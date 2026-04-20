9 రాష్ట్రాలు - 850 కేసులు - రూ.150 కోట్లు - భారీ సైబర్ నెట్వర్క్ను ఛేదించిన పోలీసులు
సైబర్ నేరగాళ్లపై హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసుల ఉక్కుపాదం - ఏకకాలంలో 9 రాష్ట్రాల్లో తనిఖీలు - బ్యాంక్ అధికారులు సహా 52 మంది నిందితుల అరెస్టు
Published : April 20, 2026 at 12:00 PM IST
Police Bust Cyber Gangs Hyderabad : మ్యూల్ ఖాతాలు తెరిచేందుకు సహకరిస్తున్న బ్యాంకు అధికారులే లక్ష్యంగా ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ను ప్రారంభించారు హైదరాబాద్ పోలీసులు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రేడింగ్, డిజిటల్ అరెస్ట్ సహా పలు రకాల సైబర్ మోసాలతో సామాన్యూడి నడ్డి విరుస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లపై హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. ఆక్టోపస్ 2.0లో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా సాగుతున్న భారీ సైబర్ మోసాల కీలక నెట్వర్క్ను పోలీసులు ఛేదించారు. మొత్తం 9 రాష్ట్రాల్లో సోదాలు నిర్వహించి, బ్యాంకు అధికారులు సహా 52 మంది నిందితులను అరెస్టు చేశారు.
సైబర్ నేరగాళ్లతో కుమ్మక్కైన బ్యాంకు అధికారులు : ముఠాలకు అండగా నిలుస్తున్న బ్యాంకు అధికారులే లక్ష్యంగా ఈ ఆపరేషన్ కొనసాగింది. వీరంతా పెట్టుబడి పేరుతో మోసాలు, ట్రేడింగ్ మోసాలు, డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో అమాయకులను బెదిరించి భారీగా సొమ్ము దోచుకుంటున్నారు. నిందితుల్లో 32 మంది బ్యాంకు అధికారులు, 15 మంది మ్యూల్ ఖాతాదారులు, ఐదుగురు మధ్యవర్తులు ఉన్నారు. సైబర్ నేరగాళ్లతో కుమ్మక్కైన కొందరు బ్యాంకు అధికారులు, వారి కోసం అక్రమంగా బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిచి ఇస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ఏకకాలంలో దాడులు : ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్-1లో 16 రాష్ట్రాల నుంచి 117 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారిని కస్టడీలో విచారించగా పోలీసులకు పలు కీలక అంశాలు లభ్యమయ్యాయి. వీటి ఆధారంగా ఆపరేషన్ 2.0ని పోలీసులు నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ అరవింద్ బాబు, ఏసీపీ శివ మారుతి నేతృత్వంలో 16 ప్రత్యేక బృందాలు మొత్తం 7 రోజుల పాటు తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ఏకకాలంలో దాడులు నిర్వహించారు. ఆపై ఈ సైబర్ నెట్వర్క్ను ఛేదించారు.
రూ.150 కోట్ల మేర మోసాలు : సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు మహారాష్ట్ర, దిల్లీ, రాజస్థాన్, పశ్చిమ బెంగాల్, కర్ణాటక, గుజరాత్, ఆంధ్రప్రదేశ్, బిహార్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఏకకాలంలో దాడులు నిర్వహించారు. కీలక నిందితులను, వారికి సహకరిస్తున్న బ్యాంకు అధికారులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుల నుంచి 26 మొబైల్ ఫోన్లు, 14 చెక్ బుక్స్, రెండు పెన్ డ్రైవ్లు, ఒక ల్యాప్ టాప్తో పాటు 21 షెల్ కంపెనీల స్టాంపులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కాగా దర్యాప్తులో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. బాధితుల సొమ్మును దారి మళ్లించేందుకు నేరగాళ్లు ఏకంగా 350 బ్యాంకు ఖాతాలను వినియోగించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ ఖాతాలకు దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన సుమారు 850 సైబర్ కేసులతో సంబంధం ఉందని, వీటి ద్వారా దాదాపు రూ.150 కోట్ల మేర మోసాలు జరిగినట్లు గుర్తించారు.
"సైబర్ నేరాల కట్టడిలో 'జీరో టాలరెన్స్' విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నాం. చట్టాన్ని ఉల్లంఘించే వారు ఎంతటి వారైనా ఉపేక్షించే ప్రసక్తి లేదు. కొన్ని ప్రైవేటు బ్యాంకులు కేవైసీ నిబంధనలను తుంగలో తొక్కుతూ, సరైన ధ్రువీకరణ పత్రాలు లేకుండానే ఖాతాలు తెరవడానికి అనుమతించడం వల్లే 'మ్యూల్' ఖాతాలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. బ్యాంకు అధికారుల నిర్లక్ష్యం నేరగాళ్లకు వరంగా మారుతోంది. ఇలాంటి ఉదంతాల్లో బాధ్యులైన వారిపై ఉక్కుపాదం మోపుతాం. బాధితులకు సత్వర న్యాయం చేకూర్చడమే లక్ష్యంగా దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశాం. ముఠాల్లోని కీలక వ్యక్తులను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ కొనసాగుతోంది" - సజ్జనార్, హైదరాబాద్ సీపీ
అక్రమాలకు సహకరిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు : నేరగాళ్ల ఉచ్చులో పడకుండా ప్రజలు స్వీయ నియంత్రణ పాటించాలని, అధిక లాభాల పేరుతో వచ్చే ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలను నమ్మకూడదని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ కోరారు. షేర్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్లో పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు సదరు సంస్థలకు సెబీ గుర్తింపు ఉందో లేదో సరిచూసుకోవాలని సూచించారు. దర్యాప్తు సంస్థల పేరుతో వచ్చే వీడియో కాల్స్కు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని, డిజిటల్ అరెస్టులు చేసే సంస్కృతి ఏ వ్యవస్థలోనూ లేదని స్పష్టం చేశారు. వీటితో పాటు వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాలను ఇతరులకు వాడటానికి ఇచ్చి అక్రమాలకు సహకరిస్తే, వారిని కూడా నేరస్థులుగానే పరిగణించి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
సైబర్ నేరాల ఫిర్యాదులకు : ఎవరైనా సైబర్ మోసానికి గురైతే వెంటనే 1930 నంబర్కు ఫిర్యాదు చేయాలని లేదా www.cybercrime.gov.in వెబ్సైట్లో నమోదు చేయాలని సూచించారు.
