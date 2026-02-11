డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటున్నారా? - అయితే ఏం చేయాలంటే!
62 ఏళ్ల బాధితుడి దగ్గర రూ.కోటి కాజేసిన సైబర్ నేరగాళ్లు - ప్రధాన సూత్రధారిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ తరలించిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు - ఖాతా వివరాలు ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దని సూచన
Published : February 11, 2026 at 8:03 PM IST
Man in Digital Arrest Fraud Case : ఆధునిక సాంకేతిక యుగంలో సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త కొత్త పద్ధతులతో అమాయక ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు. ఇటీవల కాలంలో డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో దేశంలో చాలా మంది బాధితులు కోట్లాది రూపాయలు కోల్పోయేలా చేస్తోంది. హైదరాబాద్కు చెందిన 62 ఏళ్ల బాధితుడు రూ.1.07 కోట్ల కోల్పోయారు. ఈ కాజేసిన కేసులో ప్రధాన సూత్రధారిని హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ తరలించారు.
వీడియో కాల్ ద్వారా నిరంతరం పర్యవేక్షణ : హైదరాబాద్ చెందిన ఓ బాధితుడికి గత ఏడాది అక్టోబర్లో అకస్మాత్తుగా ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ అధికారి అని ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. "మీ ఆధార్ కార్డు ద్వారా మనీ లాండరింగ్తో పాటు డ్రగ్స్ తరలిస్తున్నారని, వాటిపై మీ పైనా కేసు నమోదు అయ్యిందని, అలాగే అరెస్ట్ వారెంట్ ఉంది" అని బెదిరించాడు. దీంతో బాధితుడు భయపడటంతో అతడిని డిజిటల్ అరెస్ట్ చేస్తున్నామని నమ్మించి, వీడియో కాల్ ద్వారా నిరంతరం పర్యవేక్షణలో ఉంచారు. బయట ఎవరికీ చెబితే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరించారు. కేసు నుంచి బయటపడాలంటే వెరిఫికేషన్ కోసం డబ్బు డిపాజిట్ చేయాలని విచారణ అనంతరం తిరిగి ఇచ్చేస్తామని నమ్మించి, విడతల వారీగా బాధితుడి నుంచి రూ.1.07 కోట్లు వసూలు చేశారు. చివరికి తాను మోసపోయానని గ్రహించిన బాధితుడు హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసిన దర్యాప్తు చేశారు.
ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు ఉన్న గురుదీప్ సింగ్ ఢిల్లీలో ట్రావెల్తో పాటు మనీ ఎక్స్ఛేంజ్ వ్యాపారం నిర్వహిస్తుంటాడని పోలీసులు గుర్తించారు. గురుదీప్ సింగ్ తన సహచరులతో కలిసి ఓ ముఠాగా ఏర్పడి, అమాయకుల పేరుతో కరెంట్ బ్యాంక్ ఖాతాలను సేకరించారని పోలీసుల విచారణలో తెల్చారు. బాధితుల నుంచి వచ్చే డబ్బును ఈ ఖాతాల్లోకి మళ్లించి, ఆపై ప్రధాన నిందితుడికి అందజేస్తుంటాడని పోలీసుల దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే దీపక్ గెహ్లావత్, ప్రశాంత్ కుమార్లను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించామని హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ అరవింద్ బాబు వెల్లడించారు. ఏ ప్రభుత్వ సంస్థ లేదా పోలీస్ విభాగం వీడియో కాల్ ద్వారా మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయదని, అలాగే విచారించదని పోలీసులు తెలిపారు.
ఖాతా వివరాలు లేదా ఓటీపీలను ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దు : కేసుల నుంచి విముక్తి కల్పిస్తామని ఏ అధికారి ఫోన్ ద్వారా డబ్బు కోరారని పోలీసులు వివరించారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు సీబీఐ, కస్టమ్స్, క్రైమ్ బ్రాంచ్ అధికారులమని ఫోన్ చేస్తే భయపడకుండా వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని విజ్జప్తి చేస్తున్నారు. మీ బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు లేదా ఓటీపీలను ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దని పోలీసులు సూచించారు. ఎవరైనా సైబర్ మోసానికి గురైతే వెంటనే 1930 నంబర్కు కాల్ కానీ అలాగే లేదా www.cybercrime.gov.in లో ఫిర్యాదు చేయాలని పోలీసులు సూచించారు.
"బాధితుడికి తెలియని నెంబర్కి కాల్ వచ్చింది. వారు ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నామని తెలిపారు. బాధితుడితో మిమల్ని డిజిటల్ అరెస్టు చేస్తున్నామని బెదిరించారు. బాధితుడి ఆధార్ కార్డు మనీలాండరింగ్ కేసులో ఉందని చెప్పిన భయభ్రాంతులకు గురి చేశారు. బాధితుడి నుంచి రూ.1.07 కోట్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకున్నారు. నిందితులను అరెస్టు చేశాం. పోలీసులు ఎవరూ వీడియో కాల్లో విచారించరు."- అరవింద్ బాబు, హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ
ఇలా చేయాలి : -
- గుర్తు తెలియని నెంబర్ల నుంచి బెదిరింపు ఫోన్కాల్ వస్తే ఆందోళన చెందవద్దు. వచ్చిన వాటిని పరిశీలించి తెలిసిన వారికి సమాచారం ఇవ్వాలి. అనంతరం దానిపై చర్చించాలి.
- ఏ నెంబర్ నుంచి ఫోన్ వచ్చిందో దానిని ఆరా తీసి వారు చెబుతున్న మాటల్లో అసలు నిజానిజాలు ఏంటని గుర్తించాలి.
- సైబర్ మోసమని గుర్తించిన వెంటనే జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ విభాగం హెల్ప్లైన్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1930 కాల్ చేసి ఏం జరిగిందో మొత్తం చెప్పాలి.
- స్థానికంగా అందుబాటులో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయాలి.
- మోసపోయామని గుర్తించిన గంట వ్యవధి లోపు పోలీసులకు సమాచారం ఇస్తే డబ్బులు బదిలీ కాకుండా పోలీసులు ఆ ఖాతాలను స్తంభింపచేసే అవకాశం ఉంటుంది.
డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరిట మరో భారీ మోసం - హైదరాబాద్కు చెందిన వృద్ధుడికి రూ.7 కోట్ల టోకరా
సైబర్ కేటుగాళ్లకు బ్యాంకు మేనేజర్ చెక్ - విశ్రాంత ఉపాధ్యాయుడి రూ.18 లక్షలు సేఫ్