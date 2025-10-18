డిపోలకే పరిమితమైన బస్సులు - డబుల్ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్న క్యాబ్లు!
బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలు కోసం రాష్ట్రవ్యాప్త బంద్ - బస్సులు డిపోలకే పరిమితం కావడంతో అధికంగా ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్న ప్రైవేట్ క్యాబ్స్ - అవస్థలు పడుతున్న ప్రయాణికులు
Published : October 18, 2025 at 11:30 AM IST
Heavy Fares in Cabs Due to BC Bandh : బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలు కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీ సంఘాలు బంద్ చేపట్టాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో పలుచోట్ల ఆర్టీసీ బస్సులు డిపోలకే పరిమితమయ్యాయి. ఉప్పల్-చెంగిచర్ల డిపోల నుంచి బస్సులు బయటకు రాకుండా నేతలు అడ్డుకుంటున్నారు. కూకట్పల్లి బస్ డిపోలో దాదాపు 125 ఆర్టీసీ బస్సులు నిలిచిపోవడంతో ప్రజా రవాణా పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. ఇలా బంద్ కారణంగా రోడ్లన్నీ నిర్మానుష్యంగా మారాయి.
- జిల్లా కేంద్రాల్లోని ఆర్టీసీ డిపోల ముందు బీసీ సంఘాలు ఆందోళనకు దిగాయి. బస్సులను డిపోల నుంచి బయటకు రాకుండా ఎక్కడికక్కడ నేతలు అడ్డుకుంటున్నారు. అంతేకాదు ఈ బంద్లో పాల్గొని దుకాణాలు, వ్యాపార సంస్థలు మద్దతు తెలుపుతున్నాయి.
- సికింద్రాబాద్లో బీసీ బంద్ కార్యక్రమంలో కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే గణేశ్తో కలిసి మంత్రి కొండా సురేఖ, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
- జూబ్లీ బస్టాండ్ వద్ద జరిగిన ధర్నాలో బీజేపీ ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ పాల్గొన్నారు. అలాగే ఎంజీబీఎస్ వద్ద తెలంగాణ బీసీ ఐకాస నేతలు బైఠాయించి బస్సులను అడ్డుకున్నారు.
- ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో బంద్ కారణంగా ఆర్టీసీ బస్సులు డిపోలకే పరిమితమయ్యాయి.
- మహబూబ్నగర్ ఆర్టీసీ డిపో ముందు ధర్నాలో బీఆర్ఎస్ నేత శ్రీనివాస్గౌడ్ పాల్గొన్నారు.
- నిజామాబాద్, వికారాబాద్ ఆర్టీసీ డిపోల ముందు నేతలు ఆందోళనకు దిగారు.
- మరోవైపు బంద్ను శాంతియుతంగా నిర్వహించుకోవాలని డీజీపీ సూచించారు.
క్యాబ్ డ్రైవర్ల 'డబుల్' దందా : బంద్ కారణంగా బస్సులన్నీ డిపోలకే పరిమితం కావడంతో ఉప్పల్ రింగ్ రోడ్డు వద్ద ప్రైవేటు క్యాబ్ దందా సాగుతోంది. వీరంతా ప్రయాణికుల నుంచి అధికంగా ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు. దీంతో వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులు లబోదిబోమంటున్నారు. ఉప్పల్ నుంచి హనుమకొండకు డబుల్ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు. సాధారణ రోజుల్లో రూ.300 తీసుకుంటుండగా, ఈ రోజు మాత్రం రూ.700 వరకు వసూలు చేస్తున్నారు.
దిల్సుఖ్నగర్లో ఉద్రిక్తత : బీసీ బంద్ నేపథ్యంలో దిల్సుఖ్నగర్లో ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. బీసీ సంఘాల ప్రతినిధులు పెద్దఎత్తున పాల్గొన్నారు. ఇక్కడ ఆర్టీసీ బస్ డిపోల ఎదుట రోడ్లపై బైఠాయించి బస్సులు నడవకుండా అడ్డుకున్నారు. కాంగ్రెస్ సహా ఇతర పార్టీలు, కుల సంఘాల నేతలు, కార్యకర్తలు పెద్దఎత్తున బంద్లో పాల్గొన్నారు. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలంటూ నినాదాలు చేశారు. పలు ప్రైవేటు బస్సులను అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు వారిని వారించేందుకు ప్రయత్నించారు. పోలీసులు, బీసీ సంఘాల నేతలకు మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకోవడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది.
అత్యవసర సేవలు మినహా అన్ని బంద్! : బీసీలకు రిజర్వేషన్లలో న్యాయమైన వాటా కోసం బీసీ ఐకాస చేపట్టిన బంద్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది. కేవలం అత్యవసర సేవలు మినహా మిగతా రంగాలన్నీ బంద్ పాటిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్, సీపీఐ, సీపీఎం, టీజేఎస్, సీపీఐఎంఎల్ న్యూడెమోక్రసీ, మాలమహానాడు, ఆదివాసీ, మావోయిస్టు పార్టీలతో పాటు ఎమ్మార్పీఎస్, గిరిజన, మైనార్టీ, విదార్థులు, ప్రజాసంఘాలు సైతం బంద్కు మద్దతు ప్రకటించాయి.
ఆర్టీసీ డిపోల ముందు ధర్నా : బంద్ కారణంగా
