సైకిలింగ్ కోసమని వంద కోట్లు ఖర్చుపెడితే ప్రైవేటు పనులకు వాడుకుంటున్నారు!
రూ.100 కోట్లు వెచ్చించినా నిరుపయోగం - సైకిల్ ట్రాక్పైకి దూసుకొస్తున్న భారీ వాహనాలు - ప్రైవేటు కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న కొందరు వ్యక్తులు - పర్యవేక్షణ లోపంపై మండిపడుతున్న నెటిజన్లు
Published : December 15, 2025 at 8:33 PM IST
Solar Cycle Track In Hyderabad : ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు పక్కన దాదాపు రూ.100 కోట్లతో నిర్మించిన సోలార్ సైకిల్ ట్రాక్ ముఖ్య లక్ష్యం దెబ్బతింటోంది. సైకిల్ ట్రాక్ను తరచూ ప్రైవేటు కార్యకలాపాలకు వినియోగిస్తున్నా పట్టించుకునే నాథుడేలేడు. తాజాగా కొందరు కుటుంబ కార్యక్రమానికి ట్రాక్ను వాడుకున్న ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. నీళ్ల ట్యాంకర్లు, కార్లు అక్కడే నిలిపి గంటల తరబడి తమ కార్యకలాపాలు కొనసాగించారు. ఈ దృశ్యాలను చూసి నెటిజన్లు సైతం తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు.
ఆరోగ్యం కోసం : ఐటీ కారిడార్లోని ఉద్యోగులు, స్థానికులు సైక్లింగ్ ద్వారా తమ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు సైకిల్ ట్రాక్ను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో నిర్మించారు. 4.5 మీటర్ల వెడల్పుతో 23 కిలో మీటర్ల దూరం మూడు లైన్లతో హెచ్ఎండీఏ (హైదరాబాద్ మెట్రో పాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ) దీనిని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
విడతల వారీగా ఏర్పాటు : తొలి విడతలో నానక్రాంగూడ నుంచి తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీ వరకు 8.5 కిలో మీటర్లు, తర్వాత కొల్లూరు నుంచి నార్సింగి వరకు 14.5 కిలో మీటర్లను నిర్మించారు. రూఫ్ టాప్ కింద ట్రాక్ సోలార్ ప్యానెల్స్ పెట్టి 16 మెగావాట్ల విద్యుత్తు ఉత్పత్తయ్యేలా ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దారు. ప్రస్తుతం 10 నుంచి 12 మెగావాట్లు ఉత్పత్తి అవుతున్నట్లు సమాచారం. కొన్నిసార్లు ఔటర్పై వెళ్లే వాహనాలు ఈ సైకిల్ ట్రాక్పైకి వస్తున్నాయి.
పర్యవేక్షణ కొరవడి : ట్రాక్ కింద నీడ ఉండటం వల్ల స్థానికులు కొందరు ప్రైవేటు కార్యక్రమాలకు విచ్చలవిడిగా వాడుకుంటున్నారు. సైకిల్ ట్రాక్ మీద హెచ్ఎండీఏ నుంచి కనీస పర్యవేక్షణ లేదనే విమర్శలు పెద్ద ఎత్తున వినిపిస్తున్నాయి. ఏదైనా ఒత్తిడితో వెనక్కి తగ్గుతున్నారనే ఆరోపణలు కూడా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. గేదెలు, ఆవులు, మేకలు నేరుగా ట్రాక్పైకి వస్తున్నాయి. సైక్లింగ్ చేసే వారికి ఇవన్నీ చాలా ఇబ్బందిగా మారాయి.
ట్రాక్కు ఓ వైపు పచ్చదనం : సాధారణ సైకిల్ ట్రాక్ మాదిరిగా కాకుండా దీనిని అత్యంత ఆధునిక వసతులతో తీర్చిదిద్దారు. దక్షిణ కొరియాలోని డేజియాన్ నుంచి సెజోంగ్ నగరాల మధ్య 32 కిలో మీటర్ల పరిధిలో ఆధునిక వసతులతో ఉన్న సైకిల్ ట్రాక్ను హెచ్ఎండీఏ అధికారులు అప్పట్లో పరిశీలించి వచ్చారు. అదే పద్ధతిలో హైదరాబాద్ నగరంలోని ఔటర్ రింగ్రోడ్డుకు ఇరువైపులా దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ట్రాక్కు ఓ వైపు పచ్చదనాన్ని కూడా తీర్చిదిద్దారు.
సైక్లిస్టులకు రక్షణగా సోలార్ ప్యానెల్స్ : సోలార్ ప్యానెల్స్ వర్షం, ఎండ, విపరీత వాతావరణ పరిస్థితుల నుంచి సైక్లిస్టులకు రక్షణను కల్పిస్తాయి. రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్ నుంచి వారికి చాలా భద్రత లభిస్తుంది. అంతేకాదు ఫుడ్ కోర్టులు, సీసీ కెమెరాలు, తాగునీరు, సైకిల్ రిపేర్ షాపులు కూడా ఈ ట్రాక్ వెంట అందుబాటులో ఉన్నాయి. సైక్లిస్టులకు రాత్రి సమాయాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సోలార్ ప్యానెళ్ల ద్వారా ఉత్పత్తి అయిన విద్యుత్తో ప్రకాశవంతమైన లైట్లు పని చేస్తాయి. దీంతో కరెంట్ ఖర్చు ఏమాత్రం ఉండదు. 25 ఏళ్లపాటు నిర్మాణ సంస్థే దీన్ని నిర్వహించడంతో పాటు విద్యుత్ శాఖకు తక్కువ ధరకే కరెంట్ను విక్రయిస్తుందని హెచ్ఎండీఏ అధికారులు తెలిపారు.
ట్రాక్ను ఇకనైనా పర్యవేక్షండి, కాపాడండి : అత్యంత ఆధునిక సౌకర్యాలతో దాదాపు రూ.100 కోట్లతో నిర్మించిన సైకిల్ ట్రాక్ను ఇప్పటినుంచైనా పర్యవేక్షించాలని నెటిజన్లు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. ప్రైవేటు వ్యక్తులు తమకు ఇష్టం వచ్చినట్లు సైకిల్ ట్రాక్పై వ్యవహరిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. మున్సిపల్, హెచ్ఎండీఏ శాఖల ఉన్నతాధికారులు స్పందించి సైక్లిస్టులకు ట్రాక్పై ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా చూడాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
Buffaloes on Cycle Track Viral Video : నానక్రాంగూడ సైకిల్ ట్రాక్పై గేదెల ర్యాంప్వాక్.. వీడియో వైరల్