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హైదరాబాద్​ మెట్రో రెండో దశ - కాగితాల్లో తప్ప క్షేత్రస్థాయిలో పడని ముందడుగు

నాలుగేళ్లుగా తిప్పించుకుంటున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం - కేంద్ర, రాష్ట్రాల మధ్య బంతి ఆటలా మారిన వ్యవహారం - కేంద్రం సూచనలతో ఫోర్త్‌సిటీని రెండోదశ నుంచి మినహాయించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

CENTRAL GOVERNMENT APPROVAL
HYDERABAD METRO (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 16, 2026 at 1:37 PM IST

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Hyderabad Metro 2nd Phase Expansion : హైదరాబాద్ నగర ప్రజల జీవనాడి మెట్రో మొదటిదశ పూర్తయిన 2020 ఫిబ్రవరి తర్వాత రెండోదశకు సంబంధించి వ్యవహారం నత్తనడక తీరును తలపిస్తోంది. వ్యవహారమంతా కాగితాల్లో తప్ప క్షేత్రస్థాయిలో ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు పడలేదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య ఈ వ్యవహారం ఒక బంతి ఆటలా మారింది. గత బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వం, ఇప్పుడున్న కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం రెండోదశ డీపీఆర్‌(సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక)లను దిల్లీకి పంపగా కొర్రీలు వేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం నాలుగేళ్లుగా సాగదీస్తోంది. ఒకసారి మెట్రోలైట్‌(ఈ-బీఆర్‌టీఎస్‌), మరోసారి ర్యాపిడ్‌ రైల్‌ ట్రాన్సిట్‌ సిస్టమ్‌(ఆర్‌ఆర్‌టీఎస్‌) అంటూ సమయం వృధా చేస్తోందనే విమర్శలు వినపడుతున్నాయి.

నాడు జాప్యం : మొదటిదశ మెట్రో పూర్తి కావొస్తుండంతో రెండోదశ ప్రతిపాదనలను కేంద్రానికి పంపేందుకు గత బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వం తాత్సారం చేసింది. రెండోదశలో నాగోల్‌ నుంచి ఎల్బీనగర్‌ 5 కిలో మీటర్లు, లక్డీకాపూల్‌ నుంచి గచ్చిబౌలి-కొండాపూర్‌-మియాపూర్‌ చౌరస్తా(పాత మెట్రోని కలుపుతూ), బీహెచ్‌ఈఎల్‌ వరకు 26 కిలో మీటర్లను ప్రతిపాదించారు. డీపీఆర్‌లు సిద్ధమైనా నాడు కేబినెట్‌ ఆమోదానికే బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వం నెలల తరబడి సమయాన్ని తీసుకుంది. ఎన్నికలు సమీపించడంతో హుటాహుటిన 2022 చివరలో కేంద్రానికి డీపీఆర్‌లను పంపారు. 2023లో సవరించిన డీపీఆర్‌లను కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపింది. రెండు మార్గాలు కలిపి నాటి అంచనా వ్యయం రూ.8,453 కోట్లుగా చూపారు. అనుమతి ఇవ్వాలని కేంద్రాన్ని పలుమార్లు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది. ఈ మార్గంలో ప్రయాణికులు లేరని కేంద్రం అనుమతి పెండింగ్‌లో పెట్టిందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

తెరమీదకు కొత్తగా మెట్రోలైట్ : రూ.6,250 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో రాయదుర్గం నుంచి శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయానికి 31 కిలోమీటర్ల మార్గానికి మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ 2022 డిసెంబరు 9న శంకుస్థాపన చేశారు. దీనికి కేంద్రం నుంచి అనుమతి లభించలేదు. ప్రత్యామ్నాయంగా మెట్రోలైట్‌ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. దీంతో కేపీహెచ్‌బీ నుంచి కోకాపేట వరకు మెట్రోలైట్‌(ఎలివెట్‌-బస్‌ ర్యాపిడ్‌ ట్రాన్సిట్‌ సిస్టమ్‌)ను కొత్తగా తెరమీదకు తీసుకొచ్చారు. ఈ ప్రతిపాదనలను కేంద్రం పక్కన పెట్టేయడం గమనార్హం.

నేడు వెంటపడుతున్నా : కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి పగ్గాలు చేపట్టి రెండోదశ మెట్రో విస్తరణలో పలు మార్పులు, చేర్పులను చేసింది. తొలుత ఐదు కారిడార్ల డీపీఆర్‌లను కేంద్రానికి 2024లో సమర్పించారు. బడ్జెట్​ పెట్టి నిధులు కేటాయించాలని కోరారు. ఇందులో పాతబస్తీ మెట్రో కూడా కలిసే ఉంది. అనుమతి రాకముందే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి 2024 మార్చి 8న శంకుస్థాపన కూడా చేశారు. ఫోర్త్‌సిటీ(భారత్​ ఫ్యూచర్​ సిటీ)తో ప్రజల డిమాండ్ల మేరకు శామీర్‌పేట, మేడ్చల్‌ కారిడార్లను కలిపి మరో మూడు కారిడార్లను జోడించారు.

ఫోర్త్‌సిటీకి మెట్రో రెండోదశ నుంచి మినహాయించాలని కేంద్రం సూచించడంతో దానిని మూడోదశకు చేర్చారు. ఒకే యాజమాన్యం కిందనే మెట్రోరైలు ఉండాలని సూచించడంతో మెట్రోరైలు మొదటిదశకు సంబంధించి ప్రైవేట్‌ సంస్థ ఎల్‌అండ్‌టీ నుంచి పూర్తి వాటాను కొనుగోలుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.

ప్రత్యామ్నాయాలు తెర పైకి : మెట్రో ప్రత్యామ్నాయంగా ర్యాపిడ్‌ రైల్‌ ట్రాన్సిట్‌ సిస్టమ్‌(ఆర్‌ఆర్‌టీఎస్‌) పరిశీలించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం కోరింది. దీని వల్ల భారీగా ఖర్చు తగ్గుతుందని సూచించింది. కిలోమీటర్‌కు ఒక స్టేషన్‌ ఉండే సిటీలో ర్యాపిడ్‌ రైల్‌ ఎలా సాధ్యమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెబుతోంది. మెట్రో రెండోదశ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ జాయింట్​ ప్రాజెక్ట్‌గా ఉంటే వేర్వేరు యాజమాన్యాలు అవుతాయి. సమస్య తలెత్తకుండా రెండోదశను సైతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే సొంత నిధులతో చేపడుతుందని దానికైనా అనుమతి ఇవ్వాలని కోరుతోంది.

మెట్రో అనుమతుల్లో జాప్యం - పెంచుతోంది అంచనా వ్యయం

మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు-1లో వాటాపై కేంద్రం ఆసక్తి - విలువ మళ్లీ మదింపు వెనక మతలబు ఇదే!

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