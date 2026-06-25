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రూ.60 లక్షల ప్యాకేజీతో గూగుల్​లో జాబ్ - రికార్డ్ సృష్టించిన హైదరాబాదీ అమ్మాయి

గూగుల్‌ సెర్చ్‌ ఇంజిన్‌నే కెరీర్‌గా మార్చుకున్న తేజస్వి - గూగుల్, అమెజాన్​లో రూ.లక్షల స్టైఫండ్​తో ఇంటర్న్​షిప్ - ఏఐతో పనిచేసే డ్రోన్​ టెక్నాలజీ ప్రోగ్రామింగ్​లో దిట్ట - సొంతంగా ఉత్పత్తి చేయడమే లక్ష్యమంటున్న టెకీ

రూ.60లక్షల ప్యాకేజీ గూగుల్​ జాబ్ సాధించిన హైదరాబాద్ అమ్మాయి
60 Lakhs Rupees Package Google Job To Hyderabad Girl (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 25, 2026 at 7:03 PM IST

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60 Lakhs Rupees Package Google Job To Hyderabad Girl : కలలు కనడం వేరు ఆ కలలను సాకారం చేసుకోవడానికి అహర్నిశలు శ్రమించడం వేరు. చేతిలో స్మార్ట్‌ఫోన్, అందులో ఇంటర్నెట్‌ ఉంటే చాలు, ప్రపంచాన్ని శాసించే నైపుణ్యాలను సొంతం చేసుకోవచ్చని నిరూపించింది హైదరాబాద్‌కి చెందిన ఓ యువతి. ఇంజినీరింగ్ ఫైనల్‌ ఇయర్‌ చదువుతున్న ఈ టెక్‌ దిగ్గజం గూగుల్‌లో రూ.60లక్షలకు పైగా వార్షిక ప్యాకేజీతో కొలువు సాధించి అందిరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. కాలేజీ ప్లేస్‌మెంట్ల కోసమే ఎదురుచూడకుండా, స్వయంగా ఆన్‌లైన్‌లో అవకాశాలను వెతుక్కుంటూ అమెజాన్‌, గూగుల్‌ వంటి సంస్థల్లో ఇంటర్న్‌షిప్‌లు సాధించి ఉన్నత శిఖారాన్ని అందుకున్న తేజస్వితో ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్​ నిర్వహించిన చిట్‌చాట్‌ ద్వారా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

ఇంజినీరింగ్​ ఫైనల్​ ఇయర్​లో ఉండగానే మీకు గూగుల్​లో జాబ్​ వచ్చింది. ఉద్యోగం వెనక మీ జర్నీ ఏంటి?
అకడమిక్​తో పాటు కోడింగ్​, బిహేవియర్​, కమ్యూనికేషన్​ స్కిల్స్​ మీద కూడా దృష్టి పెట్టాను. అదనంగా ఏఐ మీద ఫోకస్​ ఉంచాను. కంపెనీ పోర్టళ్లలో అప్లై చేసుకుంటూ వచ్చాను. నేను సెకండ్​ ఇయర్​లో ఉన్నప్పుడే గూగుల్​లో ఇంటర్న్​షిప్​ చేశాను. ప్రాజెక్ట్ పూర్తయ్యేలోపు నైపుణ్యాలు​ బాగుండటంతో ప్రీ ప్లేస్​మెంట్ ఆఫర్ వచ్చింది.

మీకు గూగుల్​లో ఉద్యోగం సాధించాలనే పట్టుదలతోనే కాలేజ్​లో చేరారా? లేక చదవుతున్న క్రమంలో ఈ జాబ్​ ఆఫర్​ వచ్చిందా?
ముందు నుంచే గూగుల్​లో చేరాలని నా డ్రీమ్​. కానీ, చదువుతున్న క్రమంలో ఇది సాధ్యమవుతుందా అని అప్పుడప్పుడు సందిగ్ధంగా అనిపించేది. కానీ కోడింగ్​ ప్రాక్టీస్, ​తల్లిదండ్రుల నుంచి ప్రోత్సాహం, టీచర్స్​ గైడెన్స్​, యూటూబ్ ఛానెళ్ల ద్వారా ఈ తరహా ఉద్యోగాలకు ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి, ఇంటర్వ్యూలకు ఎలా సన్నద్ధమవ్వాలో తెలుసుకొని, నా కల నెరవేర్చుకున్నాను.

