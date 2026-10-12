సౌదీలోని రియాద్ విమానాశ్రయంపై దాడి - హైదరాబాద్ వాసి యూసుఫ్ అలీ మృతి
Hyderabad Man Died At Riyadh Airport రియాద్ ఎయిర్పోర్టుపైన దాడిలో హైదరాబాద్ వాసి మృతిచెందారు. తీవ్రంగా గాయపడిన యూసఫ్కు చికిత్స అందించినా, అనంతరం గుండెపోటుతో మరణించారు.
Published : October 12, 2026 at 11:45 AM IST
Hyderabad Man Died at Riyadh Airport : యూసుఫ్ ఉద్యోగం కోసమని కుటుంబాన్ని వదిలి హైదరాబాద్ నుంచి సౌదీకి వెళ్లారు. అక్కడే కొన్నేళ్లపాటు జాబ్ చేసి తిరిగి ఇంటికి వచ్చారు. ఈసారి సౌదీకి తానొక్కడే కాకుండా భార్యాపిల్లల్ని కూడా తీసుకెళ్లారు. కుటుంబంతో కలిసి మదినాకు వెళ్లాలని నిశ్చయించుకుని విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. ప్రమాదవశాత్తు వారు వెళ్లిన సమయంలో అక్కడ దాడి జరిగింది. ఆ దాడిలో యూసుఫ్ తీవ్రంగా గాయపడి చివరకు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఐటీ ఇంజినీర్గా సౌదీలో ఉద్యోగం
మెహిదీపట్నానికి చెందిన మహ్మద్ యూసుఫ్ అలీ (45) పదేళ్ల క్రితం ఉద్యోగరీత్యా సౌదీకి వెళ్లారు. రియాద్లో ఐటీ ఇంజినీర్గా పని చేస్తున్నారు. యూసుఫ్కు భార్య సమీరాతో పాటు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. పెద్ద కుమారుడు ఆమన్ బీటెక్ చదువుతుండగా చిన్న కుమారుడు వాసే ఖురాన్, కుమార్తె ఆరో తరగతి చదువుతోంది. వీరు రెండేళ్లుగా మెహిదీపట్నంలోనే నివాసం ఉంటున్నారు. ఏడాదికి ఒకసారి రియాద్ నుంచి వచ్చి వెళ్తుండేవాడు. అలా యూసుఫ్ అలీ 15 రోజుల క్రితం సౌదీ నుంచి నగరానికి వచ్చారు.
విమానాశ్రయంలో ఆకస్మాత్తుగా దాడులు
కుటుంబంతో కొన్ని రోజులు గడిపాక ఈ నెల 2న భార్యాపిల్లల్ని తీసుకుని తిరిగి సౌదీకి వెళ్లిపోయారు. అక్కడ కుటుంబంతో కలిసి మదినాకు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దాంతో శనివారం వీరంతా విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. అకస్మాత్తుగా విమానాశ్రయంలో మిస్సైల్ దాడి జరిగింది. ఈ దాడి యూసుఫ్ అలీ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. భార్య, కుమార్తె ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డారు. పిల్లలు ఆమన్కు మోకాలికి గాయం కావడంతో శస్త్ర చికిత్స నిర్వహించారు. వాసే కాలివేళ్లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అలాగే కుటుంబ సభ్యురాలు అతియా సుల్తానాకు తలకు గాయమైంది. వీరందరినీ వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు.
తీవ్రమైన గుండెపోటుతో మృతి
వైద్యులు యూసుఫ్కు శస్త్రచికిత్స చేసి రెండు కాళ్లను తొలగించారు. చికిత్స అనంతరం కోలుకుంటాడని భావించారు. కానీ ఆదివారం ఉదయం తీవ్రమైన గుండెపోటు రావటంతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ విషయాన్ని రియాద్లో ఉంటున్న యూసుఫ్ బావమరిది ధ్రువీకరించారు. ప్రమాదంలో యూసుఫ్తో పాటు గాయపడ్డ వారికి ప్రస్తుతం చికిత్స అందిస్తున్నారు. యూసుఫ్ మృతి పట్ల ఎంఐఎం అధినేత ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన కుటుంబానికి అన్ని విధాలా ఆదుకునేందుకు ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క తెలిపినట్టు ఓవైసీ పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు అసదుద్దీన్ ఈ విషయాన్ని ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
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