సైబర్ క్రైమ్ పోలీసుల ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ - 16 రాష్ట్రాల్లో 104 మంది అరెస్టు
మ్యూల్ ఖాతాదారులు, బ్యాంకు అధికారులు అరెస్టు - నిందితుల నుంచి రూ.36 లక్షలు, 204 సెల్ఫోన్లు, 141 సిమ్లు స్వాధీనం - నిందితుల నుంచి 152 బ్యాంకు పాస్ పుస్తకాలు, 26 ల్యాప్టాప్లు స్వాధీనం
Published : February 24, 2026 at 8:53 PM IST
Cyber Crime Police Operation Octopus : ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ పేరిట హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసుల ప్రత్యేక ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. ఏక కాలంలో 16 రాష్ట్రాల్లో 104 మంది నిందితులను అరెస్టు చేశారు. ఇందులో నిందితులుగా మ్యూల్ ఖాతాదారులు, సరఫరాదారులు, బ్యాంకు అధికారులు ఉన్నారు. నిందితుల నుంచి రూ.36 లక్షల నగదు, 152 బ్యాంకు పాస్ పుస్తకాలు, 26 ల్యాప్టాప్లు, 204 సెల్ఫోన్లు, 141 సిమ్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
తీవ్రంగా పరిగణించి ఆపరేషన్కు రూపకల్పన : ఇటీవల కాలంలో పెట్టుబడుల పేరుతో మోసాలు, ట్రేడింగ్ ఫ్రాడ్స్, డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో అమాయక ప్రజలను భయపెట్టి వారి కష్టార్జితాన్ని అవలీలగా దోచుకుంటున్న ఘటనలు పెరగడంసైబర్ నేరగాళ్లు ప్రజల నమ్మకాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని, వారిని మానసికంగా వేధిస్తూ బ్యాంక్ ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తున్న ఘటనలు నమోదవుతున్నాయి. ఈ అంశాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన పోలీసులు ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ పేరు మీదుగా చర్యలు చేపట్టారు.
OPERATION OCTOPUS— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC) February 24, 2026
Hyderabad Police dismantles Pan-India cyber fraud syndicate in a major crackdown
104 arrested across 16 States
Mule account holders, accounts suppliers, bank officials apprehended for complicity
₹36 Lakhs in Cash & 200+ Mobile Phones Seized
The… pic.twitter.com/dzor3ONjah
ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ పేరిట హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైం పోలీసులు దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక ఆపరేషన్ నిర్వహించడం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. భారీ సైబర్ క్రైమ్ నెట్వర్క్ను హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైం పోలీసులు ఛేదించారు. మొత్తం 16 రాష్ట్రాల్లో దాడులు నిర్వహించి 104 మంది నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్టు చేశారు.
10 రోజుల పాటు ఏకకాలంలో దాడులు : అరెస్టైన వారిలో మ్యూల్ అకౌంట్ ఖాతాదారులు, అకౌంట్ సరఫరాదారులు, బ్యాంక్ అధికారులు ఉన్నారు. నిందితుల నుంచి రూ.36 లక్షల నగదుతో పాటు 234 డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 32 ప్రత్యేక బృందాలు 10 రోజుల పాటు ఏక కాలంలో ఈ దాడులు నిర్వహించారు. మహారాష్ట్ర, దిల్లీ, రాజస్థాన్, పశ్చిమ బెంగాల్, కర్ణాటక, ఉత్తరప్రదేశ్, గుజరాత్, హర్యానా, పంజాబ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, అస్సాం, మధ్యప్రదేశ్, బీహార్, ఉత్తరాఖండ్, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లోని సైబర్ నేరాల హాట్స్పాట్లలో ఈ దాడులు జరిగాయి.
దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన కేసులతో సంబంధాలు : ఇందులో భాగంగా బాధితుల సొమ్మును మళ్లించడానికి ఉపయోగించిన 151 మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాలను పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితుల్లో 86 మంది మ్యూల్ ఖాతాదారులు, 17 మంది ఖాతా సరఫరాదారులు, నేరగాళ్లతో కుమ్మక్కై నకిలీ ఖాతాలను తెరవడంలో సహకరించిన బంధన్ బ్యాంకుకు చెందిన రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ స్థాయి వంటి వ్యక్తులు అరెస్టైన వారిలో ఉన్నారు.
నిందితులకు దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన 1,055 సైబర్ క్రైమ్ కేసులతో సంబంధం ఉందని పోలీసులు గుర్తించడం గమనార్హం. ఈ మోసాల్లో మొత్తం రూ.127 కోట్ల మేర బాధితులు నష్టపోయినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ ఆపరేషన్ మొత్తం జాయింట్ పోలీసు కమిషనర్ విజయ్ కుమార్, సైబర్ క్రైం డీసీపీ అరవింద్ బాబు పర్యవేక్షణలో కొనసాగింది. ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహించిన వారిని హైదరాబాద్ నగర పోలీసు కొత్వాల్ వీసీ సజ్జనార్ అభినందించారు.