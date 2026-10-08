సింహాద్రి అప్పన్నకు భక్తుల వెండి - 1,182 కిలోలు హైదరాబాద్ మింట్కు తరలింపు
అప్పన్న ఆలయం నుంచి 1,182.846 కిలోల వెండిని హైదరాబాద్ ప్రభుత్వ మింట్కు తరలించారు. సుమారు రూ.23 కోట్ల విలువ ఉంటుందని అధికారుల అంచనా వేస్తున్నారు. శ్రీకాళహస్తికి 500 కిలోలు ఇచ్చే అంశంపైనా పరిశీలిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 9:00 AM IST
1182 KG of Silver from Appanna Temple Mint : సింహాద్రి అప్పన్న స్వామికి భక్తులు సమర్పించిన వెండి వస్తువులను కరిగించేందుకు హైదరాబాద్లోని ప్రభుత్వ మింట్కు బుధవారం తరలించారు. సింహాద్రినాథుడికి భక్తులు మొక్కుల రూపంలో వెండి వస్తువులు, సామగ్రి హుండీల్లో సమర్పించడం ఆనవాయితీ. హుండీల లెక్కింపులో భాగంగా వెండి వస్తువులను ప్రత్యేకంగా లెక్కించారు. అనంతరం వాటిని వేరుగా భద్రపరుస్తారు. ఈ విధంగా 2019 నుంచి ఇప్పటివరకు మొత్తం 1,182.846 కిలోల వెండి సమకూరింది. దీన్ని హైదరాబాద్లోని మింట్లో కరిగించి వెండి ఇటుకలుగా మార్చనున్నారు.
వెండి వస్తువులను ఇనుప పెట్టెల్లో భద్రపరిచి సీల్ చేశారు. అనంతరం కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య ప్రత్యేక వాహనంలో వీటిని హైదరాబాద్కు తరలించారు. ప్రత్యేక భద్రతా దళం సిబ్బందితో పాటు దేవస్థానం ఈవో జల్లేపల్లి వెంకటరావు, ట్రస్టీ కరక దేముడు, డిప్యూటీ ఈవో సింగం రాధ, సహాయ కమిషనర్ పల్లంరాజు, డీఈ రామరాజు, ఏఈవో శ్రీనివాసరావు తదితరులు వ్యాన్తో పాటు వాహనాల్లో వెళ్లారు. ఈ వెండి విలువ సుమారు రూ.23 కోట్లు ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
వెండి విలువతో బంగారం: హైదరాబాద్ మింట్లో వెండిని కరిగించిన తర్వాత దాని నాణ్యత, పరిమాణం, విలువను మదింపు చేయనున్నారు. కరిగించిన వెండి ద్వారా లభించే మొత్తానికి సమానమైన విలువతో బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసి దేవస్థానం పేరిట గోల్డ్ బాండ్లు కొనుగోలు చేయనున్నారు. భక్తులు సమర్పించిన విలువైన కానుకలను భద్రమైన పెట్టుబడిగా మార్చుకోవడానికి ఈ విధానం ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నారు.
శ్రీకాళహస్తికి 500 కిలోలు?: ఇదిలా ఉండగా శ్రీకాళహస్తి దేవాలయంలో తాపడం పనులకు 500 కిలోల వెండి అవసరమని సింహాచలం దేవస్థానం నుంచి కోరుతున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం కరిగించేందుకు తరలించిన వెండిని ఎంఎంటీసీ వంటి సంస్థల ద్వారా విలువ మదింపు చేయించి, నేరుగా శ్రీకాళహస్తి దేవాలయానికి విక్రయించే విధంగా ఒప్పందం చేసుకునే అంశాన్ని పరిశీలించాలని రాష్ట్ర దేవాదాయశాఖ కమిషనర్ సూచించినట్లు తెలిసింది. దీనిపై సింహాచలం దేవస్థానం అధికారులు తదుపరి నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
స్థల పురాణం: చంద్రవంశానికి చెందిన పురూరవుడు అనే రాజు విమానం మీద వెళ్తుండగా ఈ స్థలానికి ఉన్న అత్యంత ప్రశస్తమైన శక్తి ప్రభావం వల్ల పురూరవుడి విమానం క్రిందకు ఆకర్షించబడింది. అతడికి పుట్టలో కప్పబడి ఉన్న వరాహ నరసింహ స్వామి కనిపించాడు. ఆ సమయంలో ఆకాశవాణి స్వామి విగ్రహాన్ని సంవత్సరకాలం పాటు చందనంతో కప్పి ఉంచి వైశాఖ శుద్ధ తదియ రోజు మాత్రమే చందనం లేకుండా నిజరూప దర్శనం కలిగేటట్లు చేయమని పురూరవుడికి చెబుతుంది. ఆకాశవాణి పలికిన పలుకుల మేరకు పురూరవుడు వరాహ నరసింహ స్వామికి దేవాలయాన్ని నిర్మించారు. ఆరోజు మొదలు పెట్టిన సంప్రదాయం ఇప్పటికీ పాటిస్తూ స్వామి వారి విగ్రహాన్ని ఎప్పుడు చందనంతో కప్పి ఉంచుతారు. నరసింహ స్వామిలోని వేడిని చల్లార్చడానికి ఎప్పటికప్పుడు చందనంతో పూత పూస్తుంటారు.
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