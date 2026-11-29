అనుకున్నదొక్కటి - అయినది ఒక్కటి - బోల్తా కొట్టిన హైదరాబాద్ మెట్రో!
Hyderabad Metro Problems : హైదరాబాద్ మెట్రో 7-8 ఏళ్లలో లాభనష్టాలు లేని దశకు చేరుకుంటుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. కానీ 9 సంవత్సరాలైనా నష్టాల్లోనే కొనసాగుతోంది.
Published : November 29, 2026 at 5:18 PM IST
ప్రపంచంలోనే ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య (పీపీపీ) విధానంలో చేపట్టిన అతి పెద్ద మెట్రో ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందిన హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు ప్రస్తుతం ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటోంది. ఏడెనిమిదేళ్లలో లాభనష్టాలు లేని స్థాయికి చేరుకుంటుందని తొలుత అంచనా వేసినప్పటికీ, తొమ్మిదేళ్లు గడిచినా ఆశించిన ఫలితాలు కనిపించడం లేదు.
ప్రయాణికుల సంఖ్య, వాణిజ్య ఆదాయం, ప్రాజెక్టు వ్యయం వంటి అంశాలు అంచనాలకు భిన్నంగా ఉండటంతో మెట్రో నిర్వహణకు సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. అసలు ఇన్ని సమస్యల మధ్య హైదరాబాద్ మెట్రో ఎందుకు లాభాల్లోకి రావడం లేదు? అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
పీపీపీ విధానంలో భారీ పెట్టుబడులు
దేశంలోని చాలా మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టులను ప్రభుత్వాలే నిర్మించగా, హైదరాబాద్ మెట్రోను ప్రధానంగా ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో చేపట్టారు. నిర్మాణ వ్యయాన్ని ఎల్ అండ్ టీ హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు సంస్థ భరించింది. ఇందుకు ప్రతిఫలంగా మెట్రో కారిడార్లలో రియల్ ఎస్టేట్ అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం 269 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. మెట్రో ప్రయాణికుల సంఖ్య రోజుకు 15 లక్షలకు చేరుతుందని, భూములు, వాణిజ్య సముదాయాల ద్వారా గణనీయమైన ఆదాయం వస్తుందని అంచనా వేశారు. అయితే ఈ అంచనాలు పూర్తిస్థాయిలో కార్యరూపం దాల్చలేదు.
పాతబస్తీ మార్గం అసంపూర్తి
జేబీఎస్ నుంచి ఫలక్నుమా వరకు రెండో కారిడార్ను ప్రతిపాదించినప్పటికీ, అలైన్మెంట్పై వచ్చిన అభ్యంతరాల కారణంగా ఎంజీబీఎస్ వరకే నిర్మాణం పూర్తయింది. మరో 5.5 కిలోమీటర్ల మార్గం ఇప్పటికీ అసంపూర్తిగానే ఉంది. జేబీఎస్ నుంచి ఎంజీబీఎస్ వరకు ఉన్న 11 కిలోమీటర్ల మార్గంలో ప్రయాణికుల ఆదరణ తక్కువగా ఉంది. ఇతర కారిడార్లలో రోజుకు రెండు లక్షల మందికి పైగా ప్రయాణిస్తుండగా, ఈ మార్గంలో మాత్రం 25 వేల మంది కూడా ప్రయాణించడం లేదు.
నిర్మాణంలో మూడేళ్ల జాప్యం
ఒప్పందం ప్రకారం ఐదేళ్లలో మెట్రో నిర్మాణం పూర్తి కావాల్సి ఉంది. 2012లో ప్రారంభమైన పనులు 2017 జూన్ నాటికి ముగియాల్సి ఉండగా, తొలి దశ 2017 నవంబర్ చివర్లోనే ప్రారంభమైంది. మొత్తం ప్రాజెక్టు 2020 ఫిబ్రవరిలో పూర్తయింది. అలైన్మెంట్ మార్పులు, వివాదాల కారణంగా మూడేళ్ల ఆలస్యం ఏర్పడింది. దీంతో నిర్మాణ వ్యయం, ఆర్థిక భారం పెరిగాయి.
వాణిజ్య ఆదాయానికి గండి
మెట్రోకు రావాల్సిన ఆదాయంలో దాదాపు సగం కేటాయించిన భూములు, వాణిజ్య కార్యకలాపాల నుంచే సమకూరుతుందని అంచనా వేశారు. కానీ నాలుగు ప్రాంతాల్లో మాత్రమే మాల్స్ నిర్మించారు. డిమాండ్ ఉన్న ప్రాంతాల్లోనూ కొన్ని భూములు ఖాళీగా ఉండిపోయాయి. స్టేషన్లలో రిటైల్ దుకాణాలకు కూడా ఆశించిన స్థాయిలో ఆదరణ లభించడం లేదు. అమీర్పేట మినహా చాలా స్టేషన్లలోని వాణిజ్య స్థలాలు ఖాళీగా ఉండటం ఆదాయంపై ప్రభావం చూపుతోంది.
ఐదు లక్షల దగ్గరే ప్రయాణికులు
కొవిడ్కు ముందు మెట్రో ప్రయాణికుల సంఖ్య పెరుగుతూ వచ్చింది. అయితే కరోనా తర్వాత ప్రయాణికుల రాకపోకలు తగ్గి, మళ్లీ పెరిగినా ఆశించిన స్థాయికి చేరుకోలేదు. రెండేళ్లుగా రోజువారీ ప్రయాణికుల సంఖ్య 5 లక్షల స్థాయిని దాటడం లేదు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం కూడా మెట్రో ప్రయాణికుల సంఖ్యపై ప్రభావం చూపుతోందని గతంలో ఎల్ అండ్ టీ అధికారులు పేర్కొన్నారు.
లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ కీలకం
మెట్రో 69.2 కిలోమీటర్ల మేర అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, ఇంటి నుంచి స్టేషన్కు, స్టేషన్ నుంచి కార్యాలయానికి చేరుకోవడం ప్రయాణికులకు ఇబ్బందిగా మారింది. మొత్తం 57 స్టేషన్లలో 26 కేంద్రాల నుంచే ఫస్ట్, లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ అందుబాటులో ఉంది. అది కూడా పరిమిత సమయాల్లోనే ఉండటంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
ఉమ్మడి పాస్ ధరలు తగ్గించాల్సిందే!
మెట్రో, ఆర్టీసీ ఉమ్మడి పాస్ అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటికీ, ధరలు ఎక్కువగా ఉండటంతో ఆశించిన స్పందన రావడం లేదు. తొలుత ప్రకటించిన ధరలను సగానికి తగ్గించినా కొనుగోళ్లు పెరగలేదు. మరింత ధరల తగ్గింపు అవసరమనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
పదో ఏడాదిలోనైనా మార్పు వస్తుందా?
హైదరాబాద్ మెట్రో నష్టాల నుంచి బయటపడాలంటే ప్రయాణికుల సంఖ్య పెంచడంతో పాటు వాణిజ్య స్థలాలను వినియోగంలోకి తీసుకురావాలి. పాతబస్తీ మార్గాన్ని పూర్తి చేయడం, లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ మెరుగుపరచడం, ఉమ్మడి పాస్ ధరలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం కీలకం. ప్రభుత్వం, మెట్రో నిర్వహణ సంస్థ సమన్వయంతో సమర్థవంతమైన ప్రణాళికలు అమలు చేస్తేనే మెట్రోకు ఆర్థికంగా ఊరట లభించే అవకాశం ఉంది.
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