర్వత్రా ఆసక్తికరంగా మారింది.
మొదటదశ ప్రాజెక్ట్ వివరాలు ఇవే! : మెట్రో ఆధ్వర్యంలో ఉన్న భూములు, మాల్స్, ప్రాజెక్ట్ను లెక్కించింది. నివేదిక ప్రకారం చూసుకుంటే రూ. 19,136 కోట్లు రెడీ టూ యూజ్ కింద ఉన్నాయి. అలాగే రూ. 22,102 కోట్లు ఫ్రీహోల్డ్ కింద ఉన్నాయని అంచనా వేశారు. సాంకేతిక అంశాల మదింపును దిల్లీ మెట్రో రైలు సంస్థ(డీఎంఆర్సీ)కు అనుబంధంగా ఉన్న దిల్లీ మెట్రో ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్(డీఎంఐఎల్) చేపట్టింది. దానికి సంబంధించిన నివేదికను సమర్పించారు. ఈ రెండు సంస్థలు ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా రూ. 15వేల కోట్లకు మెట్రోను కొనుగోలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. సర్కారు ఏప్రిల్ 29న ఎల్అండ్టీతో వాటా కొనుగోలు ఒప్పందం చేసుకుంది.
మరోసారి లెక్కించిన మార్పులు ఉండవు! : ప్రస్తుతం మెట్రో లెక్కల కోసం కేంద్రం నిర్వహించిన ఎస్బీఐ క్యాప్స్ గతంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పిలిచిన టెండర్లలోనూ పాల్గొంది. కానీ అధిక ధర పలకటంతో అది ఎంపిక కాలేదు. అయినా గతంలో నిజాం షుగర్స్ టేకోవర్లో ఈ ఏజెన్సీ పాలుపంచుకుంది. అయితే మరోసారి మెట్రో మొదటిదశ ప్రాజెక్ట్ను లెక్కించిన పెద్దగా మార్పులు ఉండవని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ విషయంలో ఐడీబీఐ క్యాపిటల్ కూడా పకడ్బందీగా మదింపు చేసిందన్నారు. ఆ నివేదికను ఎల్అండ్టీ కూడా క్రాస్చెక్ చేసుకుందని అధికారులు తెలిపారు. మెట్రోరైలుకు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో భూములు ఉన్నాయి. వాటి విలువలో స్వల్ప హెచ్చుతగ్గులు తప్ప ప్రాజెక్ట్ విలువలో పెద్దగా తేడాలు ఉండవని అంటున్నారు.
సీఎస్తో ఎల్అండ్టీ ప్రతినిధులు భేటి : ఎల్అండ్టీ ప్రతినిధులు బుధవారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావుతో సచివాలయంలో బుధవారం భేటీ అయ్యారు. దీంట్లో మెట్రోరైలు ఎండీ, పురపాలక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి, ఇతర అధికారులు ఇందులో పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్ మెట్రోరైలుకు సంబంధించి తాజాగా జరిగిన పరిణామాలను తెలిపారు. అలాగే దిల్లీలో జరిగిన చర్చల గురించి ఎల్అండ్టీ మెట్రోరైలు(హైదరాబాద్) లిమిటెడ్ ప్రతినిధులకు వివరించారు.
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