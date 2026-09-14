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మెట్రో స్వాధీన ప్రక్రియ మరింత ఆలస్యం! - ప్రభుత్వంపై రోజూ రూ.2.5 కోట్ల వడ్డీ భారం

హైదరాబాద్​ మెట్రోను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవడానికి కావాల్సిన రూ.13,527 కోట్ల రుణాన్ని ఇచ్చేందుకు ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ ముందుకొచ్చి, ఒప్పందాలు కూడా పూర్తయ్యాక ఆగిపోయింది. దీంతో రుణ సేకరణ ప్రక్రియ అక్టోబర్​లో పూర్తవుతుందని మెట్రో అధికారులు చెబుతున్నారు.

Hyderabad Metro
హైదరాబాద్ మెట్రో (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2026 at 10:27 AM IST

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Hyderabad Metro Rail Takeover Process Delayed : హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు తొలి దశ స్వాధీనానికి కావాల్సిన రూ.13,600 కోట్ల రుణ సమీకరణ బాధ్యతను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎస్బీఐ క్యాప్స్‌కు అప్పగించింది. ఈ ప్రక్రియను రెండు నెలల్లోగా పూర్తి చేయాలని గతంలోనే సూచించింది. ఇప్పటికే నెల రోజులు దాటింది. నాలుగు శాతం కంటే తక్కువ వడ్డీకి లోన్లను ఇచ్చే సంస్థల అన్వేషణలో ఎస్బీఐ క్యాప్స్‌ ఉంది. ఈ నెలాఖరుకు రుణ సేకరణ ప్రక్రియ కొలిక్కి రావడం కష్టమేనని, అక్టోబరులోనే పూర్తవుతుందనే విషయాన్ని మెట్రో అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీతోనే సంప్రదింపులు

ఎస్బీఐ క్యాప్స్‌ కొత్త రుణ సంస్థ కోసం అన్వేషణ చేస్తుండగా మెట్రో రైలు అధికారులు గతంలో ముందుకొచ్చిన ఇండియన్‌ రైల్వే ఫైనాన్స్‌ కార్పొరేషన్‌ (ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ)తోనూ మరోసారి సంప్రదింపుల ప్రక్రియను జరుపుతున్నారు. మెట్రో రైలు స్వాధీనానికి కావాల్సిన రూ.13,527 కోట్ల లోన్​ను ఇచ్చేందుకు ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ తొలుత సుముఖత వ్యక్తం చేసింది. ప్రభుత్వం, ఐఆర్​ఎఫ్​సీ మధ్య ఒప్పందాలు కూడా పూర్తయ్యాక ఈ ప్రక్రియ ఆగిపోయిన సంగతి తెలిసిందే.

ఒప్పందం జరిగిన తీరు ఇలా

హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు ఫేజ్​-1లోని ఎల్‌ అంట్‌ టీ వాటాను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసేందుకు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ 29న షేర్‌ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్‌ (ఎస్‌పీఏ) ఒప్పందం కుదిరింది. రూ.1461.47 కోట్లతో ఈక్విటీ కొనుగోలుకు ఒప్పందం చేసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి రుణాలపై వడ్డీ రోజుకు.2.5 కోట్లు ప్రభుత్వంపైనే పడుతోంది.

జూన్‌ 30 నాటికి రుణ సమీకరణ ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని ఎల్‌ అండ్‌ టీ హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు లిమిటెడ్‌ సెబీకి సమాచారం ఇచ్చింది. కారణాలు తెలియకుండా లోన్​ ఆగిపోవడంతో సెప్టెంబర్ 30కల్లా పూర్తవుతుందని మరోసారి సెబీ దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. ఈ గడువులోపు కూడా ప్రక్రియ కష్టమేనని మెట్రో అధికారులు చెబుతుండటంతో మరో మూణ్నెళ్ల గడువు పొడిగింపు అనివార్యమేనని తెలుస్తుంది.

వడ్డీ భారం సగానికి సగం తగ్గి

మరోవైపు ఎల్‌అండ్‌టీతో ఒప్పందం కుదిరిన రోజు నుంచి రుణాలపై వడ్డీ భారం తెలంగాణ ప్రభుత్వమే భరించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మేరకు ప్రతిరోజూ రూ.2.5 కోట్లు వడ్డీ చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది. 4 శాతంలోపు వడ్డీకి రుణాలు లభిస్తే వడ్డీభారం సగానికి సగం తగ్గి మెట్రో లాభాల్లోకి వస్తుందని సర్కారు భావిస్తోంది.

మరోవైపు పాతబస్తీ మెట్రో రైలు ఆలస్యం అయ్యే కొద్దీ అంచనా వ్యయం మాత్రం పెరుగుతూనే ఉంది. ఎంజీబీఎస్‌ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట వరకు 7.5 కిలోమీటర్ల ప్రతిపాదిత రూట్​కు మొదట్లో రూ.2 వేల కోట్లు అవుతుందని అంచనా వేశారు. 2024 నవంబర్​లో కేంద్రానికి డీపీఆర్ వివరాలు పంపే నాటికి అది రూ.2,741 కోట్లకు చేరింది.

ఈ ఏడాది సవరించిన అంచనాలతో రూపొందించిన సమగ్ర ప్రాజెక్టు రిపోర్టు ప్రకారం సంబంధిత వ్యయం రూ.2,935 కోట్లకు పెరిగింది. ఈ జాప్యం ఇలాగే కొనసాగితే కిలో మీటరు అంచనా రూ.400 కోట్లను దాటే అవకాశం ఉందని సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రతిపాదిత మార్గాల్లో పాతబస్తీలోనే కిలో మీటర్ మెట్రో నిర్మాణానికి రాయదుర్గం నుంచి కోకాపేట మార్గం తర్వాత అత్యధిక ఖర్చు ఇక్కడే అవుతుండటం గమనించాల్సిన విషయం.

వివాదాల కారణంగా ఆగిన పాతబస్తీ మెట్రో : మెట్రో రైలు మొదటి దశలోనే పాతబస్తీ మార్గం కూడా పూర్తి కావాల్సి ఉంది. కానీ జేబీఎస్‌ నుంచి ఫలక్‌నుమా వరకు కారిడార్‌-2గా ప్రతిపాదించగా, జేబీఎస్‌ నుంచి ఎంజీబీఎస్‌ వరకే మెట్రోను నిర్మించారు. ఎంజీబీఎస్‌ నుంచి ఫలక్‌నుమా మధ్య 5.5 కిలో మీటర్ల మార్గం అలైన్‌మెంట్‌ వివాదాల కారణంగా గత బీఆర్​ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలోనే పనులు ఆగిపోయాయి. అనంతరం 2023లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక రెండో దశలో పాతబస్తీ మెట్రోను చేర్చింది.

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