ఈ సంగతి తెలుసా? - మెట్రోలో గంటన్నర ప్రయాణం దాటితే అదనపు ఛార్జీలు

ప్రయాణం 1.30 గంటల సమయం దాటిందని అదనంగా రూ.15 ఛార్జీ వేసిన యాజమాన్యం - మెట్రో రైలు ఆలస్యంగా వస్తే ప్రయాణికులు బాధ్యులెలా అవుతారని పలువురి మండిపాటు

Published : November 23, 2025 at 2:07 PM IST

Additional Charges In Hyderabad Metro : ఓ వ్యక్తి గత నెల 29న రాయదుర్గంలో సాయంత్రం మెట్రో రైలు ఎక్కాడు. ఆ తర్వాత పరేడ్‌గ్రౌండ్‌ ఇంటర్‌ఛేంజ్‌ స్టేషన్‌లో దిగాడు. అక్కడి నుంచి కాసేపు నడిచి జేబీఎస్‌ స్టేషన్‌కు చేరుకుని మెట్రో ఎక్కి అక్కడి నుంచి ఆర్టీసీ క్రాస్​రోడ్స్​లో దిగాడు. ప్రయాణం 1 గంట 30 నిమిషాల సమయం దాటిందని అదనంగా రూ.15 ఛార్జీ చేశారు. దీంతో ప్రయాణికుడు వరుణ్‌ ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ మార్గంలో ఆలస్యంగా 12 నిమిషాలకు ఒక మెట్రో ట్రైన్ ఉంటే, దానికి ప్రయాణికులు బాధ్యులెలా అవుతారని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

మెట్రో స్టేషన్​లో ఫుడ్​ కోర్టులు ఎందుకు? : మెట్రో స్టేషన్‌లోకి ప్రవేశించి రెండు గంటల తర్వాత బయటకు వస్తే అదనపు ఛార్జీ వడ్డిస్తున్నారని, అలాంటప్పుడు మెట్రో స్టేషన్లలో ఫుడ్ ​కోర్టులు, ఇతర దుకాణాలు ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారని ప్రయాణికులు మెట్రో యాజమాన్యంపై మండిపడుతున్నారు. ప్రయాణికులు మెట్రో టికెట్‌ తీసుకున్న తర్వాత అరగంటలోపే స్టేషన్‌లోకి ప్రవేశించాలి. మళ్లీ తర్వాత 120 నిమిషాల్లోపే బయటికి రావాలి. దీనిపై అవగాహన లేక చాలా మంది అదనపు ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి వస్తోంది.

కారిడార్‌-2తో సమస్యలు : కారిడార్‌-2 జేబీఎస్‌ నుంచి ఎంజీబీఎస్‌ మార్గంతోనే ఎక్కువగా సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఈ మార్గంలో 12 నిమిషాలకు ఒక మెట్రో రైలును నడుపుతున్నారు. ఒక మెట్రో రైలును అందుకోలేకపోతే మరొకటి వచ్చేసరికి అరగంట సమయం పడుతుంది. దీంతో రెండు గంటల సమయం మించిపోతుందని ప్రయాణికులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.

కేంద్ర, రాష్ట్ర ఉమ్మడి భాగస్వామ్యంలో మెట్రో : మెట్రో రైలుకు 2026 మార్చి నెల కీలకంగా మారనుంది. మొదటి దశ మెట్రోను ఎల్‌ అండ్‌ టీ నుంచి తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునే ప్రక్రియను మార్చి 31లోగా పూర్తి చేయాలని భావిస్తోంది. ఎల్​ అండ్​ టీకి ఉన్న రూ.13 వేల కోట్ల అప్పును సర్కారు బదిలీ చేసుకోనుంది. హైదరాబాద్​ మెట్రో తొలి దశలో 69 కిలో మీటర్లను ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంలో దాదాపు రూ.22 వేల కోట్లతో నిర్మించిన సంగతి తెలిసిందే. భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో మెట్రో ఆయా ప్రభుత్వాల ఆధ్వర్యంలోనే నడుస్తున్నాయి. కేవలం హైదరాబాద్​ మెట్రో మాత్రమే పబ్లిక్​, ప్రైవేటులో నడుస్తుంది. దీంతో ఇది కూడా ప్రభుత్వ పరం కానుంది.

మెట్రో రైలు రెండో దశ విస్తరణ ప్రతిపాదనల్లో ఉన్నటువంటి సాధ్యాసాధ్యాలు పరిశీలించి మార్చిలోపు అనుమతులపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతోంది. మెట్రో రైలు విస్తరణలో భాగంగా 2(ఏ)లో 5 మార్గాలు, 2(బి)లో 3 మార్గాలను రాష్ట్ర సర్కారు ప్రతిపాదించింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉమ్మడి భాగస్వామ్యంలో నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. అనుమతుల కోసం కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు పంపింది.

తొలగిన ప్రతిష్ఠంభన : మొదటిదశ మెట్రోను నిర్వహిస్తున్న ఎల్‌ అండ్‌ టీ కంపెనీ హైదరాబాద్‌ మెట్రోతో జరిగిన చర్చల్లో ప్రాజెక్ట్‌ను సర్కారుకు స్వాధీనం చేసేందుకు సుముఖంగా ఉన్నట్లు చెప్పడంతో ప్రతిష్ఠంభన తొలగింది. స్వాధీన ప్రక్రియ మార్చి 31 వరకు పూర్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.

