ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులు - ఆ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు

రాష్ట్రంలో ఐదారు రోజులపాటు ఉరుములు-మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు - గంటకు 30 నుంచి 40 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు - అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజలు, రైతులకు హెచ్చరించిన వాతావరణశాఖ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 19, 2026 at 3:57 PM IST

Rain Alert In Telangana : రాష్ట్రంలో ఐదారు రోజుల పాటు ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఉపరితల చక్రవాత అవర్తనం, ద్రోణి, క్యూములోనింబస్‌ మేఘాల ప్రభావంతో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని వెల్లడించింది.

అప్పటి వరకు తేలిక పాటి, మోస్తరు వర్షాలు : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అనేక జిల్లాల్లో ఉపరితల ఆవర్తనం, క్యుములో నింబస్ మేఘాలు, ద్రోణి కారణంగా ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెబుతోంది. నేటి నుంచి ఈ నెల 24 వరకు తేలిక పాటి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో పసుపు రంగు హెచ్చరికలను జారీ చేసింది.

  • 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు : నేడు ఆదిలాబాద్​, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్​, మంచిర్యాల, జైశంకర్​ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, కామారెడ్డి, మెదక్, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్​ జిల్లాలో తేలిక పాటి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఈ జిల్లాలకు పసుపు రంగు హెచ్చరికలను జారీ చేసింది.
  • రేపు ఆదిలాబాద్​, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జైశంకర్ భూపాల పల్లి, ములుగు, కరీంనగర్​, కామారెడ్డి, మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్​ జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఈ జిల్లాలకు పసుపు రంగు హెచ్చరికలను జారీ చేశారు.
  • తేలికపాటి వర్షాలు : ఈ నెల 21న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అధిక జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెబుతోంది. ఆ రోజు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​ జిల్లా వ్యాప్తంగా, రంగారెడ్డి, హైదారాబాద్​, మెహబూబ్​నగర్​ జిల్లా, ములుగు, జైశంకర్​ భూపాలపల్లి వంటి జిల్లాల్లో కూడా తేలికపాటి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి.
  • 22న ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​తో పాటు ఉమ్మడి ఖమ్మం, ఉమ్మడి నిజామాబాద్​, ఉమ్మడి రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్​లోనూ తేలికపాటి వర్షాలు నమోదు కానున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ జిల్లాలకు పసుపురంగు హెచ్చరికలను​ జారీ చేసింది.

ఉదయమంతా ఎండ, మధ్యాహ్నం మేఘావృతం : ద్రోణి ఆవర్తనంతో పాటు, స్థానికి వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా క్యుములో నింబస్ మేఘాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఈ మేఘాల వల్ల వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఉదయం నుంచి ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉంటుంది. మద్యాహ్న సమయంలో మేఘావృతమై వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది.

వడగళ్లు, పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు : దీనితో పాటు ఉపరితల ఆవర్తన ద్రోణి తెలంగాణ మీదుగా వెళ్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. పలు చోట్ల వడగళ్లతో పాటు పిడుగులు కూడా పడే అవకాశాలున్నట్లు హెచ్చరించింది. ఈ వడగళ్ల వర్షం రైతాంగంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. రైతులు ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందుగానే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుకోవడం ఉత్తమమని సుచిస్తున్నారు.

