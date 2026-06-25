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మరోసారి మెట్రో ఫేజ్-1 విలువల లెక్కింపు - పూర్తిగా కేంద్రం పర్యవేక్షణలో

మొదటిదశ ప్రాజెక్ట్​ మదింపుతో సహా రెండోదశ విస్తరణ, ఇతర అంశాలపై తిరిగి సమగ్ర అధ్యయనం - వచ్చేవారం రంగంలోకి దిగనున్న ఎస్‌బీఐ క్యాప్స్‌ - సీఎస్​తో ఎల్​అండ్​టీ ప్రతినిధులు భేటి

మెట్రో ఫేజ్​1 ఫేజ్​ 2 వాల్యూయోషన్
HYDERABAD METRO VALUATION (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 25, 2026 at 10:51 AM IST

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Hyderabad Metro Phase-1 Valuation : హైదరాబాద్​ మెట్రోపై కేంద్రంలో రెండు రోజుల పాటు జరిగిన చర్చల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి, కేంద్ర మంతులు అశ్వీని వైష్ణవ్​, ఖట్టర్​లు ఓ నిర్ణయానికి వచ్చారు. మెట్రో మొదటిదశ ప్రాజెక్ట్​ విలువ నిర్ధారణను మరోసారి చేపట్టనున్నారు. ఈసారి పూర్తిగా కేంద్రం పర్యవేక్షణలోనే జరగనుంది. దీనికోసం ఎస్‌బీఐ క్యాప్స్‌ను కన్సల్టెంట్‌గా నియమించారు. వీరు మొదటిదశ ప్రాజెక్ట్​ మదింపుతో సహా రెండోదశ విస్తరణ, ఇతర అంశాలపై తిరిగి సమగ్ర అధ్యయనం చేయనున్నారు. అయితే మదింపుకు సంబంధించి ఇంకా కేంద్రం నుంచి ఆదేశాలు వెలువడలేదు. వచ్చిన వెంటనే ఎస్​బీఐ రంగంలోకి దిగనుంది. మదింపు ప్రక్రియ వచ్చేవారం నుంచి ప్రారంభిస్తారని సమాచారం.

మదింపు ప్రక్రియపై సర్వత్రా ఆసక్తి : గతంలో మెట్రో ఫేజ్​-1ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలోకి తీసుకోవాలని నిర్ణయించిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్​ విలువను లెక్కించారు. టెండర్​ ప్రక్రియ ద్వారా ఐడీబీఐ క్యాపిటల్​కు మదింపు ప్రక్రియను అప్పగించారు. ఆ ఏజెన్సీ ఆర్థిక, న్యాయపరమైన అంశాలు లెక్కించి నివేదికను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించారు. నివేదికలోని వివరాల ఆధారంగా ఎస్​బీఐ క్యాప్స్​ తిరిగి నిర్ధారణ చేస్తారా? లేక పూర్తిగా మొదటి నుంచి మదింపు చేపడతారా అనేది ప్రస్తుతం సర్వత్రా ఆసక్తికరంగా మారింది.

మొదటదశ ప్రాజెక్ట్​ వివరాలు ఇవే! : మెట్రో ఆధ్వర్యంలో ఉన్న భూములు, మాల్స్​, ప్రాజెక్ట్​ను లెక్కించింది. నివేదిక ప్రకారం చూసుకుంటే రూ. 19,136 కోట్లు రెడీ టూ యూజ్​ కింద ఉన్నాయి. అలాగే రూ. 22,102 కోట్లు ఫ్రీహోల్డ్​ కింద ఉన్నాయని అంచనా వేశారు. సాంకేతిక అంశాల మదింపును దిల్లీ మెట్రో రైలు సంస్థ(డీఎంఆర్‌సీ)కు అనుబంధంగా ఉన్న దిల్లీ మెట్రో ఇంటర్నేషనల్‌ లిమిటెడ్‌(డీఎంఐఎల్‌) చేపట్టింది. దానికి సంబంధించిన నివేదికను సమర్పించారు. ఈ రెండు సంస్థలు ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా రూ. 15వేల కోట్లకు మెట్రోను కొనుగోలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. సర్కారు ఏప్రిల్​ 29న ఎల్‌అండ్‌టీతో వాటా కొనుగోలు ఒప్పందం చేసుకుంది.

మరోసారి లెక్కించిన మార్పులు ఉండవు! : ప్రస్తుతం మెట్రో లెక్కల కోసం కేంద్రం నిర్వహించిన ఎస్​బీఐ క్యాప్స్​ గతంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పిలిచిన టెండర్లలోనూ పాల్గొంది. కానీ అధిక ధర పలకటంతో అది ఎంపిక కాలేదు. అయినా గతంలో నిజాం షుగర్స్​ టేకోవర్​లో ఈ ఏజెన్సీ పాలుపంచుకుంది. అయితే మరోసారి మెట్రో మొదటిదశ ప్రాజెక్ట్​ను లెక్కించిన పెద్దగా మార్పులు ఉండవని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ విషయంలో ఐడీబీఐ క్యాపిటల్‌ కూడా పకడ్బందీగా మదింపు చేసిందన్నారు. ఆ నివేదికను ఎల్‌అండ్‌టీ కూడా క్రాస్‌చెక్‌ చేసుకుందని అధికారులు తెలిపారు. మెట్రోరైలుకు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో భూములు ఉన్నాయి. వాటి విలువలో స్వల్ప హెచ్చుతగ్గులు తప్ప ప్రాజెక్ట్‌ విలువలో పెద్దగా తేడాలు ఉండవని అంటున్నారు.

సీఎస్​తో ఎల్​అండ్​టీ ప్రతినిధులు భేటి : ఎల్‌అండ్‌టీ ప్రతినిధులు బుధవారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావుతో సచివాలయంలో బుధవారం భేటీ అయ్యారు. దీంట్లో మెట్రోరైలు ఎండీ, పురపాలక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి, ఇతర అధికారులు ఇందులో పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్​ మెట్రోరైలుకు సంబంధించి తాజాగా జరిగిన పరిణామాలను తెలిపారు. అలాగే దిల్లీలో జరిగిన చర్చల గురించి ఎల్‌అండ్‌టీ మెట్రోరైలు(హైదరాబాద్‌) లిమిటెడ్‌ ప్రతినిధులకు వివరించారు.

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