ఫాల్కన్​ ఎండీ అమర్​దీప్​పై లుకౌట్​ నోటీసులు - ఆయనను అరెస్ట్​ చేసిన సీఐడీ పోలీసులు - గల్ఫ్​ నుంచి ముంబయికి అమర్​దీప్​ - అదుపులోకి తీసుకున్న ఇమిగ్రేషన్​ అధికారులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 6, 2026 at 1:16 PM IST

Falcon Group MD Amardeep arrest in Hyderabad : దేశంలో సంచలనం సృష్టించిన ఫాల్కన్​ గ్రూప్​(క్యాపిటల్​ ప్రొటెక్షన్​ ఫోర్స్​ ప్రైవేట్​ లిమిటెడ్) కేసులో ఫాల్కన్​ ఎండీ అమర్​దీప్​ను తెలంగాణ సీఐడీ పోలీసులు అరెస్ట్​ చేశారు. ఇప్పటికే అమర్​దీప్​పై లుకౌట్​ నోటీసులు జారీ అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో ముంబయిలో ఆయనను సీఐడీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో గల్ఫ్​ నుంచి ఆయన ముంబయికి చేరుకోవడంతో ఇమిగ్రేషన్​ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకొని తెలంగాణ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. డిజిటల్​ డిపాజిట్ల పేరిట అమర్​దీప్​ రూ.850 కోట్లు దారి మళ్లించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. యాప్​ ఆధారిత డిపాజిట్లతో ఫాల్కన్​ సంస్థ భారీ కుంభకోణానికి తెర తీసింది. స్కామ్​ వెలుగులోకి రాగానే అమర్​దీప్​ దంపతులు దుబాయ్​కి చెక్కేశారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే సీఈవో, అమర్​దీప్​ సోదరుడిని అధికారులు అరెస్టు చేశారు.

ప్రైవేట్​ జెట్​ సీజ్​ : మరోవైపు ఈ కేసులో ఈడీ కూడా దర్యాప్తు వేగవంతం చేసింది. మనీలాండరింగ్​ కోణంలో ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఫాల్కన్​ గ్రూప్​ సీఎండీ అమర్​దీప్​ కుమార్​కు చెందిన హకర్​ 800ఏ బిజినెస్​ జెట్​ను జప్తు చేసింది. ఈ జెట్​ శుక్రవారం శంషాబాద్​కు వచ్చినట్లు అందిన సమాచారం మేరకు ఈడీ బృందం విమానాశ్రయానికి వెళ్లి విచారణ చేపట్టింది.

రూ.14 కోట్లతో కొనుగోలు : అమర్​దీప్​నకు చెందిన ప్రైవేట్​ ఛార్టర్​ కంపెనీ ప్రిస్టేజ్​ జెట్స్​కు చెందిన జెట్​లో అత్యవసర వైద్యం నిమిత్తం ఒక రోగిని లండన్​ నుంచి హైదరాబాద్​కు తీసుకొచ్చినట్లు గుర్తించారు. తాము ప్రిస్టేజ్​ జెట్స్​ నుంచి జెట్​ను అద్దెకు తీసుకున్నట్లు రోగి సహాయకులు తెలిపారు. మూడు దశాబ్దాల కిందట తయారైన ఎనిమిది సీట్లున్న ఈ జెట్​ను 2024లో రూ.14 కోట్లకు అమర్​దీప్​ కంపెనీ కొనుగోలు చేసింది. ఇందులోనే అమర్​దీప్​కుమార్​ మరొకరితో కలిసి దేశం దాటి ఉంటాడని వారు అనుమానిస్తున్నారు. అతను గత ఏడాది జనవరి 22న దుబాయ్​కి వెళ్లినట్లు ఇప్పటికే సైబరాబాద్​ పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. సీజ్​ చేసిన ఈ జెట్​ విమానాన్ని ఈ నెల 9న వేలం వేయనున్నట్లు ఈడీ వెల్లడించింది. ఈ విమానం అమ్మడం ద్వారా వచ్చిన మొత్తాన్ని బాధితులకు ఇవ్వనున్నట్లు ఈడీ పేర్కొంది.

ఫాల్కన్​ గ్రూపు సీఓఓ అరెస్టు : అంతకు ముందు ఈ కేసులో ఫాల్కన్​ గ్రూపు సీఓఓ ఆర్యన్​సింగ్​ ఛాబ్రాను అరెస్టు చేశారు. పంజాబ్​లోని బఠిండాలో ఓ గురుద్వారాలో అతను తలదాచుకున్నట్లు సీఐడీ ప్రత్యేక బృందం గుర్తించి అక్కడి వెళ్లి పట్టుకుంది. అనంతరం ట్రాన్సిట్​ వారెంటుపై ఆదివారం హైదరాబాద్​కు తీసుకువచ్చి జ్యుడిషియల్​ రిమాండుకు తరలించారు. కంపెనీ తరఫున బాధితుల నుంచి రూ.14.35 కోట్లను ఆర్యన్​సింగ్​ వసూలు చేశారు. వాటిలో నుంచి రూ.1.62 కోట్లు తన వ్యక్తిగత ఖాతాల్లోకి మళ్లించుకున్నట్లు విచారణలో తేలింది.

అసలేం జరిగింది : ఇన్వాయిస్​ డిస్కౌంటింగ్​ పేరిట వేల మంది నుంచి ఫాల్కన్​ సంస్థ నిర్వాహకులు సుమారు రూ.1,700 కోట్లను వసూలు చేశారని తెలిసింది. అందులో సగం వరకు పెట్టుబడిదారులకు తిరిగి చెల్లించారు. మిగిలిన రూ.850 కోట్లను 6,979 మందికి ఇవ్వకుండా మోసగించారంటూ అందిన ఫిర్యాదుపై సైబరాబాద్​ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఫిబ్రవరి 15న వైస్​ ప్రెసిడెంట్​ పవన్​కుమార్​ ఓదెల, డైరెక్టర్​ కావ్య నల్లూరిని సైతం అరెస్ట్​ చేశారు. సైబరాబాద్​ పోలీసుల ఎఫ్​ఐఆర్​ ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ కోణంలో ఈడీ దర్యాప్తును ప్రారంభించింది.

ఈ క్రమంలో సైబరాబాద్​ పోలీసులతో కలిసి ఈడీ ప్రస్తుతం దర్యాప్తు చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దిల్లీ, గుజరాత్​, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రల్లోనూ బాధితులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. మొత్తంగా వీరి సంఖ్య 9 వేల వరకు చేరుకున్నట్లు తాజాగా వెల్లడైంది. బాధితుల నుంచి కొల్లగొట్టిన సొమ్మును ఎక్కడికి మళ్లించారనే కోణంలో ఈడీ ఆరా తీస్తున్న క్రమంలో ప్రైవేట్​ జెట్​కు సంబంధించిన సమాచారం లభ్యం అయింది.

