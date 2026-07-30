తెలంగాణలో నేడు అతి భారీ వర్షాలు - రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ
నేడు రాష్ట్రంలో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం -ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, జగిత్యాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ - నిజామాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగులకు ఆరెంజ్ అలర్ట్
Published : July 30, 2026 at 12:52 PM IST
Heavy Rainfall Alert to Telangana : వాయుగుండం, ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో ఇవాళ రాష్ట్రంలో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్తో పాటు జగిత్యాల జిల్లాకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల జిల్లాలో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ : ఉమ్మడి నిజామాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని, ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. ఉమ్మడి రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మెదక్తో పాటు హనుమకొండ, జనగామ, వరంగల్, మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపిన వాతావరణ శాఖ, ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. మిగతా అన్ని జిల్లాల్లో తేలిక పాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.