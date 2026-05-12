వచ్చే ఐదు రోజుల పాటు ఎండలు మండిపోతాయి - జాగ్రత్త
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు - రాగల ఐదు రోజుల పాటు అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడి - ఈ నెల చివరి వరకు ఎండలు తీవ్రత ఉంటోందని వ్యాఖ్య
Published : May 12, 2026 at 3:31 PM IST
Rising Temperatures in Telangana : తెలంగాణలో గత నెల రోజుల నుంచి ఎండలు మండిపోతున్నాయి. దీంతో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. ఎండలు ఎప్పుడు తగ్గుతాయా, కాస్తా ఉపశమనం దొరుకుతుందా? అని ఎదురుచూస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో రాగల ఐదు రోజుల పాటు అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని, ఎండ తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతవరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఇప్పటికే 40 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావడంతో ప్రజలు ఉక్కపోతకు గురవుతున్నారని తెలిపింది. ఈ నెల చివరి వరకు ఎండలు తీవ్రత ఉంటుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం అధికారి శ్రీనివాస్ అంటున్నారు. మరోవైపు జిల్లాల్లో వరి, మొక్క జొన్న పంటలు కల్లాల్లోనే ఆరబెడుతున్నారు. అకాల వర్షాలు కూడా అక్కడక్కడ రావడంతో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
40 డిగ్రీలు దాటితే ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ : గత నాలుగైదు రోజుల నుంచి ద్రోణి దగ్గరగా ఉండటం, సముద్రం నుంచి తేమ గాలులు రావడం, ఉరుములు మెరుపులు రావడం వల్ల చిన్న చిన్న జల్లులు పడుతున్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం అధికారి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. దీని వల్ల ఈ విండ్ డైరెక్షన్లో తేడా ఉండటంతో గత 5 నుంచి 6 రోజులు మూడు నుంచి ఐదు డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రత తగ్గిందని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పరిస్థితి బలహీనపడిందని తెలిపారు. సోమవారం నుంచి యధావిధిగా ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు. సోమవారం ఉష్ణోగ్రత రెండు ప్రాంతాల్లో పెరిగిందన్నారు. టెంపరేచర్ 40 డిగ్రీలు దాటితే ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేస్తామని ఆయన తెలిపారు.