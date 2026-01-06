ఫాల్కన్ గ్రూపు ఎండీ అమర్దీప్ అరెస్ట్ - పట్టుకున్న తెలంగాణ సీఐడీ పోలీసులు
ఫాల్కన్ ఎండీ అమర్దీప్పై లుకౌట్ నోటీసులు - ఆయనను అరెస్ట్ చేసిన సీఐడీ పోలీసులు - గల్ఫ్ నుంచి ముంబయికి అమర్దీప్ - అదుపులోకి తీసుకున్న ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు
Published : January 6, 2026 at 1:16 PM IST
Falcon Group MD Amardeep arrest in Hyderabad : దేశంలో సంచలనం సృష్టించిన ఫాల్కన్ గ్రూప్(క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్) కేసులో ఫాల్కన్ ఎండీ అమర్దీప్ను తెలంగాణ సీఐడీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఇప్పటికే అమర్దీప్పై లుకౌట్ నోటీసులు జారీ అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో ముంబయిలో ఆయనను సీఐడీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో గల్ఫ్ నుంచి ఆయన ముంబయికి చేరుకోవడంతో ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకొని తెలంగాణ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. డిజిటల్ డిపాజిట్ల పేరిట అమర్దీప్ రూ.850 కోట్లు దారి మళ్లించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. యాప్ ఆధారిత డిపాజిట్లతో ఫాల్కన్ సంస్థ భారీ కుంభకోణానికి తెర తీసింది. స్కామ్ వెలుగులోకి రాగానే అమర్దీప్ దంపతులు దుబాయ్కి చెక్కేశారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే సీఈవో, అమర్దీప్ సోదరుడిని అధికారులు అరెస్టు చేశారు.
ప్రైవేట్ జెట్ సీజ్ : మరోవైపు ఈ కేసులో ఈడీ కూడా దర్యాప్తు వేగవంతం చేసింది. మనీలాండరింగ్ కోణంలో ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఫాల్కన్ గ్రూప్ సీఎండీ అమర్దీప్ కుమార్కు చెందిన హకర్ 800ఏ బిజినెస్ జెట్ను జప్తు చేసింది. ఈ జెట్ శుక్రవారం శంషాబాద్కు వచ్చినట్లు అందిన సమాచారం మేరకు ఈడీ బృందం విమానాశ్రయానికి వెళ్లి విచారణ చేపట్టింది.
రూ.14 కోట్లతో కొనుగోలు : అమర్దీప్నకు చెందిన ప్రైవేట్ ఛార్టర్ కంపెనీ ప్రిస్టేజ్ జెట్స్కు చెందిన జెట్లో అత్యవసర వైద్యం నిమిత్తం ఒక రోగిని లండన్ నుంచి హైదరాబాద్కు తీసుకొచ్చినట్లు గుర్తించారు. తాము ప్రిస్టేజ్ జెట్స్ నుంచి జెట్ను అద్దెకు తీసుకున్నట్లు రోగి సహాయకులు తెలిపారు. మూడు దశాబ్దాల కిందట తయారైన ఎనిమిది సీట్లున్న ఈ జెట్ను 2024లో రూ.14 కోట్లకు అమర్దీప్ కంపెనీ కొనుగోలు చేసింది. ఇందులోనే అమర్దీప్కుమార్ మరొకరితో కలిసి దేశం దాటి ఉంటాడని వారు అనుమానిస్తున్నారు. అతను గత ఏడాది జనవరి 22న దుబాయ్కి వెళ్లినట్లు ఇప్పటికే సైబరాబాద్ పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. సీజ్ చేసిన ఈ జెట్ విమానాన్ని ఈ నెల 9న వేలం వేయనున్నట్లు ఈడీ వెల్లడించింది. ఈ విమానం అమ్మడం ద్వారా వచ్చిన మొత్తాన్ని బాధితులకు ఇవ్వనున్నట్లు ఈడీ పేర్కొంది.
ఫాల్కన్ గ్రూపు సీఓఓ అరెస్టు : అంతకు ముందు ఈ కేసులో ఫాల్కన్ గ్రూపు సీఓఓ ఆర్యన్సింగ్ ఛాబ్రాను అరెస్టు చేశారు. పంజాబ్లోని బఠిండాలో ఓ గురుద్వారాలో అతను తలదాచుకున్నట్లు సీఐడీ ప్రత్యేక బృందం గుర్తించి అక్కడి వెళ్లి పట్టుకుంది. అనంతరం ట్రాన్సిట్ వారెంటుపై ఆదివారం హైదరాబాద్కు తీసుకువచ్చి జ్యుడిషియల్ రిమాండుకు తరలించారు. కంపెనీ తరఫున బాధితుల నుంచి రూ.14.35 కోట్లను ఆర్యన్సింగ్ వసూలు చేశారు. వాటిలో నుంచి రూ.1.62 కోట్లు తన వ్యక్తిగత ఖాతాల్లోకి మళ్లించుకున్నట్లు విచారణలో తేలింది.
అసలేం జరిగింది : ఇన్వాయిస్ డిస్కౌంటింగ్ పేరిట వేల మంది నుంచి ఫాల్కన్ సంస్థ నిర్వాహకులు సుమారు రూ.1,700 కోట్లను వసూలు చేశారని తెలిసింది. అందులో సగం వరకు పెట్టుబడిదారులకు తిరిగి చెల్లించారు. మిగిలిన రూ.850 కోట్లను 6,979 మందికి ఇవ్వకుండా మోసగించారంటూ అందిన ఫిర్యాదుపై సైబరాబాద్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఫిబ్రవరి 15న వైస్ ప్రెసిడెంట్ పవన్కుమార్ ఓదెల, డైరెక్టర్ కావ్య నల్లూరిని సైతం అరెస్ట్ చేశారు. సైబరాబాద్ పోలీసుల ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ కోణంలో ఈడీ దర్యాప్తును ప్రారంభించింది.
ఈ క్రమంలో సైబరాబాద్ పోలీసులతో కలిసి ఈడీ ప్రస్తుతం దర్యాప్తు చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దిల్లీ, గుజరాత్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రల్లోనూ బాధితులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. మొత్తంగా వీరి సంఖ్య 9 వేల వరకు చేరుకున్నట్లు తాజాగా వెల్లడైంది. బాధితుల నుంచి కొల్లగొట్టిన సొమ్మును ఎక్కడికి మళ్లించారనే కోణంలో ఈడీ ఆరా తీస్తున్న క్రమంలో ప్రైవేట్ జెట్కు సంబంధించిన సమాచారం లభ్యం అయింది.
