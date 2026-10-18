లాభాలు దేవుడెరుగు, నష్టాలే ఎక్కువయ్యాయ్! - ఆర్నెల్లలో హైదరాబాద్ మెట్రోకు రూ.405 కోట్ల నష్టం
హైదరాబాద్ మెట్రోను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునే ప్రక్రియ ప్రతిష్టంభనతో సంస్థకు మరింత ఆర్థిక లోటు పెరిగింది. వడ్డీ భారం పెరిగడంతో ప్రస్తుత వార్షిక సంవత్సరం మొదటి ఆరు నెలల్లో రూ.405.86కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది.
Published : October 18, 2026 at 11:37 AM IST
Hyderabad Metro Losses in 2026 : హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు నష్టాల పరంపర కొనసాగుతోంది. ఎల్ అండ్ టీ నుంచి మొదటి దశ మెట్రో ప్రాజెక్టును తన ఆధీనంలోకి తీసుకొని లాభాల బాట పట్టించాలని సర్కారు భావించినా, ఈ స్వాధీన ప్రక్రియలో కొన్ని నెలలుగా ప్రతిష్టంభన కొనసాగుతూనే ఉంది. దీంతో లాభాల సంగతి అటుంచితే నష్టాలు మరింత పెరిగాయి. సెప్టెంబర్ 30తో ముగిసిన ప్రస్తుత ఆర్థిక ఏడాది అర్ధ వార్షిక ఫలితాల్లో ఎల్ అండ్ టీ హైదరాబాద్ మెట్రో రూ.405.86 కోట్ల నష్టాన్ని మూటగట్టుకున్నట్లు చూపించారు. అయితే గత ఆర్థిక సంవత్సరంలోని ఇదే ఆరు నెలల కాలానికి సంబంధించి రూ.380.46 కోట్లు మాత్రమే నష్టం వాటిల్లడం గమనార్హం.
ఖర్చు ఎక్కువ - లాభాలు తక్కువ
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు 6 నెలల కాలంలో మెట్రో ఆపరేషన్స్, ఇతరత్రా ద్వారా సమకూరిన ఆదాయం రూ.524.78 కోట్లుగా ఉంది. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో వచ్చిన రూ.497.54 కోట్లతో పోలిస్తే కొంత మేర పెరిగింది. ఈ ఆరు నెలల కాలంలో మెట్రో నిర్వహణ వ్యయాలు, ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు, నిర్మాణ, పరిపాలనా ఖర్చులు, రుణాలపై వడ్డీ చెల్లింపులు, తరుగు, తదితర మొత్తం ఖర్చులు రూ.930.64 కోట్లు కాగా, గత సంవత్సరం ఇదే కాలంలో ఈ మొత్తం వ్యయం రూ.878 కోట్లుగా నమోదైంది.
సగటున రోజుకు రూ.2.85 కోట్లు వడ్డీలు
మెట్రో ప్రాజెక్టు నష్టాలకు ప్రధాన కారణం రుణాలపై చెల్లిస్తున్న భారీ వడ్డీల భారమే. ఈ ఆరు నెలల కాలంలోనే కేవలం వడ్డీ ఖర్చులే రూ.522.61 కోట్లుగా ఉన్నాయి. వాస్తవానికి వస్తున్న ఆదాయం వడ్డీ చెల్లింపులకే సరిపోతోంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఫలితాల ఆధారంగా ఈ అప్పులపై రోజుకు సుమారు రూ.2.85 కోట్ల వడ్డీల భారం పడింది. ఇక మెట్రో ఆపరేషన్ ఖర్చులకు ఈ ఆరు నెలల్లో రూ.222.88 కోట్లు కావాల్సి వచ్చింది.
తక్కువ వడ్డీకి రుణాలిచ్చే బ్యాంకుల కోసం అన్వేషణ
మెట్రోరైలు మొదటి దశ ప్రాజెక్టు కోసం తీసుకున్న రుణాలపై సగటున 7 నుంచి 8 శాతం వడ్డీని ఎల్ అండ్ టీ హైదరాబాద్ మెట్రో చెల్లిస్తోంది. మెట్రోను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునే క్రమంలో ఈ లోన్లను రీ షెడ్యూల్ చేస్తుంది. వడ్డీ రేటును సగానికి సగం తగ్గించుకోగలిగితేనే మెట్రోను లాభాల బాట పట్టించొచ్చని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఇందుకోసం రీ షెడ్యూల్ చేసే రుణాలపై 3.5 నుంచి 4 శాతం వడ్డీ రేటుతోనే అందించే బ్యాంకుల కోసం వెతకాలని ప్రభుత్వం ఎస్బీఐ క్యాప్స్ సంస్థకు బాధ్యత అప్పగించింది.
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