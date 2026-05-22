తీరనున్న జవహర్‌నగర్​ చెత్త సమస్య - నగరానికి నలువైపులా కొత్త డంపింగ్ యార్డుల ఏర్పాటుకు నిర్ణయం

390 ఎకరాల్లో ఏర్పాటు చేసిన జవహర్‌నగర్​ డంపింగ్‌ యార్డులో చెత్త నిల్వ - దాదాపు 10 వేల టన్నుల చెత్త - నాలుగు వైపులా డంపింగ్‌ యార్డులు ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధమైన ప్రభుత్వం

Jawahar Nagar Dumping Yard is Dire
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 22, 2026 at 8:41 AM IST

Jawahar Nagar Dumping Yard is Dire : హైదరాబాద్‌లో అతి పెద్ద డంపింగ్ యార్డైన జవహర్‌నగర్ సమస్య ప్రభుత్వానికి సవాల్‌గా మారింది. మూడు కార్పొరేషన్ల పరిధిలోని చెత్తంతా అక్కడికి చేరుతుండటంతో గుట్టలు గుట్టలుగా పేరుకుపోతుంది. 390 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న డంపింగ్ యార్డ్ ఇప్పటికే 95 శాతం నిండిపోయింది. నగర పరిధి, జనాభా పెరుగుతుండటంతో చెత్త ఉత్పత్తి రోజురోజుకూ ఎక్కువ అవుతుండటంతో డంపింగ్ యార్డుపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. అక్కడి పరిసరాల్లో నివసిస్తోన్న లక్షలాది మంది ఇప్పటికే డంపింగ్ యార్డు వల్ల తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు, ఇతర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అక్కడి పరిస్థితులను అర్థం చేసుకున్న గత ప్రభుత్వం నగరానికి నాలుగు వైపులా 500 ఎకరాలను గుర్తించి అధునిక పద్దతుల్లో కొత్త డంపింగ్ యార్డులు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది.

కార్పొరేషన్ల విలీనంతో పెరిగిన సమస్య : రంగారెడ్డి జిల్లా తలకొండపల్లి మండలం ఖానాపూర్‌లో 42 ఎకరాలు, సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్‌చెరు మండలం లక్డారంలో 100, దుండిగల్‌లో 85, చౌటుప్పల్ మండలం మల్కాపూర్ వద్ద 200 ఎకరాలను గుర్తించింది. భూమిని బల్దియాకు బదలాయించే క్రమంలో స్థానికులు, ప్రజాప్రతినిధులు అడ్డుకోవడంతో ఆ ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. ఈలోగానే ప్రభుత్వం మారిపోయింది. డంపింగ్ యార్డుల పెంపు ఊసే లేకపోవడం, జీహెచ్​ఎంసీలో శివారు మున్సిపాలిటీలను విలీనం చేసి మూడు కార్పొరేషన్లను ఏర్పాటు చేయడంతో జవహర్‌నగర్ సమస్య మరింత పెరిగింది. క్యాపింగ్ చేసిన ప్రదేశంలో తిరిగి చెత్తను నింపాల్సిన పరిస్థితి ఎదురైంది.

గత ప్రతిపాదలను పరిశీలించిన ప్రభుత్వం జవహర్‌నగర్ డంపింగ్ యార్డు సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారానికి చర్యలు చేపట్టింది. ఇందుకు మల్కాజి​గిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ వినయ్ కృష్ణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో అన్ని పార్టీలతో సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. ఆ సమావేశానికి మల్కాజిగిరి ఎంపీ ఈటల రాజేందర్, మాజీ మంత్రులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, మల్లారెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు సుధీర్ రెడ్డి, మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి, లక్ష్మారెడ్డి, మేడ్చల్ డీసీసీ అధ్యక్షుడు వజ్రేశ్ యాదవ్ సహా మాజీ కార్పొరేటర్లంతా హాజరై డంపింగ్ యార్డు సమస్యే ప్రధాన అజెండాగా చర్చించారు.

