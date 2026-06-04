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డేటా సెంటర్ హబ్'గా "హైదరాబాద్" అవతరణ - క్యూ కడుతున్న అంతర్జాతీయ సంస్థలు

డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటులో ముంబై తర్వాత స్థానం హైదరాబాద్​దే - ఐటీకే పరిమితం కాకుండా అన్ని రంగాల్లో కీలకంగా రూపాంతరం - భాగ్యనగరాన్ని అవకాశాల హబ్​గా భావిస్తున్న అంతర్జాతీయ సంస్థలు

Hyderabad Second Data Center Hu
Hyderabad Second Data Center Hu (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 4, 2026 at 4:15 PM IST

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Hyderabad is the Data Center Hub : భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న డేటా సెంటర్ల మార్కెట్లలో ఒకటిగా హైదరాబాద్‌ అవతరించింది. ఒక్క ఐటీ రంగానికే పరిమితం కాకుండా పలు రకాల మౌలిక సదుపాయాలకు కేంద్రంగానూ భాగ్యనగరం రూపాంతరం చెందుతోంది.

ముంబై తర్వాత హైదరాబాద్‌ : 2022లో 60.9 మెగావాట్ల (ఎండబ్ల్యూ) వద్ద ఉన్న డేటా సెంటర్ల సామర్థ్యం 2025 నాటికి 151.4 మెగావాట్లకు చేరుకుంది. మరో 1.9 గిగావాట్ల సామర్థ్యం గల ప్రాజెక్టులు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయని, ఈ విషయంలో ముంబై తర్వాత స్థానం హైదరాబాద్‌దేనని స్థిరాస్తి సేవల సంస్థ నైట్‌ ఫ్రాంక్‌ ఇండియా తన నివేదిక "ఇండియా డేటా సెంటర్‌ మార్కెట్‌ అప్‌డేట్‌ 2025"లో వెల్లడించింది.

డేటా సెంటర్లకు ఆదర్శవంతమైన కేంద్రం : అధిక వ్యయ మహానగర ప్రాంతాలతో పోలిస్తే, డేటా సెంటర్లకు హైదరాబాద్ అత్యంత అనుకూలమైన ప్రదేశంగా మారింది. ప్రకృతి వైపరీత్యాల నుంచి నగరానికి ఉన్న రక్షణ, దాని ప్రయోజనకరమైన భౌగోళిక పరిస్థితులు ఈ నగరం ప్రాథమిక బలాలుగా నివేదిక హైలైట్ చేస్తుంది. గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు (జీపీయూ) లిక్విడ్ కూలింగ్ టెక్నాలజీలకు మద్దతు ఇచ్చే ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు ఈ రంగానికి మరింత ప్రోత్సాహాన్నిస్తాయని నివేదిక పేర్కొంది. అదానీ కానెక్స్​, ఎన్‌టీటీ వంటి కంపెనీలు నగరంలో తమ కార్యకలాపాలను వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయని నైట్ ఫ్రాంక్ సూచించింది.

ప్రధాన గమ్యస్థానంగా మారిన హైదరాబాద్ : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ అంతర్జాతీయ కార్పొరేషన్లు, తమ కార్యకలాపాలకు అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్న కేంద్రంగా ఈ నగరాన్ని గుర్తించాయి. తమ డేటా సెంటర్లను స్థాపించడానికి హైదరాబాద్‌ను ఒక ప్రధాన గమ్యస్థానంగా ఎంచుకుంటున్నాయి. మైక్రోసాఫ్ట్ ఈ సంవత్సరం తన ఇండియా సౌత్ సెంట్రల్ డేటా సెంటర్‌ను ప్రారంభించనుంది. అయితే ఇప్పటికే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ మూడు జోన్‌లను నిర్వహిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ కంపెనీ 46 శాతం మార్కెట్ వాటాను కలిగి ఉంది. ఒరాకిల్ దేశవ్యాప్తంగా విస్తరణ వ్యూహంలో భాగంగా హైదరాబాద్‌లో ఒక కొత్త డేటా సెంటర్‌ను ఏర్పాట్లు చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది.

2025 నాటికి ఏడు నగరాల్లో 1.6 గిగావాట్లు : భారతదేశ డేటా సెంటర్ మార్కెట్ ఒక కీలక దశకు చేరుకుందని నైట్ ఫ్రాంక్ పేర్కొంది. 2025 చివరి నాటికి, ముంబై, ఢిల్లీ, చెన్నై, కోల్‌కతా, పుణె, హైదరాబాద్‌తో సహా ఏడు ప్రధాన భారతీయ నగరాల మార్కెట్లలో ప్రత్యక్ష ఐటీ సామర్థ్యం 1.6 గిగావాట్లను మించిపోతుందని అంచనా. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఏఐ, డేటా నిబంధనలలోని పురోగతి కారణంగా డేటా సెంటర్ రంగం అపూర్వమైన వృద్ధిని సాధిస్తోంది. 2024లో, దేశవ్యాప్తంగా 361.6 మెగావాట్ల కొత్త సామర్థ్యం అందుబాటులోకి వచ్చింది. 2025 నాటికి ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగి, 371.5 మెగావాట్లకు చేరింది.

"భారతదేశ డేటా సెంటర్ల రంగం సంప్రదాయ ఐటీ హబ్​లకే పరిమితం కాకుండా, కొత్త ప్రాంతాలకూ విస్తరిస్తుండటం ప్రత్యేకంగా ఉంది" — శిశిర్ బైజల్, సీఎండీ, నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా

మైక్రోసాఫ్ట్​ భారీ డేటా సెంటర్ : హైదరాబాద్​లో మైక్రోసాఫ్ట్ కంపేనీ భారీ డేటా సెంటర్​ను ఏర్పాటు చేయనుంది. అందుకోసం సమీపంలోని షాద్​నగర్​లో 41 ఎకరాలు, మేకగూడలో 22 ఎకరాలు, చందన్​వెల్లిలో 53 ఎకరాల స్థలంలో మైక్రోసాఫ్ట్​ తమ డేటా సెంటర్ల సముదాయానికి నిర్మించడానికి పూనుకుంది. దక్షిణ భారత ఐటీ హబ్ అయిన హైదరాబాద్​లో ఈ భారీ డేటా సెంటర్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని మైక్రోసాఫ్ట్​ ఇండియా, దక్షిణాసియా అధ్యక్షుడు పునీత్ చందోక్ ఓ ఈవెంట్​లో వెల్లడించారు.

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