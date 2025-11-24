అమల్లోకి 'హిల్ట్' పాలసీ - ఇక బహుళ వినియోగ జోన్లుగా పారిశ్రామిక భూములు
బహుళ వినియోగ జోన్లుగా పారిశ్రామిక భూములు - పరిశ్రమల శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జీవో విడుదల - పాత పరిశ్రమల స్థానంలో కొత్త జీవనశైలి, వాణిజ్య కేంద్రాలు
Published : November 24, 2025 at 7:32 AM IST
Hilt Policy in Hyderabad : హైదరాబాద్ పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లోని భూములను బహుళ వినియోగ జోన్లుగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పాలసీని అమల్లోకి తెచ్చింది. హైదరాబాద్ మరింత ఆధునిక, సమతుల అభివృద్ధిని సాధించడమే లక్ష్యంగా నూతన పారిశ్రామిక భూముల వినియోగ విధానాన్ని తీసుకొచ్చినట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పాలసీ : రాష్ట్ర పారిశ్రామిక రంగాన్ని మరింత ప్రగతిలోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రజా ప్రభుత్వం నడుం బిగించింది. అందులో భాగంగా హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పాలసీని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. అందుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనను ఇటీవల రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించగా, తాజాగా పరిశ్రమల శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్కుమార్ జీవో విడుదల చేశారు.
ఓఆర్ఆర్ లోపల, సమీపంలో మొత్తం 22 పారిశ్రామికవాడల్లో 9,292 ఎకరాల భూమిని గుర్తించగా, ఇందులో చదును చేసినది 4,740 ఎకరాలుగా నిర్ధారించారు. పారిశ్రామిక ప్రాంతాల వారీగా టీజీఐఐసీ గజం రేటు ఎంత ఉంది? సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ రేటు ఎంత ఉంది? అనేది జీవోలో పేర్కొన్నారు. ఈ నూతన పాలసీని ప్రభుత్వం ఎందుకు తీసుకొచ్చింది? దీనివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేమిటి? మార్గదర్శకాలు ఏమిటి తదితరాలను ఈ ఉత్తర్వుల్లో వివరించారు.
బహుళ వినియోగ జోన్లుగా మార్చడమే లక్ష్యం : గతంలో ఏర్పాటు చేసిన పారిశ్రామిక ఎస్టేట్లు, పార్కులు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మధ్యలో ఉండటంతో పర్యావరణ, సామాజిక-ఆర్థిక సమస్యలు తీవ్రమవుతున్నాయి. వాటిని పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం హిల్ట్ పాలసీ ఆమోదించింది. ఆ విధానంతో పాత పరిశ్రమల స్థానంలో కొత్త జీవనశైలి, వాణిజ్య కేంద్రాలు రాబోతున్నాయి. ఔటర్ రింగ్రోడ్డు లోపల సమీపంలో ఖాళీగా ఉన్న, ఆర్థికంగా నష్టాల్లో ఉన్న పారిశ్రామిక భూములను బహుళ వినియోగ జోన్లుగా మార్చడం దీని లక్ష్యం. ఇక్కడ రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్లు, ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్లు, కమర్షియల్ కార్యాలయాలు, రిటైల్ సెంటర్లు, హోటళ్లు, స్కూళ్లు, ఆసుపత్రులు, పార్కులు, స్పోర్ట్స్-సాంస్కృతిక కేంద్రాలు, ఐటీ పార్కుల వంటివి ఏర్పాటు చేసేందుకు వీలుంటుంది.
టీజీఐఐసీ అధీనంలోని అన్ని ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్స్, పార్కులు, ఆటోనగర్లు ఓఆర్ఆర్ లోపల, సమీపంలో ఉన్న స్వతంత్ర పారిశ్రామిక యూనిట్లకు ఈ పాలసీ వర్తించనుంది. డెవలప్మెంట్ ఇంపాక్ట్ ఫీజు వసూలు చేయనున్నారు. ఈ ఫీజులో భూ వినియోగ మార్పిడి ఛార్జీలు కలిసి ఉంటాయి. 25 శాతం మొత్తం టీజీఐఐసీ ఖాతాలో ఉంచి, ఆ ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి ఉపయోగిస్తారు. మిగిలింది రాష్ట్ర ఖజానాకు జమ చేయనున్నారు.
ఈ పాలసీ ఎక్కడెక్కడ వర్తిస్తుందంటే :
- టీజీఐఐసీ/ ఐఏఎల్ఏ అధీనంలోని అన్ని ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్స్, పార్కులు, ఆటో నగర్లు
- ఓఆర్ఆర్ లోపల, సమీపంలో ఉన్న స్వతంత్ర (స్టాండ్ ఎలోన్) పారిశ్రామిక యూనిట్లు
డెవలప్మెంట్ ఇంపాక్ట్ ఫీజు ఇలా : ఈ ఫీజు ఒక్కసారి మాత్రమే ఉంటుంది. 80 అడుగుల కంటే తక్కువ రోడ్డు ఉన్న ప్లాట్లకు ప్రస్తుత ఎస్ఆర్వో రేటులో 30 శాతం ఉంటుంది.
- 80 అడుగులు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రోడ్డు ఉన్న ప్లాట్లకు ఎస్ఆర్వో రేటులో 50 శాతం ఉంటుంది.
- ఈ ఫీజులో భూ వినియోగ మార్పిడి (సీఎల్యూ) ఛార్జీలు కలిసి ఉంటాయి.
ఆదాయం ఎలా వినియోగిస్తారంటే :
- హెచ్ఎండీఏ/ ఎంఏయూడీ శాఖకు స్టాట్యూటరీ ఫీజులు
- 25 శాతం మొత్తం టీజీఐఐసీ ఖాతాలో ఉంచి, ఆ ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి ఉపయోగిస్తారు. మిగిలినది రాష్ట్ర ఖజానాకు పంపుతారు.
- టీజీఐఐసీ వైస్ ఛైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఈ పాలసీకి అవసరమైన ఆపరేషనల్ గైడ్లైన్స్ త్వరలో తయారు చేసి ప్రభుత్వానికి సమర్పిస్తారు.
