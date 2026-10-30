హైదరాబాద్కు పొంచి ఉన్న తాగు నీటి ముప్పు - ఆ 9 నియోజకవర్గాల్లో తీవ్ర పరిస్థితులు!
Water Problem for Hyderabad : మంజీరా, సింగూరు జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు అడుగంటాయి. ఎల్నినో నేపథ్యంలో ఏర్పడిన వర్షాభావ పరిస్థితులు హైదరాబాద్ నగర ప్రజలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనున్నాయి.
Published : October 30, 2026 at 9:45 AM IST
Water Problem for Hyderabad : ఎల్నినో నేపథ్యంలో ఏర్పడిన వర్షాభావ పరిస్థితులు హైదరాబాద్ నగర ప్రజలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రధానంగా మంజీరా, సింగూరు జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు అడుగంటడం పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది. నగరంలోని అధిక ప్రాంతాల్లో మంజీరా పైపులైన్లు విస్తరించి ఉండటంతో దాదాపు తొమ్మిది కీలకమైన నియోజకవర్గాల ప్రజలు నీటి ఎద్దడిని ఎదుర్కొనే అవకాశాలు స్పష్టంగా కన్పిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లను ముమ్మరం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు.
జంట జలాశయాల్లోని నీటిని కాపాడుకునేందుకు
హైదరాబాద్ మహా నగరానికి ప్రధానంగా జంట జలాశయాలైన ఉస్మాన్సాగర్, హిమాయత్సాగర్, కృష్ణా, గోదావరి, మంజీరా, సింగూరు నుంచి తాగు నీరు సరఫరా అవుతోంది. ప్రస్తుత పరిస్థితులను అంచనా వేస్తూ ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్లలో అందుబాటులో ఉన్న నీటిని 360 రోజులకు సర్దుబాటు చేసేలా సప్లైని క్రమబద్ధీకరిస్తున్నారు. 40 మిలియన్ గ్యాలన్స్ పర్ డేలు సరఫరా చేయాల్సి ఉండగా, ప్రస్తుతం 27 ఎంజీడీలను సరఫరా చేస్తున్నారు.
ఆ ప్రాంతాల్లో 60 రోజులకే
హైదరాబాద్ మహానగరం 22 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఉంది. వీటిలోని తొమ్మిది నియోజకవర్గాల ప్రజలకు మంజీరా పైపులైన్ల ద్వారా తాగునీటిని సప్లై చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సింగూరులో 29.91 టీఎంసీలు ఉండాల్సింది, కేవలం 3.029 టీఎంసీలే ఉంది. మంజీరాలో 1.50 టీఎంసీలకు బదులు 0.19 టీఎంసీల నీరే ఉంది. అంటే 10 శాతం నీరు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి.
నీటి ఆవిరి, లీకేజీలు ఇతరత్రా పోనూ హైదరాబాద్కు గుండెకాయ లాంటి రెండు జలాశయాల్లో ఇప్పుడున్న నిల్వలు గరిష్ఠంగా 60 రోజులకు మాత్రమే అతి కష్టం మీద సర్దుబాటు చేయొచ్చని జలమండలి అధికారులు ప్రభుత్వానికి రిపోర్టు సమర్పించారు. అందుకే ప్రస్తుతం రెండు రోజులకు ఒకసారి, అది కూడా 40 నుంచి 45 నిమిషాల పాటు మాత్రమే సప్లై చేస్తున్నారు.
భూగర్భ జలాలు అడుగంటడంతోనే
శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గంలోని ఐటీ ప్రాంతాలు, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ పరిధిలో మంజీరా పైపులైన్ల కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే అక్కడ భూగర్భ జలాలు అడుగంటి వాటర్ ట్యాంకర్లకు డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది. మంజీరా నుంచి సరఫరా ఆగిపోతే కూకట్పల్లి నియోజకవర్గంలోని కేపీహెచ్బీ, మూసాపేట, భరత్నగర్ వంటి పలు ప్రాంతాలు ప్రభావితం అవుతాయి.
పటాన్చెరు నియోజకవర్గం మొత్తం, ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం పరిధిలో ఎర్రమంజిల్, బంజారాహిల్స్, సోమాజిగూడ ప్రాంతాలు, జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో యూసుఫ్గూడ, కార్వాన్లో షేక్పేట, బోరబండ, టోలీచౌకీ ప్రాంతాలు, సనత్నగర్లో అమీర్పేట, సనత్నగర్ ప్రాంతాలు, రాజేంద్రనగర్ నియోజకవర్గంలో నార్సింగి, కిస్మత్పురా, కుత్బుల్లాపూర్ సెగ్మెంట్లో నిజాంపేట, ప్రగతినగర్ ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యే ప్రమాదం పొంచి ఉంది.
ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళికతో సన్నాహాలు
మంజీరా పైపులైన్లు ఉన్న ప్రాంతాలను గోదావరి ఫేజ్-1తో కనెక్టివిటీ చేస్తే సమస్యను అధిగమించే అవకాశం ఉంటుంది. అది జరగాలంటే ఎల్లంపల్లి రిజర్వాయర్లో నీరు ఎత్తిపోసేందుకు పుష్కలంగా ఉండాలి. ఆ దిశగా చర్యలు చేపట్టాలని జలమండలి అధికారులు నీటి పారుదల శాఖకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రస్తుతం ఎల్లంపల్లిలో 20.17 టీఎంసీల సామర్థ్యానికి 17.703 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. ప్రస్తుతం తాగు, సాగునీటికి వాటిని వినియోగిస్తున్నారు.
ఎల్నినో దృష్ట్యా ఈ నిల్వలను తాగునీటి సరఫరాకు మాత్రమే వాడితేనే తాగునీటి ముప్పు నుంచి గట్టెక్కే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడి నుంచి ప్రస్తుతం 163 ఎంజీడీల నీరు నగరానికి సప్లై అవుతోంది. ప్రస్తుతం మంజీరా పైపులైన్లను గోదావరి పైపులైన్లకు కనెక్ట్ చేసే పనులు కొనసాగుతున్నాయి. రాబోయే రెండు నెలల్లోపు పనులు పూర్తయితే సమస్యను సమర్థంగా ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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