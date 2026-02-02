ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​కు మూడు హైస్పీడ్​ రైల్లు - 15 గంటల ప్రయాణం ఇకపై కేవలం 3.5 గంటల్లోనే!

7 హైస్పీడ్‌ రైలు కారిడార్లలో 3 హైదరాబాద్​ నుంచే ప్రారంభం - హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు, చెన్నై-ముంబయి ప్రాజెక్టులు - 350 కి.మీ. వేగాన్ని తట్టుకునేలా హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌ రైలు ప్రాజెక్టుల డిజైన్‌

Three High Speed Corridors in Hyderabad
Three High Speed Corridors in Hyderabad (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 2, 2026 at 7:33 AM IST

|

Updated : February 2, 2026 at 7:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Three High Speed Corridors in Hyderabad : మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, రవాణా వ్యవస్థల ఆధునికీకరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్నేళ్లుగా పెద్ద పీట వేస్తోంది. ఇదే క్రమంలో తాజా బడ్జెట్‌లో ప్రకటించిన హైస్పీడ్‌ రైళ్ల ప్రాజెక్టులో రాష్ట్రం కీలకంగా మారనుంది. కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ ప్రకటించిన 7 హైస్పీడ్‌ రైలు కారిడార్లలో హైదరాబాద్‌ కేంద్ర బిందువుగా మారనుంది. మూడు ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభం కానున్నాయి. హైదరాబాద్‌ నుంచి చెన్నై, బెంగళూరు, పుణే నగరాలకు ఈ ప్రాజెక్టులు చేపట్టనున్నారు. ఇవి కార్యరూపం దాల్చితే రవాణా ఆధారిత అభివృద్ధి పరుగులు పెట్టే అవకాశం ఉంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని నగరాలు, పట్టణాల మధ్య రాకపోకలు వేగవంతం కానున్నాయి.

హైస్పీడ్​ రైలుతో 3 గంటల్లోనే ప్రయాణం : దేశంలో వేగవంతమైన రైలు ప్రయాణం కోసం రాజధాని, శతాబ్ది, తాజాగా వందేభారత్‌ రైళ్లు వచ్చాయి. వందేభారత్‌ సీటింగ్‌ రైళ్ల గరిష్ఠ వేగం 150 కిలోమీటర్లు కాగా, త్వరలో ప్రవేశపెట్టనున్న స్లీపర్‌ రైలుకు ఇటీవల ట్రయల్‌ రన్‌ నిర్వహించగా 180 కిలోమీటర్ల వేగం అందుకుంది. దేశ రైలు చరిత్రలో ఇదే అత్యధిక వేగం. హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌ రైలు ప్రాజెక్టులను 350 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని తట్టుకునేలా డిజైన్‌ చేస్తున్నప్పటికీ, ఆపరేషనల్‌ స్పీడ్‌ను గంటకు 320 కిలోమీటర్లుగా నిర్ణయించారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరు, చెన్నై, పుణే నగరాలకు రైల్లో చేరుకునేందుకు 12 నుంచి 15 గంటల సమయం పడుతుండగా, హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌ కార్యరూపం దాలిస్తే 3 నుంచి మూడున్నర గంటల్లోనే చేరుకోవచ్చు. అయితే హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌లో గరిష్ఠ వేగం 350 కిలోమీటర్లు ఉన్నప్పటికీ మలుపులు, స్టాపేజీల వంటి అంశాలన్నీ పరిగణలోకి తీసుకుంటే సగటు వేగం 200 నుంచి 250 కిలోమీటర్ల మధ్య ఉండే అవకాశాలున్నాయి.

హైదరాబాద్​కు మూడు హైస్పీడ్​ రైల్లు - ఇక 15 గంటల ప్రయాణం కేవలం 3.5 గంటల్లోనే (ETV)

ప్రత్యేక రైల్వేలైన్లు ఏర్పాటు : బుల్లెట్‌ రైళ్లు అనగానే మహా నగరాల్లోనే ఆగుతాయన్న భావన ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టుల్లో చిన్న నగరాలు, జిల్లా కేంద్రాలు, పట్టణాల్లోనూ స్టాపేజీలను గుర్తించారు. రాష్ట్రంలోని నార్కట్‌పల్లి, వనపర్తి రోడ్డు, శంషాబాద్‌ వంటి పట్టణాలు, సూర్యాపేట, మహబూబ్‌నగర్, ఖమ్మం జిల్లా కేంద్రాల్లో హైస్పీడ్‌ రైళ్లు ఆగనున్నాయి. ఏపీలో చీరాల, కావలి, గూడూరు వంటి పట్టణాల్లోనూ స్టేషన్లు నిర్మించనున్నారు. హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌ పూర్తిగా గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ ప్రాజెక్టు. ప్రస్తుత రైల్వే లైన్లతో సంబంధం లేకుండా కేవలం వీటి కోసమే కొత్తగా నిర్మించనున్నారు. పశువులు, జంతువులు అడ్డు రాకుండా ఫెన్సింగ్‌ వంటి రక్షణ ఏర్పాట్లు చేస్తారు.

