కొత్త మెట్రో రైళ్ల కొనుగోలుకు ప్రతిపాదనలు - ఈసారి 3 కాదు 6 కోచ్లు
ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా అదనపు మెట్రో రైళ్ల కొనుగోలుకు ప్రతిపాదన - కొత్తగా కొనేవి ఆరు కోచ్లవని తెలిపిన అధికారులు - ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి రాగానే వాటి కొనుగోలుకు టెండర్లు
Published : January 18, 2026 at 2:17 PM IST
New Trains For Hyderabad Metro : మెట్రో రైలును ఎల్ అండ్ టీ నుంచి ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునే ప్రక్రియ ఓవైపు కొనసాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే మరోవైపు ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా అదనపు మెట్రో రైళ్ల కొనుగోలుపై హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు లిమిటెడ్ (హెచ్ఎంఆర్ఎల్) దృష్టి సారించింది. 10 రైళ్లను కొనాలని ఇప్పటికే ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపించింది. ప్రస్తుతం మూడు కోచ్ల రైళ్లు ఉన్నాయి. కొత్తగా కొనాలని ప్రతిపాదించినవి ఆరు కోచ్లవని అధికారులు తెలిపారు. ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి రాగానే వాటి కొనుగోలుకు టెండర్లు పిలవనున్నట్లు చెప్పారు. రద్దీ సమయాల్లో ఆరు కోచ్ల కొత్త రైళ్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇవి వస్తే రద్దీని తట్టుకునేందుకు సరిపోతుంది. మెట్రో స్వాధీనం వరకు వేచి చూడకుండా ప్రభుత్వం అనుమతి ఇస్తే ముందుగానే టెండర్లకు వెళ్లే ఆలోచనలో హెచ్ఎంఆర్ఎల్ ఉంది.
స్వాధీన ప్రక్రియ ఏ దశలో ఉందంటే? : మెట్రో యాజమాన్య బదిలీ ప్రక్రియపై ఐడీబీఐ క్యాపిటల్ను ఆర్థిక సలహాదారుగా నియమించారు. ఈ సంస్థ మదింపు ప్రక్రియ చేపట్టింది. మరో వారం రోజుల్లో వీరి నివేదికను సర్కారుకు అందజేసే అవకాశం ఉంది. సాంకేతిక అంశాల కోసం మరో కమిటీ నియమించే పనిలో హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో రైలు లిమిటెడ్ (హెచ్ఏఎంఎల్) ఉంది.
ప్రభుత్వం టేకోవర్ చేసుకోవాల్సి ఉంది : ఇటీవల హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశ పనుల పురోగతిపై సీఎంకు కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి గంగపురం కిషన్రెడ్డి లేఖ రాశారు. మెట్రో రెండో దశపై కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్తో చర్చించినట్లు తెలిపారు. మెట్రో తొలిదశను ఎల్ అంట్ టీ నుంచి తెలంగాణ ప్రభుత్వం టేకోవర్ చేసుకోవాల్సి ఉందని ఆయన చెప్పారని పేర్కొన్నారు. మెట్రో టేకోవర్ ఒప్పందాలు, దానికి సంబంధించిన లావాదేవీలు ఇంకా పూర్తి చేయలేదని ఆయన చెప్పారని తెలిపారు. ఈ లావాదేవీల ప్రక్రియ జరిగిన తరువాత హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశపై కేంద్రం చర్యలు చేపడుతుందని తెలిపారని వెల్లడించారు.
మెట్రో రెండో దశకు అంగీకారం : కేంద్రం ఇప్పటికే మెట్రో రెండో దశకు అంగీకరించినట్లు మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ చెప్పారని, రెండో దశపై కమిటీ ఏర్పాటుకు సైతం నిర్ణయం తీసుకున్నారని కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. మెట్రో మొదటి దశను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎల్ అండ్ టీ సంస్థ నుంచి తీసుకోవడం, రెండో దశకు సన్నాహాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిసి సంయుక్తంగా కమిటీ ఏర్పాటు చేయడంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో కూడా చర్చించి నిర్ణయం తీసుకున్నామని ఖట్టర్ చెప్పారని కిషన్రెడ్డి వెల్లడించారు.
త్వరగా ప్రతిపాదనలు పంపండి : ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఇద్దరు, కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఇద్దరు అధికారులతో కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారని చెప్పారు. అయితే ఇంతవరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారుల పేర్లను ప్రతిపాదించలేదన్నారు. వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇద్దరు అధికారుల పేర్లు పంపాలని కిషన్ రెడ్డి కోరారు. ఎల్ అండ్ టీ కంపెనీ నుంచి హైదరాబాద్ మెట్రోను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవాలని సూచించారు. అనంతరం వీలైనంత త్వరగా మెట్రో రెండో దశ ప్రతిపాదనలు కేంద్రానికి పంపాలని కిషన్ రెడ్డి కోరారు.
ఉమ్మడి భాగస్వామ్యంలో : 2026 మార్చి 31లోగా తొలి దశ మెట్రోను ఎల్ అండ్ టీ నుంచి తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునే ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని సర్కారు భావిస్తోంది. కాగా రెండో దశలో విస్తరణ ప్రతిపాదనలు పంపాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతోంది. మెట్రో రైలు 2(ఏ)లో సుమారు 5 మార్గాలు ఉన్నాయి. 2(బి)లో 3 మార్గాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండు మార్గాలను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఉమ్మడి భాగస్వామ్యంలో రెండో దశను నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. అనుమతుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి గతంలోనే రాష్ట్ర సర్కారు ప్రతిపాదనలు పంపగా అనుమతి రాలేదు.
