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తెలంగాణలో నేడు అతి భారీ వర్షాలు - రెడ్​ అలర్ట్​ జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ

నేడు రాష్ట్రంలో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం -ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, జగిత్యాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ - నిజామాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగులకు ఆరెంజ్​ అలర్ట్

HEAVY RAINS IN TELANGANA
Heavy Rainfall Alert to Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 30, 2026 at 12:52 PM IST

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Heavy Rainfall Alert to Telangana : వాయుగుండం, ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో ఇవాళ రాష్ట్రంలో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​తో పాటు జగిత్యాల జిల్లాకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల జిల్లాలో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ : ఉమ్మడి నిజామాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని, ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. ఉమ్మడి రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మెదక్​తో పాటు హనుమకొండ, జనగామ, వరంగల్, మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపిన వాతావరణ శాఖ, ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. మిగతా అన్ని జిల్లాల్లో తేలిక పాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

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HYDERABAD METEOROLOGICAL CENTER
NORTHEAST TELANGANA
HYDERABAD WEATHER
VERY HEAVY RAINFALL ALERT
HEAVY RAINS IN TELANGANA

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