రూ.100 కోట్ల భూమిని వద్దని వదిలేసిన హెచ్​ఎండీఏ? - కబ్జాకు సిద్ధమైన ప్రైవేటు వ్యక్తులు

కబ్జాదారులపై హెచ్​ఎండీఏ ఉదారత - ఒకట్రెండు ఎకరాలు పోయినా ఫర్లేదు అన్నట్లు వ్యవహారం - షెడ్లు వేసి కిరాయి వసూలు చేస్తున్న ప్రైవేటు వ్యక్తులు

HMDA no Attention on Land Encroachments
HMDA no Attention on Land Encroachments (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 17, 2025 at 3:33 PM IST

HMDA no Attention on Land Encroachments : వేల ఎకరాల భూములున్నాయి. ఒకట్రెండు ఎకరాలు పోయినా పర్లేదని హెచ్​ఎండీఏ అధికారులు ఉదారత ప్రదర్శిస్తున్నారు. కొన్ని ఎకరాల భూమి పోయినా పర్వాలేదన్న అధికారుల వైఖరిని ఆసరాగా తీసుకుని ప్రైవేట్ వ్యక్తులు అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఘట్​కేసర్​ కూడలి సమీపంలో రూ.100 కోట్ల విలువైన 3.04 ఎకరాల భూమికి సరైన కంచె వేసి రక్షణ కల్పించాల్సిన అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు.

సంబంధం లేనట్టుగా హెచ్​ఎండీఏ అధికారులు : ఈ భూమిలో ఒక చిన్న నర్సరీని ఏర్పాటు చేసి, మిగిలిన భూమికి తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నట్టుగా హెచ్‌ఎండీఏ అధికారులు వ్యవహరిస్తున్నారు. దీంతో కొందరు ప్రైవేటు వ్యక్తులు ఆ భూముల్లో షెడ్లు వేసి కిరాయికిచ్చారు. అక్కడ ఒక్కో షెడ్డు, దుకాణం నుంచి రూ. 10వేల వరకూ తీసుకుంటున్నారు. ఆ 3.04 ఎకరాల భూమి సరిహద్దులు ఎక్కడున్నాయో వారికి ఇప్పటివరకు తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది.

ఆ స్థలాన్ని సొంతం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నాలు : సర్వేనంబర్​ 580లో 3.04 ఎకరాలు గాయబ్​ ఘట్​కేసర్​ పట్టణం మీదుగా ఔటర్​ కూడలి కోసం 2 దశాబ్దాల క్రితం ప్రభుత్వం 5.28 ఎకరాలను హెచ్​ఎండీఏకు ఇచ్చింది. రెవెన్యూ అధికారులు సర్వే నం.580 లో ఆ భూములను హద్దులతో సహా ఇచ్చారు. దీనిలో 2.24 ఎకరాల్లో హెచ్​ఎండీఏ కూడలి నిర్మించింది. మిగతా 3.04 ఎకరాల స్థలాన్ని అలా వదిలేశారు. అక్కడ బాహ్యవలయ రహదారి అందుబాటులోకి రావడం, ఈ పదేళ్లలో ఉప్పల్​-ఘట్​కేసర్​ మధ్యలో రియల్​ వెంచర్లు, గేటెడ్​ కమ్యూనిటీలు పెరగడంతో ఈ స్థలాన్ని సొంతం చేసుకునేందుకు కొందరు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

వాస్తవానికి ప్రభుత్వ భూములకు హద్దులు నిర్ణయించి కంచె వేయించడం, బోర్డులు ఏర్పాటు చేయడం అధికారుల ప్రాథమిక బాధ్యత. కోట్లు విలువ చేసే ఆస్తి ఆక్రమాలకు గురవుతుంటే అధికారులు చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. 2019లో ధరణి పోర్టల్​లో కేవలం 2.24 ఎకరాలు మాత్రమే నిషేధిత జాబితాలో నమోదు కావడంతో మరి కొందరు ఈ స్థలానికి పట్టాలు సృష్టించి విక్రయించే ప్రయత్నాలు చేశారు.

కలెక్టరేట్‌కు కోరితే నిరాకరణ : ఘట్​కేసరి కూడలి వద్ద 3.04 ఎకరాల భూములు ఇవ్వాలని, ఇందులో మేడ్చల్​ జిల్లా కలెక్టర్​ కార్యాలయాన్ని నిర్మిస్తామని 5 ఏళ్ల క్రితం రెవెన్యూ అధికారులు హెచ్​ఎండీఏను సంప్రదించగా అధికారులు తిరస్కరించారు. అప్పటివరకూ మూడు ఎకరాలు తమవేనని చెప్పుకొన్న హెచ్​ఎండీఏ తర్వాత వదిలేసింది. రెవెన్యూ రికార్డుల్లో హెచ్​ఎండీఏ పేరు లేకపోవడంతో కొందరు అక్రమార్కులు స్థలాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు. అక్కడున్న స్థలం తమదేనంటూ హెచ్​ఎండీఏ ఈరోజు వరకు సూచికల బోర్డులు ఏర్పాటు చేయలేదు. కంచెనూ ఏర్పాటు చేయలేదు.

ప్రభుత్వ ఆస్తి ప్రైవేట్​ వ్యక్తుల చేతుల్లోకి : హెచ్​ఎండీఏ అధికారులు ఒకట్రెండు ఎకరాలు పోయినా ఫర్వాలేదనే వైఖరి వల్లే ప్రభుత్వానికి భారీ నష్టం కలిగిస్తుంది. ఇలా చిన్న చిన్న ఆక్రమణలతో మొదలై క్రమంగా కోట్లాది ప్రభుత్వ ఆస్తి ప్రైవేట్​ వ్యక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది. ప్రభుత్వ భూములను కాపాడేందుకు అధికారులు ఇప్పటికైనా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్నట్లుగా అధికారులు బాధ్యత లేకుండా కొనసాగితే ఇలానే ప్రభుత్వ భూములు కబ్జాకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది.

