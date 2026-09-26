'వెళ్లి రావయ్యా - మళ్లీ రావయ్యా' : భాగ్యనగరంలో మహా నిమజ్జనం సుసంపన్నం
హైదరాబాద్లో గణనాథుడి శోభాయాత్ర అత్యంత వైభవంగా సాగింది. గణేశుడిని చూసేందుకు భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులతో రహదారులన్నీ కిక్కిరిసిపోయాయి. హుస్సేన్సాగర్కు వేలాదిగా గణనాథుని విగ్రహాలు తరలివచ్చాయి. జయజయ ధ్వానాల మధ్య గణపతి గంగమ్మ ఒడికి చేరాడు.
Published : September 26, 2026 at 7:25 AM IST
Ganesh Immersion Celebrations : భాగ్యనగరంలో మహా నిమజ్జనం కన్నుల పండువగా సాగి సుసంపన్నమైంది. గణనాథుని శోభాయాత్ర వైభవంగా సాగింది. విఘ్ననాయకుల ఆశీస్సులు పొందేందుకు భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులతో నగరంలోని ప్రధాన రహదారులు కిక్కిరిశాయి. భక్తి పారవశ్యం డప్పుల దరువు జై గణేశ్ నినాదాలతో నగరం మార్మోగింది. భక్తజనుల నృత్యాలు, జయజయ ధ్వానాలు, కేరింతల మధ్య గణనాథులు గంగమ్మ ఒడికి చేరారు. హుస్సేన్సాగర్లో ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి, బాలాపూర్ సహా ఇతర గణేశులను 'వెళ్లి రావయ్యా బొజ్జ గణపయ్యా' అంటూ భక్తులు ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు.
ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకున్న భాగ్యనగరం
వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలకు ఘనంగా ముగింపు పలుకుతూ హైదరాబాద్లో గణేశ్ శోభాయాత్ర, నిమజ్జన కార్యక్రమాలు వైభవంగా సాగాయి. భక్తులందరూ ఎంతో ఆసక్తిగా చూసిన 69 అడుగుల ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి శోభాయాత్ర భక్తజనుల సందడితో ట్యాంక్బండ్, ఎన్టీఆర్ మార్గ్, నెక్లెస్రోడ్డు, లోయర్ ట్యాంక్బండ్, ఖైరతాబాద్ పరిసరాల్లో సాగగా, భక్తుల కేరింతలు హోరెత్తాయి. నగరం నుంచే కాక ఇతర ప్రాంతాల నుంచి లక్షలాది మంది వినాయకులను చూసేందుకు తరలివచ్చారు. గణపతి నామస్మరణతో ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకున్న భాగ్యనగరం భక్తజన సాగరంలా మారింది.
బాలాపూర్ గణేశ్ లడ్డూ మరోమారు రికార్డు
వేకువజామునే అటు బాలాపూర్ గణనాథునికి, ఇటు ఖైరతాబాద్ బడా గణేశుడికి తుది పూజలు చేశారు. తర్వాత నిమజ్జనం కోసం గంగమ్మ ఒడికి తరలించారు. వేలం పాటతో ప్రసిద్ధి గాంచిన బాలాపూర్ గణనాథుని శోభాయాత్ర నగర శివారు నుంచి వినాయకసాగరం వరకు సందోహంగా సాగింది. బాలాపూర్ గణేశ్ లడ్డూ మరోమారు రికార్డు సృష్టించి రూ.39 లక్షలు పలికింది. 16 కిలోమీటర్ల మేర సాగిన శోభాయాత్ర అనంతరం బాలాపూర్ గణనాథుని నిమజ్జనం పూర్తయింది.
ఎలాంటి విఘ్నాలు లేకుండా సాగిన శోభాయాత్ర
పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఎదురు చూసే రెండు విగ్రహాలు గంగమ్మ ఒడికి చేరే ప్రక్రియ ఎలాంటి విఘ్నాలు లేకుండా జరగడంతో అధికార యంత్రాంగం ఊపిరి పీల్చుకుంది. ఆ తర్వాత హుస్సేన్సాగర్ వద్ద రద్దీ పెరిగింది. అప్పటి వరకు అటువైపు విగ్రహాలు రాకుండా మళ్లించిన పోలీసులు తర్వాత అనుమతించడంతో సాగర్ చుట్టూ ఉన్న క్రేన్లకు తాకిడి పెరిగింది. ఖైరతాబాద్, బాలాపూర్ బడా విగ్రహాల నిమజ్జనం పూర్తి కావడంతో నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో తరలించిన గణనాథులను నిమజ్జనానికి తరలాయి.
ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు సమీక్ష
అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల సమన్వయంతోనే గణేశ్ నిమజ్జనోత్సవం ప్రశాంతంగా జరిగిందని హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. శోభాయాత్రను మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, నగర పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్, జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్.వి.కర్ణన్, కలెక్టర్ ప్రియాంక హెలికాప్టర్ నుంచి ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా వీక్షించి పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించారు. ప్రధాన గణనాథుల నిమజ్జనాలు శుక్రవారం పూర్తి కాగా, మిగిలిన నిమజ్జనాలు ఈరోజు మధ్యాహ్నం వరకు కొనసాగనున్నాయి.
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