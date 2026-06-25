రూ.60 లక్షల ప్యాకేజీతో గూగుల్లో జాబ్ - రికార్డ్ సృష్టించిన హైదరాబాదీ అమ్మాయి
గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్నే కెరీర్గా మార్చుకున్న తేజస్వి - గూగుల్, అమెజాన్లో రూ.లక్షల స్టైఫండ్తో ఇంటర్న్షిప్ - ఏఐతో పనిచేసే డ్రోన్ టెక్నాలజీ ప్రోగ్రామింగ్లో దిట్ట - సొంతంగా ఉత్పత్తి చేయడమే లక్ష్యమంటున్న టెకీ
Published : June 25, 2026 at 7:03 PM IST
60 Lakhs Rupees Package Google Job To Hyderabad Girl : కలలు కనడం వేరు ఆ కలలను సాకారం చేసుకోవడానికి అహర్నిశలు శ్రమించడం వేరు. చేతిలో స్మార్ట్ఫోన్, అందులో ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలు, ప్రపంచాన్ని శాసించే నైపుణ్యాలను సొంతం చేసుకోవచ్చని నిరూపించింది హైదరాబాద్కి చెందిన ఓ యువతి. ఇంజినీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న ఈ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్లో రూ.60లక్షలకు పైగా వార్షిక ప్యాకేజీతో కొలువు సాధించి అందిరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. కాలేజీ ప్లేస్మెంట్ల కోసమే ఎదురుచూడకుండా, స్వయంగా ఆన్లైన్లో అవకాశాలను వెతుక్కుంటూ అమెజాన్, గూగుల్ వంటి సంస్థల్లో ఇంటర్న్షిప్లు సాధించి ఉన్నత శిఖారాన్ని అందుకున్న తేజస్వితో ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్ నిర్వహించిన చిట్చాట్ ద్వారా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఇంజినీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉండగానే మీకు గూగుల్లో జాబ్ వచ్చింది. ఉద్యోగం వెనక మీ జర్నీ ఏంటి?
అకడమిక్తో పాటు కోడింగ్, బిహేవియర్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద కూడా దృష్టి పెట్టాను. అదనంగా ఏఐ మీద ఫోకస్ ఉంచాను. కంపెనీ పోర్టళ్లలో అప్లై చేసుకుంటూ వచ్చాను. నేను సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడే గూగుల్లో ఇంటర్న్షిప్ చేశాను. ప్రాజెక్ట్ పూర్తయ్యేలోపు నైపుణ్యాలు బాగుండటంతో ప్రీ ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ వచ్చింది.
మీకు గూగుల్లో ఉద్యోగం సాధించాలనే పట్టుదలతోనే కాలేజ్లో చేరారా? లేక చదవుతున్న క్రమంలో ఈ జాబ్ ఆఫర్ వచ్చిందా?
ముందు నుంచే గూగుల్లో చేరాలని నా డ్రీమ్. కానీ, చదువుతున్న క్రమంలో ఇది సాధ్యమవుతుందా అని అప్పుడప్పుడు సందిగ్ధంగా అనిపించేది. కానీ కోడింగ్ ప్రాక్టీస్, తల్లిదండ్రుల నుంచి ప్రోత్సాహం, టీచర్స్ గైడెన్స్, యూటూబ్ ఛానెళ్ల ద్వారా ఈ తరహా ఉద్యోగాలకు ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి, ఇంటర్వ్యూలకు ఎలా సన్నద్ధమవ్వాలో తెలుసుకొని, నా కల నెరవేర్చుకున్నాను.
ఈ ఇంటర్న్షిప్స్ కోసం మొదటి సంవత్సరం నుంచే అప్లై చేసుకోవచ్చా? లేక నిర్దిష్ట గడువు ఏమైనా ఉంటుందా?
కాలేజ్లో ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నప్పటి నుంచి కూడా చేసుకోవచ్చు. గూగుల్లో అయితే మూడు రకాల ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి. మొదటి ఏడాదిలో సాఫ్ట్వేర్ స్టూడెంట్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ఇంజినీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ (స్టెప్) ఇంటర్న్షిప్ కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు. తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ నుంచే సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్న్షిప్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇక చివరి ఏడాదిలో వింటర్ ఇంటర్న్షిప్ కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి ఏడు నుంచి ఎనిమిది నెలలు పడుతుంది. ఇంటర్వ్యూలో నెగ్గితే జాయినింగ్ ఇంటర్న్షిప్ చేసే అవకాశం వస్తుంది. వీటితో పాటు ఫుల్ టైమ్ చేయడానికి కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
మీరు అమెజాన్లో కూడా ఇంటర్న్షిప్ పూర్తి చేశారు. దీని కోసం ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు?
