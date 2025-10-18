ETV Bharat / state

డిపోలకే పరిమితమైన బస్సులు - డబుల్ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్న క్యాబ్​లు!

బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలు కోసం రాష్ట్రవ్యాప్త బంద్‌ - బస్సులు డిపోలకే పరిమితం కావడంతో అధికంగా ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్న ప్రైవేట్ క్యాబ్స్​ - అవస్థలు పడుతున్న ప్రయాణికులు

Heavy Fares in Cabs Due to BC Bandh
Heavy Fares in Cabs Due to BC Bandh (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 18, 2025 at 11:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Heavy Fares in Cabs Due to BC Bandh : బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలు కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీ సంఘాలు బంద్​ చేపట్టాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్​లో పలుచోట్ల ఆర్టీసీ బస్సులు డిపోలకే పరిమితమయ్యాయి. ఉప్పల్​-చెంగిచర్ల డిపోల నుంచి బస్సులు బయటకు రాకుండా నేతలు అడ్డుకుంటున్నారు. కూకట్​పల్లి బస్​ డిపోలో దాదాపు 125 ఆర్టీసీ బస్సులు నిలిచిపోవడంతో ప్రజా రవాణా పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. ఇలా బంద్​ కారణంగా రోడ్లన్నీ నిర్మానుష్యంగా మారాయి.

  • జిల్లా కేంద్రాల్లోని ఆర్టీసీ డిపోల ముందు బీసీ సంఘాలు ఆందోళనకు దిగాయి. బస్సులను డిపోల నుంచి బయటకు రాకుండా ఎక్కడికక్కడ నేతలు అడ్డుకుంటున్నారు. అంతేకాదు ఈ బంద్​లో పాల్గొని దుకాణాలు, వ్యాపార సంస్థలు మద్దతు తెలుపుతున్నాయి.
  • సికింద్రాబాద్​లో బీసీ బంద్​ కార్యక్రమంలో కంటోన్మెంట్​ ఎమ్మెల్యే గణేశ్​తో కలిసి మంత్రి కొండా సురేఖ, కాంగ్రెస్​ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
  • జూబ్లీ బస్టాండ్​ వద్ద జరిగిన ధర్నాలో బీజేపీ ఎంపీ ఈటల రాజేందర్​ పాల్గొన్నారు. అలాగే ఎంజీబీఎస్​ వద్ద తెలంగాణ బీసీ ఐకాస నేతలు బైఠాయించి బస్సులను అడ్డుకున్నారు.
  • ఉమ్మడి వరంగల్​ జిల్లాలో బంద్ కారణంగా ఆర్టీసీ బస్సులు డిపోలకే పరిమితమయ్యాయి.
  • మహబూబ్​నగర్​ ఆర్టీసీ డిపో ముందు ధర్నాలో బీఆర్​ఎస్​ నేత శ్రీనివాస్​గౌడ్​ పాల్గొన్నారు.
  • నిజామాబాద్​, వికారాబాద్​ ఆర్టీసీ డిపోల ముందు నేతలు ఆందోళనకు దిగారు.
  • మరోవైపు బంద్‌ను శాంతియుతంగా నిర్వహించుకోవాలని డీజీపీ సూచించారు.

క్యాబ్​ డ్రైవర్ల 'డబుల్' దందా : బంద్​ కారణంగా బస్సులన్నీ డిపోలకే పరిమితం కావడంతో ఉప్పల్​ రింగ్​ రోడ్డు వద్ద ప్రైవేటు క్యాబ్​ దందా సాగుతోంది. వీరంతా ప్రయాణికుల నుంచి అధికంగా ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు. దీంతో వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులు లబోదిబోమంటున్నారు. ఉప్పల్​ నుంచి హనుమకొండకు డబుల్​ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు. సాధారణ రోజుల్లో రూ.300 తీసుకుంటుండగా, ఈ రోజు మాత్రం రూ.700 వరకు వసూలు చేస్తున్నారు.

దిల్​సుఖ్​నగర్​లో ఉద్రిక్తత : బీసీ బంద్​ నేపథ్యంలో దిల్​సుఖ్​నగర్​లో ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. బీసీ సంఘాల ప్రతినిధులు పెద్దఎత్తున పాల్గొన్నారు. ఇక్కడ ఆర్టీసీ బస్​ డిపోల ఎదుట రోడ్లపై బైఠాయించి బస్సులు నడవకుండా అడ్డుకున్నారు. కాంగ్రెస్ సహా ఇతర పార్టీలు, కుల సంఘాల నేతలు, కార్యకర్తలు పెద్దఎత్తున బంద్‌లో పాల్గొన్నారు. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలంటూ నినాదాలు చేశారు. పలు ప్రైవేటు బస్సులను అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు వారిని వారించేందుకు ప్రయత్నించారు. పోలీసులు, బీసీ సంఘాల నేతలకు మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకోవడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది.

అత్యవసర సేవలు మినహా అన్ని బంద్​! : బీసీలకు రిజర్వేషన్లలో న్యాయమైన వాటా కోసం బీసీ ఐకాస చేపట్టిన బంద్​ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది. కేవలం అత్యవసర సేవలు మినహా మిగతా రంగాలన్నీ బంద్ పాటిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్​, బీజేపీ, బీఆర్​ఎస్​, సీపీఐ, సీపీఎం, టీజేఎస్​, సీపీఐఎంఎల్​ న్యూడెమోక్రసీ, మాలమహానాడు, ఆదివాసీ, మావోయిస్టు పార్టీలతో పాటు ఎమ్మార్పీఎస్​, గిరిజన, మైనార్టీ, విదార్థులు, ప్రజాసంఘాలు సైతం బంద్​కు మద్దతు ప్రకటించాయి.

ఆర్టీసీ డిపోల ముందు ధర్నా : బంద్​ కారణంగా

నేడు తెలంగాణ బంద్ - ప్రజా రవాణా రాకపోకలపై సందిగ్ధం

ఎన్నికల నిర్వహణపై ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నారో చెప్పండి - ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశం

TAGGED:

TELANGANA BC BANDH
HEAVY FARES IN CABS DUE TO BC BANDH
DHARNA IN FRONT OF RTC BUS DEPOTS
బీసీ సంఘాల ధర్నా
BC BANDH IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.