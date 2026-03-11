తెలంగాణలో 16 నుంచి వర్షాలు - ఉష్ణోగ్రతలు స్వల్పంగా తగ్గే అవకాశం
Rainfall Likely From March 16 in Telangana (ETV Bharat)
Published : March 11, 2026 at 2:42 PM IST
Rainfall Likely From March 16 in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ నెల 16 నుంచి తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఆగ్నేయ దిశ నుంచి వీస్తున్న తేమ గాలులు, స్థానిక వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు స్వల్పంగా తగ్గే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.