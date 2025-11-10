ETV Bharat / state

చలికి వణుకుతున్న రాష్ట్రం - ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో అధిక ప్రభావం

కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీలు తక్కువ నమోదు - నాలుగైదు రోజుల్లో చలి తీవ్రత మరింత పెరుగుతుందంటున్న వాతావరణ కేంద్రం

Cold Waves in Telangana
Cold Waves in Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 10, 2025 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Telangana Weather Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో శీతల గాలులు వీస్తున్నాయని, వాటి ప్రభావంతో చలి తీవ్రత పెరిగిందని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలపై చలి ప్రభావం అధికంగా ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారి ధర్మరాజు తెలిపారు. సాధారణం కన్నా రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీలు తక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నట్లు తెలిపారు. నాలుగైదు రోజుల్లో చలి తీవ్రత మరింత పెరుగుతుందంటున్న వాతావరణ శాఖ అధికారి ధర్మరాజుతో ఈటీవీ ముఖాముఖిలో తెలుసుకుందాం.

ఈరోజు ఆదిలాబాద్​లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 12.5 డిగ్రీలుగా నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారి ధర్మరాజు తెలిపారు. రానున్న నాలుగు రోజుల్లో మరింతగా తగ్గుతాయని స్పష్టం చేశారు. పొగ మంచు, శీతల గాలుల కారణంగా రాత్రి పూట చలి ఎక్కువగా ఉంటుందన్నారు. నవంబర్​ నెల నివేదిక ప్రకారం పగటి పూట ఉష్ణ తీవ్రత తగ్గి రాత్రి కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయని రిపోర్టులో ఉన్నట్లు వివరించారు. తమకు వచ్చినటువంటి లాంగ్​ రేంజ్​ అంచనాల ప్రకారం వాతావరణ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయని నెలలో ప్రతి రోజు నివేదిక రూపంలో వివరాలు వస్తాయని తెలిపారు.

తెలంగాణలో పెరిగిన చలి తీవ్రత - ఉత్తర జిల్లాలపై అధిక ప్రభావం (ETV)

ఉదయం 4 గంటలకు చలి తీవ్రత : గతంలో నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా ఆగస్టు-సెప్టెంబరు నెలలో వర్షాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పినట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారి ధర్మరాజు గుర్తుచేశారు. అలాగే ప్రతి సీజన్​కు తమ వద్ద సంభావ్యతతో కూడిన అంచనాలుంటాయన్నారు. దాని ప్రకారం చూస్తే రాత్రి ఉష్ణ తీవ్రత తగ్గినప్పటికీ కనిష్ఠ తీవ్రత కొంచెం అధికంగా ఉండి పగటి పూట గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతల స్థాయి తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశమున్నట్లు తెలిపారు. అలాగే ఉదయం కూడా దీని తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని నివేదిక సారాంశంలో ఉందన్నారు. రాత్రి కంటే ఉదయం 4 గంటల ప్రాంతంలో చలి ఎక్కువగా నమోదవుతున్నట్లు గణాంకాల ద్వారా తెలుస్తుందని చెప్పారు. ఈ నెలలో పొడి వాతావరణం ఉంటుందని భావించినప్పటికీ 1 నుంచి 3 రోజులు చలి అధికంగా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుందన్నారు.

"తెలంగాణలో చలి, వర్షం, ఎండాకాలాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలపైనే ఉంటుంది. ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, మెదక్ జిల్లాల్లో చలి తీవ్రత అధికంగా ఉంటుంది. పొగ మంచు, చలి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉదయం 4:30 గంటల నుంచి 7:00 గంటల వరకు చలి తప్పదు. హైదరాబాద్​ నగర శివారు ప్రాంతం పటాన్​చెరులో దట్టమైన పొగమంచు కురిసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. కాకపోతే ఎండ కారణంగా పొగమంచు 2 గంటలకు మించి ఉండదు. ఆదివారం హైదరాబాద్​లో 29.2 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. అధిక ఉష్ణోగ్రతల్లో చూస్తే ఖమ్మం జిల్లాలో 32.4 డిగ్రీల వరకు కొనసాగుతుంది" - ధర్మరాజు, వాతావరణ శాఖ అధికారి

శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచుకోవాలి : చలి కారణంగా వృద్దులు, చిన్నారులు, బీపీ ఉన్నవారు శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచేందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. అన్ని రకాల వాహనదారులు రహదారులపై ప్రయాణించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. ఈ ఏడాది మొదట సరిగా వర్షాలు కురవనప్పటికీ తరువాత ఊహించిన దాని కంటే ఎక్కువగా పడ్డాయని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతానికి మాత్రం వర్షాకాలం ముగిసిందని, పొడి వాతావరణమే కొనసాగుతుందని తెలిపారు.

చలికాలం వచ్చింది, ఆరోగ్యం జర పైలం బిడ్డా!

తెలంగాణను వణికిస్తున్న చలి - మరో 3 రోజుల పాటు గజగజే!