ఎక్కడ కూడా వాటర్​ ట్రీట్​మెంట్​ లేదు. తడి చెత్త, పొడి చెత్త అన్నారు. కానీ అది కూడా సరిగ్గా లేదు. ఆ మిషన్​ ఆన్​ చేస్తే దాదాపు 5 కి.మీ దూరం వరకు కాలుష్యం అవుతుంది'' - ఈటల రాజేందర్, మల్కాజిగిరి ఎంపీ

చర్చతో శాశ్వత పరిష్కారం చూపించాలి : జవహర్‌నగర్ డంపింగ్‌ యార్డు విషయంలో అన్ని పార్టీల నేతలను ప్రభుత్వం చర్చలకు ఆహ్వానించడాన్ని మల్కాజిగిరి ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ స్వాగతించారు. డంపింగ్ యార్డు సమస్య పరిష్కారానికి రాజకీయాలకు అతీతంగా అన్ని పార్టీల నాయకులు సహకరించాలని కోరారు. శాస్త్రీయ పద్దతుల్లో చెత్త ప్రాసెసింగ్ చేయకపోవడంతో వేరే ప్రాంతాల్లో డంపింగ్ యార్డుల ఏర్పాటుకు అక్కడి ప్రజాప్రతినిధులు అంగీకరించడం లేదని ఈటల గుర్తు చేశారు. జవహర్‌నగర్ డంపింగ్ యార్డు విషయంలో ఆపరేషన్ సక్సెస్ బట్ పేషెంట్ ఈజ్ డెడ్ అనే రీతిలో ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోందని మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి మండిపడుతున్నారు. జనాభా పెరగడంతో చెత్త పెరిగిపోతుందని ప్రత్యామ్నాయం లేక అక్కడికే తరలిస్తుండటంతో జవహర్‌నగర్, నాగారం, దమ్మాయిగూడ, కీసర పరిసరాలన్నీ పూర్తిగా కలుషితమయ్యాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సమావేశాలు, చర్చల పేరుతో కాలయాపన చేయకుండా శాశ్వత పరిష్కారం చూపించాలని మల్లారెడ్డి డిమాండ్ చేశారు.

అంతా కాలుష్యమే. అక్కడ మనం ఓ గంటసేపు ఉంటే మన చేయి మీద ఉన్న వెంట్రుకలు అన్నీ ఊడిపోతాయి. అక్కడ పరిస్థితి అంత దారుణంగా ఉంది. దీనికి పరిష్కారం కావాలి'' - మల్లారెడ్డి, మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యే

పూర్తిగా తొలగించాలని డిమాండ్ : డంపింగ్‌ యార్డుతో మేడ్చల్ ప్రాంతాభివృద్ధి కుంటుపడిందని, రాంకీ సంస్థకు లబ్ది చేకూర్చేందుకే డంపింగ్ యార్డు కొనసాగిస్తున్నారని మేడ్చల్ డీసీసీ అధ్యక్షుడు వజ్రేశ్ యాదవ్ మండిపడ్డారు. డంపింగ్ యార్డును పూర్తిగా తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. జవహర్‌నగర్ డంపింగ్‌ యార్డు సమస్యపై స్పందించిన మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కమిషనర్ వినయ్ కృష్ణారెడ్డి అఖిలపక్ష నేతలను క్షేత్రస్థాయికి ఆహ్వానించారు. సమావేశంలో ప్రజాప్రతినిధులు ప్రస్తావించిన విషయాలు, అనుమానాలను నివృత్తి చేయనున్నట్లు తెలిపారు.

25 ఏళ్లుగా తరలించడంతో పేరుకుపోయిన చెత్త : 2001 నుంచి జవహర్ నగర్‌ డంపింగ్ యార్డుకు చెత్త తరలిస్తుండగా, 2009లో రాంకీ సంస్థతో జీహెచ్​ఎంసీ ఒప్పందం కుదుర్చుకొని ఆ యార్డును అప్పగించింది. 2012 నుంచి అక్కడ చెత్త నిర్వహణను రాంకీ కొనసాగిస్తోంది. ఒప్పందం ప్రకారం జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని వ్యర్థాలనే అక్కడికి తరలించాల్సి ఉన్నా ప్రత్యమ్నాయం లేదంటూ గ్రేటర్‌తోపాటు శివారు ప్రాంతాల నుంచి చెత్తను తరలిస్తుండటంతో గుట్టలు గుట్టలుగా పేరుకుపోతోంది. రోజూవారీవ్యర్థాల్లో సగం చెత్తను విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాల్లో మండిస్తున్నా మిగిలిన సగాన్ని కుప్పలుగా పోస్తుండటంతో 95 శాతం భూమి చెత్తకుప్పలతో నిండిపోయింది.