ప్రతి సంవత్సరం 'హ్యాక్ ఆన్' అనే ఒక హ్యాకథాన్ను అమెజాన్ సంస్థ నిర్వహిస్తుంటుంది. దాంట్లో ఫస్ట్ రౌండ్లో కోడింగ్ చేయాలి. ఇందులో నేను అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసినందుకు ఇండియాలో టాప్ 75 కోడర్స్లో ఒకరిగా నిలిచాను. ఆ తర్వాత చేసిన ఇంటర్వ్యూల్లోనూ అర్హత సాధించడంతో అమెజాన్లో కూడా ఇంటర్న్షిప్ చేసే అవకాశం లభించింది.
కాలేజీలో చేరిన విద్యార్థులే ఇంటర్న్షిప్స్ చేయొచ్చా? లేక ఎవరైనా చేయొచ్చా?
కాలేజీలో చదవుతున్నవారే కాకుండా ఎవరైనా ఫుల్ టైమ్ జాబ్గా కూడా చేసుకోవచ్చు. మనకు నైపుణ్యాలుంటే చాలు లింక్డిన్, కంపెనీ పోర్టళ్లలో ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మార్కెట్లోకి కొత్తగా వచ్చిన టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకోవాలి. అందుకు తగిన నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవాలి.
ఈ టాప్ కంపెనీల హ్యాకథాన్లలో మీరు ఏయే ప్రాజెక్టులు చేశారు?
నేను రెండు ప్రధాన ప్రాజెక్టులు చేశాను. అందులో ఏఐపై ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాను. ఏఐలో చాలా లోతైన ప్రాజెక్టులు పూర్తిచేశాను. వీటితో పాటు ఏదైనా విపత్తును సంభవించినప్పుడు ఏఐతో పనిచేసే డ్రోన్ ద్వారా సహాయం అందించేలా మరో ప్రాజెక్ట్ చేశాను. దీని ద్వారా మనుషులు వెళ్లలేని ప్రాంతాల్లో కూడా ఫస్ట్ ఎయిడ్, ఫుడ్ అందించడం, ఇతర సహాయక చర్యలు చేసేలా రూపొందించాం.
ఇలా ఉద్యోగం సాధించాలంటే ఉండాల్సిన ముఖ్యమైన నైపుణ్యాలేంటి?
టెక్నికల్, అకడమిక్ స్కిల్స్తో పాటు బిహేవియర్, కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు కూడా ఉండాలి. చాలా కంపెనీలు కోడ్ లర్నింగ్, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్లను నిర్వహిస్తుంటాయి. వాటికి అప్లై చేసుకుని మన స్కిల్స్ను మరింత మెరుగుపరచుకుంటూ ఉండాలి.
మీరు గూగుల్, అమెజాన్ ఏ విభాగంలో ఇంటర్న్షిప్ చేశారు?. వీటి మధ్య ఏవైనా తేడాలున్నాయా?
గూగుల్ నేర్చుకోవడానికి ఒక వేదికగా పనిచేస్తుంది. ఏవైనా పొరపాట్లు జరిగినా, తర్వాత జరగకుండా, ఇంకా మెరుగ్గా చేయాలన్నదానిపై దృష్టి పెడుతుంది. ఇక అమెజాన్ గ్రోత్, రిజల్ట్ త్వరగా కావాలనే కాన్సెప్ట్తో ఉంటుంది. గూగుల్లోని క్లౌడ్లో ఇంటర్న్షిప్ చేశాను. అమెజాన్లో షిప్టెక్లో పనిచేశాను. అంటే, ఆర్డర్ చేసిన ఐటమ్స్ షిప్పింగ్ ప్రాసెస్, ట్రాకింగ్ ఐడీ గురించి ఉంటుంది. గూగుల్లో సైట్ అందించిన ఆధారంగానే సమాచారం వస్తుంటుంది. దీనికి బ్యాక్ఎండ్లో చాలా కంప్యూటర్లు పని చేయాలి. నా పని వాటిని సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఆపరేట్ చేయడం.
ఎప్పుడైనా ఇబ్బందికరంగా అనిపించిందా?
ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నప్పుడు కాలేజీలో పరీక్షలు రాయడానికి చాలా ఒత్తిడిగా అనిపించింది. లీవ్ పెట్టి ఎగ్జామ్స్ క్లియర్ చేశాను. అయితే, కంపెనీ, కాలేజీల్లో రెండూ పూర్తిగా భిన్నమైన సబ్జెక్టులుంటాయి. కంపెనీకి తగినట్లు కొన్ని కొత్త అంశాలను నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది.
మీరు డెవలప్ చేసిన ప్రాజెక్టులు కంపెనీకి అప్పగించారా లేక మీరే రన్ చేస్తున్నారా?
ప్రస్తుతం మేమే నిర్వహిస్తున్నాం. మా ప్రాజెక్టు వర్క్స్లో సింగిల్గా కాకుండా దాదాపు టీమ్ మెంబర్స్గానే పనిచేస్తాం. ప్రాజెక్టులను మరింత డెవలప్ చేసి, సొంతంగా ఉత్పత్తి వరకూ తీసుకెళ్లాలన్న ఆలోచనలో ఉన్నాం.
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