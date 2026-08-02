హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైం డీసీపీ అనూహ్య బదిలీ - మెటా ఇండియా అధిపతిపై కేసే కారణం!
సైబర్ క్రైం డీసీపీ అరవింద్బాబును అనూహ్యంగా బదిలీ చేసిన ప్రభుత్వం - డీజీపీ కార్యాలయానికి అటాచ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు - మెటా ఇండియా హెడ్పై కేసు నమోదు చేయడమే కారణమని ప్రచారం
Published : August 2, 2026 at 9:19 AM IST
Hyderabad Cyber Crime DCP Relieved : హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైం డీసీపీ అరవింద్ బాబును తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనూహ్యంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. ఈ మేరకు ఆయనను డీజీపీ కార్యాలయానికి అటాచ్ చేస్తూ శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. తాజాగా మెటా ఇండియా హెడ్పై హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పీఎస్లో కేసు నమోదైన నేపథ్యంలో డీసీపీ ఆకస్మిక బదిలీ విషయం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
నీట్ పేపర్ లీకేజీ ఘటనలో ఇటీవల దిల్లీలో భారీఎత్తున నిరసనలు జరిగిన సంగతి విదితమే. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ డిమాండ్లతో చివరకు కేంద్రవిద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ ఆందోళనల నేపథ్యంలోనే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫొటో, వీడియోలు మార్ఫింగ్ చేసిన రీల్స్ సోషల్ మీడియా ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో వైరల్గా మారాయి.
అసలేం జరిగిందంటే? : మెటా ఇండియా అధిపతిపై హైదరాబాద్ నగర సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై అభ్యంతరకర కంటెంట్ వైరల్ అయిన నేపథ్యంలో ఈ చర్యలు చేపట్టారు. భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా మెటా ఇండియా హెడ్తో పాటు పలు సామాజిక మాధ్యమ నిర్వాహకులపైనా కేసు నమోదు చేశారు.
నీట్ పేపర్ లీక్కు వ్యతిరేకంగా దిల్లీలోని జంతర్మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆందోళనలు జరిపిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ సమయంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి సంబంధించి పలు నకిలీ వార్తలు సోషల్ మీడియాలో ప్రసారం అయ్యాయి. వీటిని కేంద్రప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు ఖండిస్తూనే వచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే మెటాకు చెందిన ఫేస్బుక్, ఇన్స్టా వంటి సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల్లో ప్రధానిపై ఏఐ జనరేటెడ్ వీడియోలు, అభ్యంతరకర కంటెంట్ ప్రసారమవుతోందని హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన ఇద్దరు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు ప్రచారం చేసిన వారితోపాటు మెటా ఇండియా హెడ్పై చర్యలు తీసుకోవాలని వారు ఫిర్యాదులో కోరారు. ఈమేరకు సైబర్క్రైమ్ పోలీసులు 66-సి, 67ఐటీఏ-2000-2008, 353(2), 336(4) భారత న్యాయ సంహిత(బీఎన్ఎస్)లో పలు సెక్షన్ల కింద కేసును నమోదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే డీసీపీ అరవింద్ బాబును అనూహ్యంగా బాధ్యతల నుంచి తప్పించారనే విస్తృతంగా ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఇటీవల విద్యార్థి నిరసనలను ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ పోస్టు చేసిన సెల్ఫీ వీడియోను మోటా కొద్ది సేపు తొలగించడం వివాదాస్పదమైన సంగతి విదితమే. దీనిపై స్పందించిన సోషల్ మీడియా సంస్థ క్షమాపణలు తెలియజేసింది. టెక్నికల్ సమస్య కారణంగానే అలా జరిగిందని వివరించింది. అయితే, మెటా వివరణతో సంతృప్తి చెందని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ సంస్థకు సమన్లు జారీ చేసింది. ఈ వారం మెటా ప్రతినిధులు కేంద్ర ఐటీ శాఖ అధికారులతో సమావేశమయ్యే అవకాశం ఉంది.
అనూహ్యంగా బాధ్యల నుంచి తప్పించి : ఆయా పోస్టులు విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టేవిధంగా, తప్పుడు ప్రచారం వ్యాప్తి చేసేలా, శత్రుత్వం పెంచేలా దేశభద్రతకు విఘాతం కలిగించేవిధంగా ఉన్నాయంటూ బీజేపీ సోషల్ మీడియా విభాగం నాయకులు గత నెల 29వ తేదీన నగర సైబర్క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
సోషల్ మీడియాలో అలాంటి పోస్టులు షేర్ చేస్తే చిప్పకూడే - బీ కేర్ ఫుల్