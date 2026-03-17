మొయినాబాద్‌ డ్రగ్స్‌ కేసు - మాదకద్రవ్యాలను వాడటం వారికి ఇదే మొదటిసారి కాదా?

మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో తలెత్తుతున్న కొత్త అనుమానాలు - మాదకద్రవ్యాలను వాడకం ఇదే మొదటిసారి కాదా? - పుట్టా మహేశ్, నమిత్శర్మల నమూనాల్లో ఇతర డ్రగ్స్ అవశేషాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 10:58 AM IST
Moinabad Drug Case Latest Updates: తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాద్లోని మొయినాబాద్ ఫౌంహౌస్లో జరిగిన డ్రగ్స్ పార్టీలో సరికొత్త అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. పోలీసుల దాడిలో దొరికిన ఎంపీ పుట్టా మహేశ్, నమిత్శర్మల పరీక్ష నమూనాలో ఇతర డ్రగ్స్ అవశేషాలు సైతం ఉండటం దీనికి మరింత బలం చేకూర్చింది. దీని ప్రకారం వారికి గతంలో కూడా మాదకద్రవ్యాలను వినియోగించే అలవాటు ఉండొచ్చని పోలీసు అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ప్రధానంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యే రోహిత్రెడ్డి ఫాంహౌస్లో పట్టుబడిన ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్తో సహా అతని స్నేహితుడైన నమిత్శర్మల మత్తు చరిత్ర పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది. డ్రగ్స్ ఉపయోగించే అలవాటు వీరికి గతంలోనూ ఉన్నట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. దిల్లీకి చెందిన నమిత్శర్మ అదే విధంగా ఏలూరు ఎంపీ మహేశ్ల నుంచి సేకరించిన నమూనాల్లో ఇతర మాదకద్రవ్యాల అవశేషాలు సైతం లభించడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని చెబుతున్నారు. నిజానికి కేసు దర్యాప్తుతో దీనికి సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ మాదకద్రవ్యాల సరఫరాను గుర్తించేందుకు అవకాశాలు ఉన్న ఉద్దేశంతోనే పోలీసులు ఈ గత విషయాలను ఒక్కొక్కటిగా వెలికితీస్తున్నారు.
డ్రగ్స్ వాడకం ఇదే మొదటి సారా? మొయినాబాద్ ఫాంహోస్ పార్టీలో మాదకద్రవ్యాలను వినియోగించలేదని నిందితులు ముందు అడ్డంగా బుకాయించినా సరే పోలీసులు నిర్వహించిన పరీక్షల్లో మాత్రం మొత్తం 11 మందిలో ఆరుగురికి పాజిటివ్ వచ్చింది. ఇందులో నమిత్శర్మ నుంచి సేకరించిన నమూనాలో యాంఫిటమిన్, మెథా యాంఫిటమిన్, కొకైన్ అవశేషాలు లభ్యమయ్యాయి. ఇక ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ నమూనాలో ప్రధానంగా యాంఫిటమిన్, మెథా యాంఫిటమిన్ అవశేషాలు లభించాయి. అంతేకాకుండా మిగిలిన నలుగురు సైతం కొకైన్ను వినియోగించినట్లు నిర్ధరణ అయింది. అదే విధంగా పోలీసుల విచారణలో నేను శిమ్లా నుంచి కొకైన్ తీసుకొచ్చానని బెంగళూరుకు చెందిన కౌషిక్ రవి వెల్లడించడం గమనార్హం.
ముఖ్యంగా పోలీసుల అధికారులు నిర్వహించిన సోదాల్లోనూ కొకైన్ మినహాయించగా ఇతర డ్రగ్స్ అవశేషాలేవీ అక్కడ దొరకలేదు. అయితే, నమిత్శర్మ, ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ల నమూనాల్లో ఇతర మాదకద్రవ్యాల అవశేషాలు లభ్యమయ్యాయి. దీని ప్రకారం వీరు ఇరువురూ వీటిని శనివారం జరిగిన పార్టీలో తీసుకున్నారా లేక అంతకుముందేమైనా వినియోగించారా అనేది మాత్రం తదుపరి నిర్వహించబోయే దర్యాప్తులో తెలుస్తుందని అధికారులు అన్నారు. దాంతో వీటన్నింటినీ నిశితంగా పరిశీలించినట్లయితే మొయినాబాద్ రోహిత్రెడ్డి ఫాంహౌస్లో దొరికిన వారందరికి కూడా గత కొంతకాలంగా మాదకద్రవ్యాలను వినియోగించే అలవాటు అనేది ఉన్నట్లుగా పోలీసు యంత్రాంగం ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తుండటం గమనార్హం.
కౌశిక్ రవి వెల్లడి : వ్యాపార పనుల నిమిత్తం తాను శిమ్లాకు వెళ్లినపుడు మొత్తం రూ. 15,000 పెట్టి కొకైన్ కొనుగోలు చేసినట్లు కౌశిక్ రవి పోలీసులకు వెల్లడించాడు. ఘటనా స్థలంలో 0.26 గ్రాములను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆపై దీనిపై పరీక్షలను నిర్వహించినప్పుడు ఇందులో ముఖ్యంగా ఆరుగురు మత్తుపదార్ధాలను ఉపయోగించగా అందులో మొత్తం ఐదుగురు కొకైన్ను వాడినట్లు నిర్దారణ అయింది. ఇక సాధారణంగా దేశీయ మార్కెట్లో గ్రాము కొకైన్ విలువ రూ. 10,000 వరకు ఉంటుంది. వీటన్నింటినీ పరిశీలిస్తే కౌశిక్ రవి చెప్పిన లెక్కల ప్రకారం గ్రామున్నర కొకైన్ తీసుకొచ్చి ఉండాలి. కానీ ఐదుగురు అప్పటికే ఉపయోగించడం గమనించాల్సిన విషయం. అయితే ఇందులో ఉపయోగించని కొకైన్ కొంత దొరికింది.
తప్పించుకునే ఉద్దేశంతోనే! కొకైన్ను ఐదుగురు వినియోగించిన అనంతరం సైతం ఇంకొంచెం మిగిలి ఉన్నట్లయితే కౌశిక్ రవి చెప్పిన దానికంటే ఇంకాస్త ఎక్కువే తెచ్చి ఉంటారని పోలీసులు పలు రకాలైన అనుమానాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒకవేళ కొకైన్ 20 గ్రాముల కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో లభ్యమైనా లేదా వినియోగించినట్లు రుజువైనా నిందితులను మాత్రం చట్టప్రకారం అరెస్టు చేసే అధికారం ఉంది. ఒకవేళ దీనిని తప్పించుకునే ఉద్దేశంతో తక్కువ మోతాదు తెచ్చామని చెప్పారేమోనని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
