'నిశ్శబ్దంగా పెరుగుతున్న కిడ్నీ వ్యాధి - తెలియకపోతే ప్రమాదం, తెలిస్తే నివారణ'

నిశ్శబ్దంగా పెరుగుతున్న కిడ్నీ వ్యాధి - తెలియకపోతే ప్రమాదం తెలిస్తే నివారణ - అవగాహన కోసం కిమ్స్​ గచ్చిబౌలి ఆధ్వర్యంలో సైక్లోథాన్​ నిర్వహణ

KIMS Hospitals Hyderabad Cyclothon
KIMS Hospitals Hyderabad Cyclothon (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 4, 2026 at 4:08 PM IST

3 Min Read
KIMS Hospitals Hyderabad Cyclothon : కిడ్నీ వ్యాధుల పట్ల ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని కిమ్స్​ గ్రూప్​ ఆఫ్​ హాస్పిటల్స్​ సీఎండీ డా.భాస్కర్​రావు సూచించారు. కిమ్స్​ హాస్పిటల్స్​ గచ్చిబౌలి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సైక్లోథాన్​ను ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం మారుతున్న జీవన శైలిలో భాగంగా అనేక రకాలైన సమస్యలు వస్తున్నాయని తెలిపారు. ఈ మధ్య చిన్న పిల్లల్లో కూడా షుగర్​ వ్యాధి వస్తుందన్నారు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ క్రమం తప్పకుండా హెల్త్​ చెకప్​ చేసుకోవాలని సూచించారు.

అనంతరం గచ్చిబౌలి కిమ్స్​ హాస్పిటల్స్​ సీనియర్​ కన్సల్టెంట్​ నెఫ్రాలజిస్ట్​ అండ్​ కిడ్నీ ట్రాన్స్​ప్లాంట్​ ఫిజీషియన్​ డాక్టర్​ శ్రీకాంత్​ బత్తిని మాట్లాడుతూ, పాలీసిస్టిక్​ కిడ్నీ వ్యాధి అనేది ఒక జన్యుపరమైన కిడ్నీ వ్యాధి అని పేర్కొన్నారు. ఇది ప్రతి 1000 మందిలో ఒకరికి వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. ఈ వ్యాధిలో కిడ్నీల్లో అనేక చిన్న చిన్న ద్రవంతో నిండిన సంచులు(సిస్టులు) ఏర్పడి, కాలక్రమేణా కిడ్నీల పరిమాణం పెరిగి, వాటి సహజమైన పనితీరును దెబ్బతీస్తాయని వివరించారు. సరైన సమయంలో గుర్తించకపోతే, ఇది కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్​కు దారి తీయవచ్చని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యాధి నిశ్శబ్దంగా పెరుగుతోందని ఆందోళన చెందారు. దీనిపై ప్రజల్లో అవగాహన రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నారు.

KIMS Hospitals Hyderabad Cyclothon
సైక్లోథాన్ (ETV Bharat)

"పీకేడీ వల్ల అధిక రక్తపోటు, తరచూ మూత్ర నాళ ఇన్ఫెక్షన్లు, కడుపు లేదా వెన్నునొప్పి, లివర్​లో సిస్టులు, కిడ్నీ పనితీరు క్రమంగా తగ్గిపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. దీనిలో ఆటోసోమల్​ డామినెంట్​ పీకేడీ అంటే ఎక్కువగా పెద్దలలో కనిపించే రకం. కుటుంబ చరిత్ర ఉన్నవారిలో ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. అలాగే ఆటోసోమల్​ రిసెసివ్​ పీకేడీ చాలా అరుదైనది. శిశువులు లేదా చిన్న పిల్లలలో కనిపిస్తుంది. ఈ వ్యాధి తెలియకపోతే చాలా ప్రమాదానికి గురవుతారు. ఒకవేళ తెలిస్తే నివారణ చేయవచ్చు." - డాక్టర్​ శ్రీకాంత్​ బత్తి, సీనియర్​ కన్సల్టెంట్​ నెఫ్రాలజిస్ట్​ అండ్​ కిడ్నీ ట్రాన్స్​ప్లాంట్​ ఫిజీషియన్​