ఈ ఇంటర్న్​షిప్స్​ కోసం మొదటి సంవత్సరం నుంచే అప్లై చేసుకోవచ్చా? లేక నిర్దిష్ట గడువు ఏమైనా ఉంటుందా?
కాలేజ్​లో ఫస్ట్​ ఇయర్ చదువుతున్నప్పటి నుంచి కూడా చేసుకోవచ్చు. గూగుల్​లో అయితే మూడు రకాల ఇంటర్న్​షిప్స్​ ఉంటాయి. మొదటి ఏడాదిలో సాఫ్ట్​వేర్ స్టూడెంట్​ ట్రైనింగ్​ ఇన్​ ఇంజినీరింగ్​ ప్రోగ్రామ్​ (స్టెప్)​ ఇంటర్న్​షిప్​ కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు. తర్వాత సెకండ్​ ఇయర్​ నుంచే సాఫ్ట్​వేర్​ ఇంటర్న్​షిప్​ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇక చివరి ఏడాదిలో వింటర్​ ఇంటర్న్​షిప్​ కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి ఏడు నుంచి ఎనిమిది నెలలు పడుతుంది. ఇంటర్వ్యూలో నెగ్గితే జాయినింగ్​ ఇంటర్న్​షిప్​ చేసే అవకాశం వస్తుంది. వీటితో పాటు ఫుల్​ టైమ్​ చేయడానికి కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

మీరు అమెజాన్​లో కూడా ఇంటర్న్​షిప్​ పూర్తి చేశారు. దీని కోసం ఎలా ప్రిపేర్​ అయ్యారు?
ప్రతి సంవత్సరం 'హ్యాక్​ ఆన్'​ అనే ఒక హ్యాకథాన్​ను అమెజాన్​ సంస్థ నిర్వహిస్తుంటుంది. దాంట్లో ఫస్ట్​ రౌండ్​లో కోడింగ్​ చేయాలి. ఇందులో నేను అన్ని ప్రాబ్లమ్స్​ సాల్వ్​ చేసినందుకు ఇండియాలో టాప్​ 75 కోడర్స్​లో​ ఒకరిగా నిలిచాను. ఆ తర్వాత చేసిన ఇంటర్వ్యూల్లోనూ అర్హత సాధించడంతో అమెజాన్​లో కూడా ఇంటర్న్​షిప్​ చేసే అవకాశం లభించింది.

కాలేజీ​లో చేరిన విద్యార్థులే ఇంటర్న్​షిప్స్ చేయొచ్చా? లేక ఎవరైనా చేయొచ్చా?
కాలేజీలో చదవుతున్నవారే కాకుండా ఎవరైనా ఫుల్​ టైమ్​ జాబ్​గా కూడా చేసుకోవచ్చు. మనకు నైపుణ్యాలుంటే చాలు లింక్డిన్​, కంపెనీ పోర్టళ్లలో ఎప్పటికప్పుడు చెక్​ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మార్కెట్​లోకి కొత్తగా వచ్చిన టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకోవాలి. అందుకు తగిన నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవాలి.

