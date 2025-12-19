ETV Bharat / state

ఐబొమ్మ నేరకథాచిత్రమ్​లో ఎవరీ 'ప్రహ్లాద్​ కుమార్'​? - పోలీసులకు అంతుచిక్కని మిస్టరీ!

సినిమాల పైరసీ వ్యవహారం కేసులో పోలీసుల దర్యాప్తు ముమ్మరం - మూడోసారి ఇమంది రవిని కస్టడీలోకి తీసుకున్న హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు - మూడు కేసుల్లో విచారించేందుకు ఇటీవల అనుమతించిన నాంపల్లి కోర్టు

Ibomma Ravi Police Custody
Ibomma Ravi Police Custody (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 19, 2025 at 2:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ibomma Ravi Police Custody : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన సినిమా పైరసీ వ్యవహారం కేసులో ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమంది రవిని హైదరాబాద్‌ సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులు మూడోసారి కస్టడీకి తీసుకున్నారు. మూడు కేసుల్లో నాలుగు రోజుల చొప్పున 12 రోజుల పాటు విచారించేందుకు నాంపల్లి కోర్టు అనుమతించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే చంచల్‌గూడ జైలులో ఉన్న రవిని గురువారం మధ్యాహ్నం సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు తమ కస్టడీకి తీసుకున్నారు. తొలి రోజు విచారణలో ప్రసాద్, ప్రహ్లాద్‌ అనే ఇద్దరి పేర్లు కీలకంగా మారాయి. ఏపీలోని విశాఖపట్నంనకు చెందిన ప్రసాద్‌ అనే వ్యక్తి రవికి పదో తరగతి స్నేహితుడని తేలింది. ఇటీవల ప్రసాద్‌ను విచారించిన పోలీసులు అతడు చెప్పిన వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేశారు.

ఆ విషయంలో ఇంకా వీడని మిస్టరీ : సినిమాల అక్రమ పైరసీ వ్యవహారం కేసులో ఇమంది రవి గురించి పలు విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చినప్పటికీ, ప్రహ్లాద్‌ కుమార్‌ గురించి మాత్రం ఇంకా ఆచూకీ చిక్కలేదు. తొలిసారి పోలీసు కస్టడీలో రవిని ప్రశ్నించినప్పుడు అమీర్‌పేటలో కోచింగ్‌ తీసుకునే సమయంలో పరిచయం అయ్యాడని చెప్పాడు. రెండోసారి విచారణలో ఆయన ఎవరో తెలియదని తెలిపాడు. ప్రహ్లాద్‌ పేరుతోనే ఐబొమ్మ రవి ఆధార్, పాన్‌కార్డు, డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సుతో పాటు కరీబియన్‌ దీవుల్లోని సెయింట్‌ కిట్స్‌ అండ్‌ నేవిస్‌ దేశ పౌరసత్వాన్ని తీసుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. సినిమా పైరసీ వెబ్​సైట్​ ఐబొమ్మను అతడి పేరుతోనే రిజిస్టర్‌ చేయించాడు.

విచారణలో పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి : ఇమంది రవిని పోలీసులు ఇప్పటికే పలుమార్లు కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించారు. ఈ సందర్భంగా పలు ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. గత విచారణల్లో తాను చూపిస్తున్న సినిమా అవ్వడం కారణంగా ఐ-బొమ్మ అని పెట్టినట్లు తెలిపాడు. బొమ్మను ఇంటర్నెట్‌లో చూపిస్తున్నందుకే ఐబొమ్మ అని పేరు పెట్టానని పోలీసుల విచారణలో పేర్కొన్నాడు. మరో వెబ్​సైట్ బప్పంకు ఐబొమ్మకు సుప్రీమ్ అనే అర్థం వచ్చేలా పెట్టినట్లుగా విచారణలో తెలిసింది.

తాను అప్‌లోడ్ చేసిన సినిమాలన్నీ దాదాపు టెలిగ్రామ్‌ నుంచి తీసుకున్నవేనని పోలీసుల విచారణలో ఇమంది రవి స్పష్టం చేశాడు. మరికొన్ని సినిమాలు బయటి వ్యక్తుల నుంచి కొనుగోలు చేసినట్లుగా చెప్పాడు. మరో వెబ్‌సైట్‌కు బలపం పేరు పెట్టాలని అనుకున్నానని, అది డొమైన్‌లో సాంకేతిక సమస్యతో 'ఎల్‌' అక్షరం తీసి బప్పంగా మార్చినట్లు చెప్పాడు. కేసు తీవ్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని పోలీసులు నిందితుడి నుంచి కీలక వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. రవి నివాసంలో స్వాధీనం చేసుకున్న హార్డ్‌ డిస్క్‌లు, కంప్యూటర్లు, బ్యాంకు అకౌంట్ల వివరాలను అతని ఎదురుగా ఉంచి పోలీసులు గతంలో ప్రశ్నించినట్లుగా తెలిసింది.

అసలేంటీ ఐబొమ్మ కేసు : కొత్తగా విడుదలైన సినిమాలు, వెబ్​సిరీస్​లను అక్రమంగా పైరసీ చేసి, ఐబొమ్మ వెబ్​సైట్​లో పెట్టారనేది ప్రధాన ఆరోపణ. దీనివల్ల సినీ రంగానికి తీవ్ర నష్టం వాటిళ్లిందని చలనచిత్ర రంగ ప్రముఖులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుమేరకు పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలోనే ఏపీలోని విశాఖపట్నానికి చెందిన రవిని అరెస్టు చేశారు. అతడి నుంచి పలు హార్డ్​డిస్క్​లు సహా, ల్యాప్​టాప్​లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 21 వేల సినిమాలు ఇమంది రవి హార్డ్‌ డిస్క్‌లో ఉన్నట్లుగా సీపీ సజ్జనార్ కొద్ది రోజుల క్రితం​ వెల్లడించారు. 1972లో విడుదలైన గాడ్‌ఫాదర్‌ నుంచి మొన్న వచ్చిన ఓజీ సినిమా వరకు అందులో ఉన్నాయని చెప్పారు. రూ.20 కోట్లు పైరసీ ద్వారా సంపాదించాడని ఓ ప్రెస్​మీట్​లో పోలీసులు తెలిపిన విషయం విదితమే. ఈ కేసులో పురోగతి సాధించేందుకు ఇమంది రవిని పోలీసులు కస్టడీలోకి తీసుకుని పలు అంశాలపై ప్రశ్నిస్తున్నారు. విచారణలో మరిన్ని విషయాలు తెలియాల్సి ఉంది.

'మామా హైదరాబాద్​ వచ్చా - మందేద్దాం రా' - ఫ్రెండ్​కు మెసేజ్​ చేసి దొరికిపోయాడిలా!

ఐబొమ్మ నామకరణం వెనుక ఇంత కథ ఉందా? - పోలీసు కస్టడీలో వివరించిన ఇమంది రవి

TAGGED:

MOVIE PIRACY CASE IN TELANGANA
I BOMMA RAVI POLICE CUSTODY
I BOMMA CASE LATEST UPDATES
ఐబొమ్మ రవి పోలీస్ కస్టడీ
IBOMMA RAVI POLICE CUSTODY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.