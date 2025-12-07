ETV Bharat / state

రేపటి నుంచే ప్రతిష్ఠాత్మక 'గ్లోబల్ సమిట్' - హైదరాబాద్​ నలుమూలలా '3D' ముస్తాబు

తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్‌కు హైదరాబాద్‌ ముస్తాబు - సంప్రదాయ, సాంకేతిక హంగులతో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు- హైదరాబాద్ నలుమూలలా సమిట్‌ లోగోతో రంగురంగుల జెండాలు - హుస్సేన్‌సాగర్‌లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా వాటర్ థీమ్‌ ఏర్పాటు

Telangana Rising Global Summit 2025
Telangana Global Summit 2025 (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 7, 2025 at 7:48 AM IST

Telangana Global Summit Arrangements : తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్​ను పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్ సంప్రదాయ, సాంకేతిక హంగులతో ముస్తాబవుతోంది. చార్మినార్, సచివాలయం వద్ద త్రీడీ ప్రొజెక్షన్ మ్యాపింగ్, హుస్సేన్ సాగర్​లో వాటర్ థీమ్ ఏర్పాటు కానున్నాయి. శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్టు నుంచి ఫ్యూచర్ సిటీ వేదిక వరకు భారీ ఎల్ఈడీ తెరలు పెట్టనున్నారు. హైదరాబాద్ నలుమూలలా సమిట్ లోగోలతో 1,500 జెండాలు రెపరెపలాడనున్నాయి.

తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్‌కు దేశ, విదేశాల నుంచి వచ్చే ప్రతినిధులను ఆకట్టుకునేలా ప్రభుత్వం హైదరాబాద్‌ను అందంగా ముస్తాబు చేస్తోంది. ఓవైపు అత్యాధునిక టెక్నాలజీ హంగులు, మరోవైపు తెలంగాణ ప్రత్యేక ఆకర్షణల మేళవింపులతో ఏర్పాట్లు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ప్రముఖ ప్రదేశాలు, చెరువులు, రహదారులు, సమిట్‌ వేదిక ఇలా అన్నిచోట్లా హైటెక్ ప్రొజెక్షన్లు, డిజిటల్ రూపంలో ప్రదర్శనలు, ఆధునిక విజువల్ ఎఫెక్టులతో ప్రత్యేకంగా పెట్టుబడుల పండగ వాతావరణం సృష్టిస్తున్నారు. చార్మినార్, కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ భవనంపై ప్రత్యేక లైటింగ్ ప్రొజెక్షన్ ఏర్పాటు చేసి, నగరానికి వచ్చే జాతీయ, అంతర్జాతీయ అతిథులకు తెలంగాణ సాంస్కృతిక వైభవాన్ని చూపించనున్నారు. సచివాలయం వద్ద త్రీడీ ప్రొజెక్షన్ మ్యాపింగ్​‌తో రాష్ట్ర అభివృద్ధి తీరును, భవిష్యత్ లక్ష్యాలను ఆకర్షణీయంగా చూపించేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. తెలంగాణ రైజింగ్‌-2047 లక్ష్యాలు అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో డిస్‌ప్లేలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

రేపటి నుంచే ప్రతిష్ఠాత్మక 'గ్లోబల్ సమిట్' - హైదరాబాద్​ నలుమూలలా '3D' ముస్తాబు (ETV)

వేడుక వైభవాన్ని కళ్లకు కట్టేలా : దుర్గం చెరువులో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా గ్లోబ్ ఆకారంలో తేలియాడే ప్రొజెక్షన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇందులో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ లోగోను ఇన్‌లిట్ టెక్నిక్‌తో ప్రదర్శించనున్నారు. హుస్సేన్‌సాగర్‌లో వాటర్ ప్రొజెక్షన్ ద్వారా భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ, మహిళా సాధికారత, యువత–రైతు ప్రధాన కార్యక్రమాలు, మూడు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీ లక్ష్యం వంటి ముఖ్య అంశాలను ప్రదర్శించనున్నారు. శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి సమిట్ వేదిక వరకు వెళ్లే రోడ్డుపై భారీ డిజిటల్ ఎల్​ఈడీ స్క్రీన్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ స్క్రీన్లపై భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి ఎలా చేరుకోవాలి? ఎంత దూరం? వంటి వివరాలు పొందుపరుస్తున్నారు. నగర వ్యాప్తంగా గ్లోబల్ సమిట్ లోగోతో తయారు చేయించిన 1,500 రంగురంగుల జెండాలతో వేడుక వైభవాన్ని కళ్లకు కట్టనున్నారు. హైదరాబాద్‌లో 10 వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో ప్రత్యేక సమాచార స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అక్కడ సమిట్‌కు సంబంధించిన వివరాలు, ఫ్యూచర్ సిటీ ప్రణాళిక, డిజిటల్ స్క్రీన్లపై విజువల్స్, సమిట్ బ్రోచర్లు అందుబాటులో ఉంచనున్నారు.

వాలంటీర్లు ప్రజలకు సమిట్ డైలీ షెడ్యూల్​‌ను వివరించి అవగాహన కల్పించేలా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఫ్యూచర్‌ సిటీలో డిజిటల్‌ తెరలతో నిర్మించిన టన్నెల్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. 50 మీటర్ల పొడవుతో త్రీడీ డిజైన్లతో ఇంటరాక్టివ్‌ డిస్‌ప్లే రూపంలో ముస్తాబైన సొరంగం గుండానే సమిట్‌కు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తెలంగాణ అందరి దృష్టిని ఆకర్శించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.

గ్లోబల్ సమిట్​కు రండి : ఇదిలా ఉండగా, తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్​కు రావాలని మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ హర్యానా, పంజాబ్ రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలను ఆహ్వానించారు. హర్యానా ముఖ్యమంత్రి నాయబ్ సింగ్ సైనిని కలిసిన మంత్రి, డిసెంబర్ 8, 9 తేదీల్లో హైదరాబాద్​లో జరిగే సమిట్​కు రావాల్సిందిగా ఆహ్వాన పత్రాన్ని అందించారు. అలాగే పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ విదేశీ పర్యటనలో ఉండటంతో పంజాబ్ రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హార్పల్ సింగ్​ను కలిసి ఆహ్వానం అందించారు. ఒడిశా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మోహన్ చరణ్ మాజ్హిని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి ఆహ్వానించారు. భువనేశ్వర్​లోని సచివాలయంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి ఒడిశా ముఖ్యమంత్రిని శాలువాతో సత్కరించారు.

