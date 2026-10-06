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ఇళ్ల విక్రయాల్లో హైదరాబాద్​ జోరు - రెండు శాతం వృద్ధి రేటు నమోదు

ఈ ఏడాది మొదటి తొమ్మిది నెలల్లో గృహ విక్రయాలు 2శాతం వృద్ది చెంది 29,125 యూనిట్లకు చేరిందని నైట్​ ఫ్రాంక్​ ఇండియా నివేదిక తెలిపింది. దేశంలోని 8 నగరాల్లో ఇళ్ల అమ్మకాల సరళిని పేర్కొంది.

Housing Sales Rise in Hyderabad
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 6, 2026 at 9:21 AM IST

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Housing Sales Rise in Hyderabad : హైదరాబాద్​ నగరంలో ఇళ్లు, కార్యాలయ స్థలాలకు డిమాండ్ కొనసాగుతోంది. 2026లో మొదటి తొమ్మిది నెలల్లో నగరంలో ఇళ్ల అమ్మకాల్లో 2 శాతం వృద్ధి నమోదై 29,125 యూనిట్లకు చేరింది. 2025 ఇదే సమయంలో నమోదైన 28,649 యూనిట్లతో పోలిస్తే 2 శాతం పెరుగుదల నమోదైంది. 2018 తర్వాత ఏ సంవత్సరంలోనైనా మొదటి తొమ్మిది నెలల్లో నమోదైన అత్యధిక సంఖ్య ఇదే కావడం విశేషం. ప్రముఖ అంతర్జాతీయ ప్రాపర్టీ కన్సల్టెన్సీ సంస్థ 'నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా' భారతీయ నివాస గృహాల మార్కెట్‌పై తన తాజా విశ్లేషణలో ఈ వివరాలను వెల్లడించింది.

హైదరాబాద్​లో పెరిగిన ఇళ్ల అమ్మకాలు

దేశవ్యాప్తంగా 8 నగరాల్లో మొత్తం 1,41,198 గృహాల విక్రయాలు జరగ్గా, అందులో హైదరాబాద్ వాటా 15 శాతం (21,474 యూనిట్లు)గా ఉంది. 8 ప్రధాన మార్కెట్లలో నివాస గృహాల విక్రయాలు 2026లోని మొదటి తొమ్మిది నెలల్లో 2,58,238 యూనిట్ల వద్ద స్థిరంగా ఉన్నాయి. (గత ఏడాది ఇదే కాలంతో దాదాపు సమానం) మారుతున్న మార్కెట్ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, సొంత ఇల్లు కలిగి ఉండాలనే ఆసక్తి స్థిరంగా కొనసాగుతోందని ఈ గణాంకాల ద్వారా అర్థమవుతుంది.

2026 మూడో త్రైమాసికంలో 92,549 యూనిట్లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇది అంతకు ముందు ఏడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 4 శాతం ఎక్కువ. ఇన్వెంటరీ (అమ్ముడుపోని గృహాల నిల్వ) క్రమంగా పెరుగుతున్నప్పటికీ, డెవలపర్లు విక్రయాలకు అనుగుణంగా సరఫరాను సమన్వయం చేసుకుంటున్నారని నివేదిక సూచిస్తోంది. 2026 మూడో త్రైమాసికంలో కూడా విక్రయాల కంటే కొత్తగా విడుదలైన యూనిట్ల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటం కొనసాగింది.

అమ్మకాలుప్రారంభాలు
నగరం9 నెలల్లో అమ్ముడైన యూనిట్లుపెరుగుదల(శాతం) యూనిట్లుపెరుగుదల
ముంబయి72,8041 శాతం72,67313 శాతం
బెంగళూరు43,1405 శాతం53,1424 శాతం
పుణె36,402 044,6727 శాతం
ఎన్​సీఆర్35,574-11 శాతం33,948-5 శాతం
హైదరాబాద్ 29,1252 శాతం32,5776 శాతం
అహ్మదాబాద్14,3002 శాతం16,7451 శాతం
చెన్నై 13,8712 శాతం14,639-7 శాతం
కోల్​కత్తా13,0224 శాతం11,503-2 శాతం
దేశవ్యాప్తంగా258,2380279,8994 శాతం
ఆధారంనైట్ ఫ్రాంక్ రీసెర్చ్​

రూ.కోటి కంటే ఎక్కువ విలువైన ఇళ్ల అమ్మకాలు

హైదరాబాద్ నివాస గృహాల మార్కెట్ ప్రీమియం గృహాల వైపు మళ్లింది. 2026లో మొదటి తొమ్మిది నెలల్లో రూ.1 కోటి కంటే ఎక్కువ ధర కలిగిన ఇళ్లు మొత్తం అమ్మకాల్లో 74 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నాయని నైట్​ ఫ్రాంక్​ రీసెర్చ్​ నివేదిక పేర్కొంది. అంతకు ముందు ఏడాది ఇది 68 శాతంగా ఉండేది. ఈ విభాగంలో అమ్మకాలు ఏడాది ప్రాతిపదికన 10 శాతం పెరిగి 21,474 యూనిట్లకు చేరాయని తెలిపింది.

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హైదరాబాద్​లో ఇళ్ల అమ్మకాలు పెరుగుదల
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