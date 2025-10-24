తెలంగాణకు మరోసారి 'వానగండం' - ఆ జిల్లాలకు మూడు రోజులు వర్షాలే వర్షాలు!
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఈనెల 27న తుఫానుగా మారే అవకాశం - ఆ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు
Published : October 24, 2025 at 8:29 PM IST
Heavy Rain Alert in Telangana : ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఇవాళ ఉదయం 5.30 గంటలకు ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఏర్పడినట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. అల్పపీడనం ప్రస్తుతం అదే ప్రాంతంలో కొనసాగుతోందని తెలిపింది. రాగల 24 గంటల్లో ఈ అల్పపీడనం పశ్చిమ వాయువ్య దిశలో కదిలి శనివారం(రేపు) వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని, ఈ వాయుగుండం ఈనెల 26 నాటికి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొంది.
ఈనెల 27వ తేదీ ఉదయానికి నైరుతి బంగాళాఖాతం దాని సమీపంలోని పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలో తుఫానుగా బలపడే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు. ఇవాళ దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో అక్కడకక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేశామంటున్న అధికారి శ్రీనివాసరావుతో ఈటీవీ-ఈటీవీ భారత్ ముఖాముఖి.
'మాన్సూన్ సీజన్లో అల్పపీడనాలు నెలకు రెండు మూడు ఏర్పడటం సహజమే. ఈ అల్పపీడనాలు కోస్టుకు దగ్గరగా మాత్రమే ఏర్పడి కేవలం వాయుగుండంగా మాత్రమే ఏర్పడతాయి. ఈనెల 16వ తేదీన నాటికి మాన్సూన్ విండ్ పూర్తిగా ఉపసంహరణ జరిగిపోయి నార్త్-ఈస్ట్ మాన్సూన్ ప్రవేశించింది. ఈ సమయంలో ఇలాంటి అల్పపీడనాలు ఏర్పడినట్లు అయితే అవి సైక్లోన్స్గా మారే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఏంటంటే రేపటికి వాయుగుండంగానూ, ఎల్లుండికి తీవ్ర వాయుగుండంగానూ, ఈనెల 27వ తేదీ నాటికి తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉంది. అండమాన్ నికోబార్ దీవుల ప్రాంతంలో అల్పపీడనాలు ఎక్కువగా ఏర్పడతాయి. అని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు.
ఆ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరిక : ప్రస్తుతం ఈ అల్పపీడన ప్రభావంతో గత రెండు, మూడు రోజులుగా వర్షాలు కురిశాయని ఆయన చెప్పారు. ఇవాళ కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు. దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలైన ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, నల్గొండ, సూర్యాపేట, యాదాద్రి భువనగిరి, మహబూబ్నగర్, నాగర్ కర్నూల్లకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేశామన్నారు. ఈజిల్లాల్లో 7 సెం.మీ. నుంచి 12 సెం.మీ. వరకు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. హైదరాబాద్లో కూడా కొద్దిపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. ఈనెల 25, 26వ తేదీల్లో అక్కడక్కడ కాస్త జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈనెల 27 తర్వాత అల్పపీడనం తీరం దాటిన తర్వాత దాని ప్రభావం తెలంగాణపై పడుతుంది.
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో మోస్తరు వర్షం : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆలేరు నియోజకవర్గంలో ఉదయం నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా మోస్తరు వర్షం కురిసింది. దీంతో అక్కడ వాతావరణం చల్లబడింది. చల్లని గాలులతో కూడిన వర్షం సంభవించడంతో పాటు యాదగిరిగుట్ట పట్టణంలో రెండు గంటల పాటు వర్షం కురిసింది. దీంతో పట్టణంలోని రహదారులు జలమయం అయ్యాయి. లక్ష్మీనరసింహ స్వామి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు వర్షంలో తడిసిపోయారు. మండల పరిధిలోని గ్రామాల్లో లోతట్టు ప్రాంతాలు, వాగులు, వంకలు, కుంటల్లో వర్షం నీరు చేరింది. యాదగిరిగుట్ట, ఆలేరు, రాజపేట, మోటకొండూరు, తుర్కపల్లి, బొమ్మలరామారం మండలాల్లో వర్షం కురిసింది.
దిల్లీలో ‘కృత్రిమ వర్షం’ ట్రయల్ సక్సెస్- ఎలా కురిపిస్తారు? కాలుష్యాన్ని ఆపొచ్చా?
పలు జిల్లాల్లో కురుస్తోన్న భారీ వర్షం - తడిసిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలని కోరుతున్న రైతులు