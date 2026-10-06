ఇళ్ల విక్రయాల్లో హైదరాబాద్ జోరు - రెండు శాతం వృద్ధి రేటు నమోదు
ఈ ఏడాది మొదటి తొమ్మిది నెలల్లో గృహ విక్రయాలు 2శాతం వృద్ది చెంది 29,125 యూనిట్లకు చేరిందని నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా నివేదిక తెలిపింది. దేశంలోని 8 నగరాల్లో ఇళ్ల అమ్మకాల సరళిని పేర్కొంది.
Published : October 6, 2026 at 9:21 AM IST
Housing Sales Rise in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో ఇళ్లు, కార్యాలయ స్థలాలకు డిమాండ్ కొనసాగుతోంది. 2026లో మొదటి తొమ్మిది నెలల్లో నగరంలో ఇళ్ల అమ్మకాల్లో 2 శాతం వృద్ధి నమోదై 29,125 యూనిట్లకు చేరింది. 2025 ఇదే సమయంలో నమోదైన 28,649 యూనిట్లతో పోలిస్తే 2 శాతం పెరుగుదల నమోదైంది. 2018 తర్వాత ఏ సంవత్సరంలోనైనా మొదటి తొమ్మిది నెలల్లో నమోదైన అత్యధిక సంఖ్య ఇదే కావడం విశేషం. ప్రముఖ అంతర్జాతీయ ప్రాపర్టీ కన్సల్టెన్సీ సంస్థ 'నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా' భారతీయ నివాస గృహాల మార్కెట్పై తన తాజా విశ్లేషణలో ఈ వివరాలను వెల్లడించింది.
హైదరాబాద్లో పెరిగిన ఇళ్ల అమ్మకాలు
దేశవ్యాప్తంగా 8 నగరాల్లో మొత్తం 1,41,198 గృహాల విక్రయాలు జరగ్గా, అందులో హైదరాబాద్ వాటా 15 శాతం (21,474 యూనిట్లు)గా ఉంది. 8 ప్రధాన మార్కెట్లలో నివాస గృహాల విక్రయాలు 2026లోని మొదటి తొమ్మిది నెలల్లో 2,58,238 యూనిట్ల వద్ద స్థిరంగా ఉన్నాయి. (గత ఏడాది ఇదే కాలంతో దాదాపు సమానం) మారుతున్న మార్కెట్ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, సొంత ఇల్లు కలిగి ఉండాలనే ఆసక్తి స్థిరంగా కొనసాగుతోందని ఈ గణాంకాల ద్వారా అర్థమవుతుంది.
2026 మూడో త్రైమాసికంలో 92,549 యూనిట్లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇది అంతకు ముందు ఏడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 4 శాతం ఎక్కువ. ఇన్వెంటరీ (అమ్ముడుపోని గృహాల నిల్వ) క్రమంగా పెరుగుతున్నప్పటికీ, డెవలపర్లు విక్రయాలకు అనుగుణంగా సరఫరాను సమన్వయం చేసుకుంటున్నారని నివేదిక సూచిస్తోంది. 2026 మూడో త్రైమాసికంలో కూడా విక్రయాల కంటే కొత్తగా విడుదలైన యూనిట్ల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటం కొనసాగింది.
|అమ్మకాలు
|ప్రారంభాలు
|నగరం
|9 నెలల్లో అమ్ముడైన యూనిట్లు
|పెరుగుదల(శాతం)
|యూనిట్లు
|పెరుగుదల
|ముంబయి
|72,804
|1 శాతం
|72,673
|13 శాతం
|బెంగళూరు
|43,140
|5 శాతం
|53,142
|4 శాతం
|పుణె
|36,402
|0
|44,672
|7 శాతం
|ఎన్సీఆర్
|35,574
|-11 శాతం
|33,948
|-5 శాతం
|హైదరాబాద్
|29,125
|2 శాతం
|32,577
|6 శాతం
|అహ్మదాబాద్
|14,300
|2 శాతం
|16,745
|1 శాతం
|చెన్నై
|13,871
|2 శాతం
|14,639
|-7 శాతం
|కోల్కత్తా
|13,022
|4 శాతం
|11,503
|-2 శాతం
|దేశవ్యాప్తంగా
|258,238
|0
|279,899
|4 శాతం
|ఆధారం
|నైట్ ఫ్రాంక్ రీసెర్చ్
రూ.కోటి కంటే ఎక్కువ విలువైన ఇళ్ల అమ్మకాలు
హైదరాబాద్ నివాస గృహాల మార్కెట్ ప్రీమియం గృహాల వైపు మళ్లింది. 2026లో మొదటి తొమ్మిది నెలల్లో రూ.1 కోటి కంటే ఎక్కువ ధర కలిగిన ఇళ్లు మొత్తం అమ్మకాల్లో 74 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నాయని నైట్ ఫ్రాంక్ రీసెర్చ్ నివేదిక పేర్కొంది. అంతకు ముందు ఏడాది ఇది 68 శాతంగా ఉండేది. ఈ విభాగంలో అమ్మకాలు ఏడాది ప్రాతిపదికన 10 శాతం పెరిగి 21,474 యూనిట్లకు చేరాయని తెలిపింది.
సొంతింటి కోసం ఫ్లాట్కు అడ్వాన్స్ ఇస్తున్నారా? - మూడోవంతు మోసాలే చేస్తున్నారట జాగ్రత్త!
'జీసీసీ'లకు కేంద్రంగా హైదరాబాద్ - ఈ 3 దక్షిణాది నగరాల్లోనే ఎక్కువ