లివర్​, ప్రేగులు, గుండె, మెదడుపై ప్రభావం : ఈ వ్యాధి కిడ్నీలనే కాకుండా లివర్​, గుండె కవాటాలు, ప్రేగులను, మెదడులోని రక్తనాళాలపై ప్రభావం చూపుతుందని డాక్టర్​ శ్రీకాంత్​ బత్తి అన్నారు. దీంతో మెదడులోని రక్తనాళాలు పగిలిపోయే ప్రమాదం ఉందన్నారు. ఈ వ్యాధి ఉన్న కుటుంబాలకోసం ప్రత్యేకమైన పీకేడీ క్లినిక్​ను దేశంలో మొదటిసారిగా కిమ్స్​ గచ్చిబౌలితో మొదలుపెట్టామని తెలిపారు. జన్యుపరమైన వ్యాధి అయినప్పటికీ, ఆధునిక సంతానోత్పత్తి విధానాలతో దీనిని తర్వాతి తరానికి సంక్రమించకుండా ఆపవచ్చన్నారు. ఈ వ్యాధిని పురోగతిని తగ్గించడానికి ఉత్తమమైన మందులు కూడా కిమ్స్​ గచ్చిబౌలిలో అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు. ముందు తరాలకు వ్యాపించకుండా అరికట్ట వచ్చని పేర్కొన్నారు.

రక్తపోటును నియంత్రించడం, సరైన ఆహార నియమాలు పాటించడం, నొప్పి, ఇన్​స్ఫెక్షన్లకు సమయానుకూల చికిత్స, నిపుణుల పర్యవేక్షణ వంటి చర్యలతో వ్యాధి తీవ్రతను నెమ్మదింపజేయవచ్చని ఆయన వివరించారు. కిడ్నీ పూర్తిగా పని చేయకపోతే డయాలిసిస్​ లేదా కిడ్నీ మార్పిడి అవసరం అవుతుందన్నారు. దీనికోసం ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడానికి హైదరాబాద్​ సైక్లిస్ట్​ గ్రూప్​ సహకారంతో కిమ్స్​ ఆసుపత్రి గచ్చిబౌలి ఆధ్వర్యంలో ఈ సైక్లోథాన్​ నిర్వహించామన్నారు.

KIMS Hospitals Hyderabad Cyclothon
విజయకేతనం (ETV Bharat)

అనంతరం గచ్చిబౌలి కిమ్స్​ హాస్పిటల్స్ అసోసియేట్​ మెడికల్​ డైరెక్టర్​ డాక్టర్​ అంకిత చావ్లా మాట్లాడుతూ, ఆసియాలో తొలి పాలిసిస్టిక్​ కిడ్నీ డిసీజ్​(పీకేడీ) క్లినిక్​గా కిమ్స్​ ఆసుపత్రులు సమాజంలో అవగాహన పెంపొందించేందుకు తమ వంతు కృషి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. పీకేడీపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడం ద్వారా త్వరిత నిర్ధారణ సాధ్యమవుతుందని, బాధితులకు అధునాతన చికిత్సలను సబ్సిడీ ధరల్లో అందిస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ క్లినిక్​లో ఇప్పటికే నమోదు చేసుకున్న అనేక మంది రోగులు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతున్నారని, వారి ఆరోగ్య స్థితిలో గణనీయమైన మెరుగుదల కనిపిస్తోందని ఆమె పేర్కొన్నారు.

గచ్చిబౌలి నుంచి ఖజాగూడ ఓఆర్​ఆర్​ జంక్షన్​ వరకు మారథాన్​ : ఈ సైక్లోథాన్​ కిమ్స్​ హాస్పిటల్స్​, గచ్చిబౌలి నుంచి ఖాజాగూడ ఓఆర్​ఆర్​ జంక్షన్​ వరకు సాగింది. ఈ కార్యక్రమంలో కిమ్స్​ ఆసుపత్రులు, గచ్చిబౌలి ఎగ్జిక్యూటివ్​ డైరెక్టర్​ డా.ఆదర్శ్​ అన్నపురెడ్డి, మిస్టర్​ గుంజన్​ యూవీ(సీఓఓ, కిమ్స్​ హాస్పిటల్స్​, గచ్చిబౌలి), నెఫ్రాలజిస్ట్​ డా.స్వర్ణలత, సీనియర్​ నెఫ్రాలజిస్ట్​ డా.శ్రీనివాస్​ బొప్పరాజు, డా.ప్రసన్నతో పాటు నగరానికి చెందిన పలువురు ప్రముఖ వైద్యులు, హైదరాబాద్​ సైక్లిస్ట్స్ గ్రూప్​ సభ్యులు, కిమ్స్​ ఆసుపత్రుల సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