ఘాట్‌ ప్రాంతం ఉండటంతో ప్రత్యేక ప్రాజెక్టు! : హైదరాబాద్‌-ముంబయి హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌ సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక(డీపీఆర్)​ను ఇప్పటికే రైల్వే బోర్డుకు సమర్పించారు. అయితే తాజా కేంద్ర బడ్జెట్‌లో హైదరాబాద్‌-పుణే, పుణే-ముంబయి పేరిట రెండు హైస్పీడ్‌ కారిడార్లుగా విభజించింది. ముంబయి-పుణే మధ్య ఘాట్‌ ప్రాంతం ఉండటంతో ప్రత్యేక ప్రాజెక్టుగా చేపడుతున్నట్లు సమాచారం. ఇక హైదరాబాద్‌ -చెన్నై ఎలైన్‌మెంట్‌ను శంషాబాద్, నార్కట్‌పల్లి, సూర్యాపేట, ఖమ్మం నుంచి ఏపీలో అమరావతి మీదుగా రైల్వే శాఖ ప్రతిపాదించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఫ్యూచర్‌ సిటీ, మిర్యాలగూడ ప్రాంతం నుంచి అమరావతి వైపు ప్రతిపాదించింది. వీటిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌ డీపీఆర్‌ అప్పగింత : రైల్వే బోర్డుకు డీపీఆర్​ సమర్పించేందుకు నెలాఖరు వరకు సమయం ఉంది. హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు మార్గంలో శంషాబాద్, మహబూబ్‌నగర్, వనపర్తి రోడ్‌ మీదుగా రైల్వే శాఖ హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌ను ప్రతిపాదించింది. మన్ననూరు, శ్రీశైలం మార్గంలో చేపట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూచించినప్పటికీ ఈ మధ్యలో పెద్ద పట్టణాలు, నగరాలు లేకపోవడంతో పాటు టైగర్‌ రిజర్వు ఉండటంతో మహబూబ్‌నగర్‌ మీదుగా ఎలైన్‌మెంట్‌ ఖరారు కానున్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రాజెక్టు డీపీఆర్​ సమర్పించేందుకు సైతం మార్చి నెలాఖరు వరకు సమయం ఉంది.

ఈ ప్రాజెక్టులతో భారీగా ఉపాధి అవకాశాలు : తాజా ప్రాజెక్టులతో హైదరాబాద్‌కు బెంగళూరు, చెన్నై, ముంబై వంటి మెట్రో నగరాలతో పాటు మధ్యలోని నగరాలకు వేగవంతమైన కనెక్టివిటీ అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ ప్రాజెక్టులతో భారీగా ఉపాధి అవకాశాలు రానుండగా, భూసేకరణ చిక్కులు, రూ.లక్షల కోట్ల వ్యయం వంటి అంశాల నేపథ్యంలో పూర్తయ్యేందుకు చాలా ఏళ్లు పట్టే అవకాశం ఉంది. హైస్పీడ్‌ కారిడార్లకు భారీ వ్యయం కానుండగా, పూర్తిగా ఏసీ కోచ్‌లే ఉంటాయి. ఈ రైళ్ల టికెట్‌ ధరలు సైతం భారీగానే ఉండే అవకాశం ఉంది.

తెలంగాణకు హైస్పీడ్ రైళ్లు - 3 కారిడార్ల ఏర్పాటుకు గ్రీన్​సిగ్నల్

చర్లపల్లి టు తిరువనంతపురం - తెలంగాణకు మరో అమృత్‌ భారత్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైలు

Last Updated : February 2, 2026 at 7:52 AM IST

TAGGED:

HYDERABAD HIGH SPEED RAIL HUB
HIGH SPEED TRAINS IN HYDERABAD
3 HIGH SPEED TRAIN CORRIDORS IN HYD
హైదరాబాద్​కు హైస్పీడ్ రైల్లు
HIGH SPEED CORRIDORS IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.