ఈ టాప్​ కంపెనీల హ్యాకథాన్​లలో మీరు ఏయే ప్రాజెక్టులు చేశారు?
నేను రెండు ప్రధాన ప్రాజెక్టులు చేశాను. అందులో ఏఐపై ఎక్కువ ఫోకస్​ పెట్టాను. ఏఐలో చాలా లోతైన ప్రాజెక్టులు పూర్తిచేశాను. వీటితో పాటు ఏదైనా విపత్తును సంభవించినప్పుడు ఏఐతో పనిచేసే డ్రోన్​ ద్వారా సహాయం అందించేలా మరో ప్రాజెక్ట్​ చేశాను. దీని ద్వారా మనుషులు వెళ్లలేని ప్రాంతాల్లో కూడా ఫస్ట్​ ఎయిడ్​, ఫుడ్​ అందించడం, ఇతర సహాయక చర్యలు చేసేలా రూపొందించాం.

ఇలా ఉద్యోగం సాధించాలంటే ఉండాల్సిన ముఖ్యమైన నైపుణ్యాలేంటి?
టెక్నికల్​, అకడమిక్​ స్కిల్స్​తో పాటు బిహేవియర్​, కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు కూడా ఉండాలి. చాలా కంపెనీలు కోడ్​ లర్నింగ్​, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్​లను నిర్వహిస్తుంటాయి. వాటికి అప్లై చేసుకుని మన స్కిల్స్​ను మరింత మెరుగుపరచుకుంటూ ఉండాలి.

మీరు గూగుల్​, అమెజాన్​ ఏ విభాగంలో ఇంటర్న్​షిప్ చేశారు?. వీటి మధ్య ఏవైనా తేడాలున్నాయా?
గూగుల్​ నేర్చుకోవడానికి ఒక వేదికగా పనిచేస్తుంది. ఏవైనా పొరపాట్లు జరిగినా, తర్వాత జరగకుండా, ఇంకా మెరుగ్గా చేయాలన్నదానిపై దృష్టి పెడుతుంది. ఇక అమెజాన్​ గ్రోత్​, రిజల్ట్ త్వరగా కావాలనే కాన్సెప్ట్​తో ఉంటుంది. ​గూగుల్​లోని క్లౌడ్​లో ఇంటర్న్​షిప్​ చేశాను. అమెజాన్​లో షిప్​టెక్​లో పనిచేశాను. అంటే, ఆర్డర్​ చేసిన ఐటమ్స్​ షిప్పింగ్ ప్రాసెస్​, ట్రాకింగ్​ ఐడీ గురించి ఉంటుంది. గూగుల్​లో సైట్​ అందించిన ఆధారంగానే సమాచారం వస్తుంటుంది. దీనికి బ్యాక్​ఎండ్​లో చాలా కంప్యూటర్లు పని చేయాలి. నా పని వాటిని సాఫ్ట్​వేర్​ ద్వారా ఆపరేట్ చేయడం.

ఎప్పుడైనా ఇబ్బందికరంగా అనిపించిందా?
ఇంటర్న్​షిప్ చేస్తున్నప్పుడు కాలేజీ​లో పరీక్షలు రాయడానికి చాలా ఒత్తిడిగా అనిపించింది. లీవ్​ పెట్టి ఎగ్జామ్స్​ క్లియర్​ చేశాను. అయితే, కంపెనీ, కాలేజీల్లో రెండూ పూర్తిగా భిన్నమైన సబ్జెక్టులుంటాయి. కంపెనీకి తగినట్లు కొన్ని కొత్త అంశాలను నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది.

మీరు డెవలప్​ చేసిన ప్రాజెక్టులు కంపెనీకి అప్పగించారా లేక మీరే రన్​ చేస్తున్నారా?
ప్రస్తుతం మేమే నిర్వహిస్తున్నాం. మా ప్రాజెక్టు వర్క్స్​లో సింగిల్​గా కాకుండా దాదాపు టీమ్​ మెంబర్స్​గానే పనిచేస్తాం. ప్రాజెక్టులను మరింత డెవలప్​ చేసి, సొంతంగా ఉత్పత్తి వరకూ తీసుకెళ్లాలన్న ఆలోచనలో ఉన్నాం.

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60లక్షల ప్యాకేజీ గూగుల్​ జాబ్ గర్ల్
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